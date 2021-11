Si OSEF no paga hoy, profesionales de la Clinica San Jorge anuncian corte de prestaciones

Desde la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge adelantaron que desde mañana jueves cortarán las prestaciones a los afiliados de la OSEF si no se regularizan los pagos adeudados, entre otros reclamos. Elevaron una nota a la presidenta Mariana Hruby, con ese y otros reclamos.

El vicepresidente de la Asociación, Dr. Matías Cogo, advirtió que la decisión es “cortar completamente el servicio, de manera indefinida, tanto a los pacientes ambulatorios como de internación”. El reclamo se suma al de profesionales de otras instituciones y particulares.

“La realidad es que todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta, le he enviado mensajes a ver qué tipo de respuesta me puede brindar, pero la realidad es que no he tenido ningún tipo de comunicación con la presidenta de la OSEF”, indicó el Dr. Matías Cogo, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge, respecto de la nota enviada a la titular de la obra social de los estatales, Mariana Hruby.

En declaraciones a Radio Provincia, aseguró que se encuentran “viviendo lo mismo que ocurre siempre, llegamos a fin de año con los mismos reclamos. Estamos solicitando el pago del mes de agosto de todos los profesionales, todavía hay un profesional que no cobró el mes de julio. Hay un acta acuerdo del pago del mes de septiembre, porque sabemos que la obra social a partir del 15 de diciembre entra en una especie de balance y hasta el 15 de enero no da respuesta de ningún tipo”, repasó el profesional. Luego dijo que “a su vez estamos reclamando la actualización de honorarios, porque hemos tenido solamente una actualización de un 8% en los honorarios médicos en el año, sabiendo que tenemos una inflación superior al 50% en el año. La verdad es que es bastante complicada la situación y lo que estamos reclamando es lo que nos corresponde, es solamente eso”, remarcó el representante de los profesionales del centro médico privado.

Cogo aseguró que “el mes de agosto ya tenía que haber sido abonado, la mayor parte de los expedientes de agosto se encuentran totalmente vencidos y no han pedido ni siquiera las facturas de gran parte de los profesionales de la clínica. Entonces, desde el punto de vista administrativo, son más de 70 días y no han pedido ni la factura. Eso tiene que seguir una serie de pasos y estamos muy atrasados”, advirtió el Dr. Cogo.

Con este panorama, señaló que la decisión es “cortar completamente el servicio, de manera indefinida, tanto a los pacientes ambulatorios como de internación. Obviamente que después se verá con el tema de las urgencias, pero inicialmente se corta todo”, ratificó, refiriéndose a la medida que adoptarán desde el próximo

Aclaró que hay especialidades cortadas “desde hace tres semanas”, otras desde hace una semana y algunas que se van sumando por estos días. Respecto de la falta de respuesta, por parte de las autoridades de la OSEF, aseguró que “esto ocurre habitualmente, se espera hasta último momento, hasta que la situación no da más. Nos dicen que no cortemos, pagan dos o tres expedientes y dicen que después van a pagar el resto. Son las promesas constantes con respecto a los pagos, pero esta vez no es solamente el tema de los pagos, es un conjunto de cosas lo que estamos reclamando”, advirtió el vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la clínica.

Mencionó que también piden “la incorporación de nomencladores, porque hay especialidades para las que estamos reclamando desde hace años la incorporación a los nomencladores. Eso mismo llevaría a la actualización de los honorarios, pero es algo que no ocurre. Es la misma historia de siempre y es algo que estamos reclamando desde principios de año, pero llegamos a noviembre y siempre nos pasa lo mismo son promesas y promesas pero no llegamos a ningún lado”, insistió.

El Dr. Cogo estimó que los afiliados a la OSEF representan “el 60% de las atenciones de cada uno de nosotros, pero la realidad es que no se puede continuar de esta manera. Nosotros tenemos una responsabilidad, con la obra social firmamos un convenio marco, tenemos que presentar toda nuestra documentación, todo lo que nos avala, y no recibimos nada. Cuando nosotros solicitamos lo que nos corresponde, no existe, entonces la verdad es que la historia es de nunca acabar y son siempre los mismos reclamos”, expresó finalmente, el representante de los profesionales.

Vale recordar que, desde la asociación que nuclea a los profesionales de la Clínica San Jorge, notificaron el pasado jueves 18 a la presidenta de la OSEF que, de no cancelar las deudas correspondientes a prestaciones del mes de agosto y el pago de débitos realizados durante los meses de abril, mayo, junio y julio, procederán a la suspensión de la atención ambulatoria e internación de los afiliados a la obra social estatal desde mañana jueves.

En la nota igualmente solicitan la formalización de un cronograma de aumentos para el corriente año, la firma de nuevos convenios y la incorporación de nuevos nomencladores de diferentes especialidades.

El reclamo de los profesionales de la Clínica San Jorge se suma al de profesionales de otras instituciones y particulares, como el caso del ginecólogo riograndense Marcelo Ruiz, quien publicó en sus redes sociales: “Por favor compartir para que se sepa. Soy prestador desde hace 12 años de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y jamás interrumpí la prestación, menos en pandemia, poniendo el cuerpo y el corazón de lunes a lunes”.

Después el profesional indica que “Estamos en noviembre y aún no me pagan el mes de abril, mi expediente inicio el 11 de mayo y lleva 30 (si, 30) movimientos y aún no cobro. Así no se puede trabajar (…) uno le pone toda la voluntad, pero hay límites”, concluye el texto publicado por el Dr. Marcelo Ruiz.