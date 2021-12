Lunes movilización de ATE por OSEF, piden la renuncia de todo el directorio

El Secretario General de la seccional Río Grande de ATE, Felipe Concha se refirió a la grave situación que atraviesa la Obra Social de los trabajadores estatales. “Estamos pidiendo la renuncia de todos los Directores de la OSEF”, resaltó el sindicalista y agregó, “casi media provincia depende de la OSEF y los Legisladores brillan por su ausencia”. “El lunes marchamos pidiendo la solución inmediata a los problemas de la OSEF”.

“Es un caos, hay compañeros que deben ser derivados y no los están mandando, hay compañeros que deben operarse y no los están operando”, remarcó Felipe Concha al referirse a la situación de la OSEF.

“Hoy estamos en una situación muy grave con las prestaciones medicas de nuestra Obra Social, tenemos muchísimos reclamos de nuestros afiliados que no se pueden operar, están cortados los servicios desde las clínica privadas, y nosotros venimos pidiendo una reunión con Gobierno y no se no está dando, queremos colaborar y ver como salimos de este embrollo que tenemos con las prestaciones médicas, estamos agotando las instancias con el Gobierno, por eso el lunes marchamos desde ATE a la OSEF y convocamos a todos los trabajadores para que se sumen y lograr una respuesta del Gobierno de la provincia porque se trata de la salud de los trabajadores de la administración pública”, resaltó Felipe Concha y añadió, “es un caos, hay compañeros que deben ser derivados y no los están mandando, hay compañeros que deben operarse y no los están operando, hay médicos que vienen de Buenos Aires y no quieren atender a los afiliados de OSEF porque la Obra Social no le está pagando, por lo que estamos en una situación muy complicada y el Gobierno no nos está atendiendo en un tema tan puntual como es lo de la Obra social”.

El titular del gremio estatal de Río Grande destacó que, “tenemos una farmacia vacía, no tenemos remedios para la diabetes, ningún médico está atendiendo con OSEF; ATE se presta a conformar una mesa con las autoridades del Gobierno y de la Obra Social de manera urgente para ver como salimos de esto”.

“Hay muchísimas inquietudes y las tienen que solucionar ellos porque los afiliados necesitan las prestaciones médicas, las farmacias en condiciones, no podemos estar sofriendo como empleados públicos por la Obra Social miserable que tenemos”, remarcó Felipe Concha y agregó, “también tienen que aclarar las deudas que se tienen de gobierno anteriores, pero este Gobierno debe solucionar la atención médica para los trabajadores. El Gobernador deber poner a disposición a sus funcionarios, estamos pidiendo la renuncia de todos los Directores de la OSEF porque tienen sueldos millonarios y no hacen nada, no denuncian nada y no dan explicaciones a nada”.

“Los Legisladores siguen en la pandemia”: “El resto de los empleados públicos están todos trabajando, pero parece que los Legisladores siguen en pandemia, porque hasta ahora nada; ellos se tienen que preocupar y ponerse a la altura de las circunstancias y ver qué es lo está pasando con nuestra Obra Social, porque ellos san parte de las responsabilidades, se lavan las manos pero ellos deben ponerse al frente y solucionar todos los problemas que hay con la Obra Social, casi media provincia depende de la OSEF y los Legisladores brillan por su ausencia. Los Legisladores deberían buscar alternativas, como por ejemplo, ampliar partidas presupuestarias para la OSEF porque la situación es muy grave”.

ATE Río Grande convocó a una movilización a la OSEF el lunes 6 de diciembre a las 11 horas.