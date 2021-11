Presupuesto caliente en el Concejo, reclamo de Pino y Branca al Ejecutivo

Durante el tratamiento del Presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante de Ushuaia, en la reunión en la estuvo presente la Secretaria de Hacienda y Finanza Brenda Tomasevich y el Jefe de Gabinete, Mario Daniele, los concejales Juan Carlos Pino y Javier Branca realizaron diversos reclamos. El primero sobre un atraso del Ejecutivo por 27 millones de pesos, en tanto el edil del Partido Verde fue quien realizo duras declaraciones, tildando incluso de ilegal el Presupuesto presentado.

En primer termino el concejal Pino indico que “La deuda con el Concejo Deliberante supera los 27 millones y medio”, de los cuales 10 millones acumulados de 2020 más 17 millones y medio de 2021, por lo que debió paralizarse la obra del edificio propio.

En dialogo con Radio Provincia Pino indico que pese a los ingresos extraordinarios durante 2021 y el incremento que se prevé para 2022, hubo un recorte en el presupuesto del Concejo Deliberante, a lo que se suma deuda acumulada en los dos últimos años.

“Para el Concejo Deliberante hubo un recorte, porque habíamos enviado un presupuesto de 190 millones y lo redujeron a 160 millones. Desde el año 2019 no tenemos incremento, porque hubo un reconducido con el mismo presupuesto, y esperamos un ajuste porque los gastos del Concejo van creciendo, igual que los de la municipalidad. Hoy deberíamos recibir mensualmente 8.300.000 pesos, pero hay una deuda acumulada de este año de 17 millones y medio, más otra deuda de 10 millones del año pasado, lo que suma más de 27 millones de deuda con el Concejo Deliberante”, reveló el concejal.

“Del total de ingresos del Concejo hay un millón de pesos destinado a pagar los alquileres del Concejo, otro millón para pagar el crédito para construir el edificio nuevo, además tenemos compromisos con la prensa, con asesoramiento y los gastos fijos rondan entre los 500 y 600 mil pesos mensuales. Hemos estado recibiendo entre 6 millones y medio y 7 millones y se ha ido acumulando esta deuda”, dijo.

Respecto de la posibilidad de lograr que el intendente regularice la situación, indicó que hubo diálogo “y se ha comprometido a pagar este año la deuda, porque el mismo Concejo ha generado deuda por la falta de envío de los fondos. Esperamos poder resolverlo este año, sobre todo si se aprueba el presupuesto, porque esto permite un mejor control. Además hay que tener en cuenta que ingresaron 2.100 millones por una resolución, y la deuda se podría haber saneado tranquilamente”, planteó.

Observó que “a nivel nacional aumentó la recaudación, y por ende aumentó a nivel provincial y municipal. Esto esperamos resolverlo por el diálogo para que no vuelva a suceder. El Concejo debiera administra 8 millones 300 mil pesos por mes, y no es que maneja grandes presupuestos”, concluyó.

En tanto el ex concejal oficialista del Partido Verde Javier Branca aseguró “Estamos en un brete porque es un presupuesto ilegal y, si no lo votamos, les dejamos un cheque en blanco para la campaña”.

En dialogo con Radio Universidad 93.5 y expuso la encrucijada en que se encuentran los ediles, dado que es “un presupuesto ilegal” y está hecho ex profeso –a su criterio- para que haya un nuevo reconducido.

En la primera reunión de comisión se dedicaron a “narrar” lo que hicieron, pero no hubo justificación para el dinero sobrante del Ejercicio 2021 que se pretende incluir en el 2022. Afirmó que como concejales desconocen cuánto va a sobrar y por qué, cuáles son los fondos que ingresan por recaudación propia y coparticipación tanto provincial como federal, o por aportes de Nación.

El edil dijo que de Nación habrían llegado 2.100 millones por trascendidos pero “no lo sabemos porque no podemos ver absolutamente nada. La página de gestión transparente de la Municipalidad de Ushuaia no carga datos desde el 2018 y hay algunos de 2019. No podemos saber cuánto recaudó la Municipalidad, cuánto ingresó de coparticipación provincial, cuánto de coparticipación nacional, cuánto de algún financiamiento de nación, tampoco sabemos en qué se usó el dinero y de cuánto es el subejecutado que pretenden que aprobemos para que se use el año que viene”, manifestó.

“No contamos con ninguna información y por eso le planteé al jefe de gabinete Mario Daniele y a la secretaria Brenda Tomasevich que esa información es necesaria para poder cumplir nuestras funciones, una es la de legislar y la otra es la de auditar, y no podemos auditar nada al no tener ningún número. No es dinero del gobierno municipal de turno sino de toda la comunidad y son fondos públicos. Hice referencia al artículo 99 de la Carta Orgánica Municipal que establece que debe haber informes semanales de ingresos y egresos, también a la ley provincial 653, las leyes nacionales, la Constitución nacional. En un momento hasta les planteé por qué no cerramos el Concejo Deliberante y deshacemos la carta orgánica, porque el incumplimiento es explícito en varios puntos”, criticó.

“Mientras esté vigente no es materia de opinión y tienen que hacer lo que establece. Si no les gusta, pueden presentar proyectos de reforma, pero mientras tanto tienen que respetarla”, sentenció el edil. Reconoció que como concejales “estamos pintados, y por eso les planteé cerrar el Concejo Deliberante porque podemos legislar pero no podemos auditar nada. Esto tiene que ver con que la comunidad pueda conocer los números, tener transparencia y poder combatir la corrupción. No digo que el Ejecutivo sea corrupto, pero tampoco puedo decir lo contrario porque no podemos observar los números, así que no sabemos si están haciendo bien o mal las cosas, de ahí la necesidad de que transparenten el manejo de los fondos públicos. Para cargar los números no es excusa la pandemia porque lo pueden hacer vía remota por internet”, sostuvo.

Se le preguntó si no corresponde a la función como concejales denunciar penalmente estos incumplimientos, si es que son tan manifiestos, y respondió “Yo hice hincapié en la transparencia”.

Ni los sueldos Agregó que “tampoco podemos ver cuánto cobran los funcionarios y el sueldo de ellos no es información privada ni secreto de Estado, porque se lo paga la comunidad. Lo que me respondió Mario Daniele es que están cobrando poco. Si es así, qué queda para la gente del convenio Casa Base que trabaja siete horas diarias de lunes a viernes, cuatro horas los sábados, más la jornada voluntaria de militancia los domingos, que es obligatoria, y cobran 33.410 pesos por mes. Los que se conocen como pasantías trabajan de lunes a viernes tres horas y cobran 39 mil pesos.





En ambos programas, que son de entrenamiento laboral en realidad, hay una explotación y una ‘negreada’ del Ejecutivo municipal. En principio pudo haber tenido un fin solidario, para acompañar como una especie de plan social, pero estaba presentado como capacitación y terminó siendo un trabajo de siete horas diarias sin aportes de ningún tipo”, aseveró.





Como respuesta a este planteo hecho en comisión, dijo que “Mario Daniele se fue con el compromiso de reducir la cantidad de horas del programa Casa Base. No es lo mejor, porque tendrían que aumentar el ingreso mensual de la gente, pero trabajando siete horas por día por 30 mil pesos no pueden tomar otro trabajo y nadie puede vivir. Mi sueldo es de 269 mil pesos y es una proporción del sueldo de los funcionarios pero no podemos saber cuánto cobran”, insistió.





Se le preguntó si no corresponde a la función como concejales denunciar penalmente estos incumplimientos, si es que son tan manifiestos, y respondió que “en este momento estamos haciendo un pedido de informes sobre los programas y son varias las categorías, porque está el convenio Casa Base, el convenio de Promoción Laboral, locación de obra, locación de servicios, contratos administrativos y contratos por hora reloj. Hay más de 220 personas en el convenio Casa Base, que hace un año se llamaba Convenio UOCRA, y hay gente que lleva varios años ahí, desde la gestión anterior del intendente Walter Vuoto”, precisó. “ Yo hice hincapié en la transparencia y, ante la presentación del proyecto de Stefani para eliminar las indemnizaciones, nos abroquelamos todos en contra, pero la municipalidad genera condiciones de negreo y en esto La Cámpora en nada se diferencia del proyecto de Stefani ”, disparó.

Plata de sobra y deuda: Volviendo sobre el planteo del Ejecutivo de dinero sobrante de este año, cuando se viene atravesando una crisis con grandes niveles de desocupación y carencias de infraestructura básica, indicó que “el concejal Pino les preguntó sobre el dinero sobrante de este ejercicio y no quedó claro. La respuesta fue bastante evasiva y yo me quedé mirándolos porque no se entendía lo que decían”.

Al “sobrante de fondos” se le contrapone la deuda de 27 millones y medio con el Concejo Deliberante, según dijo el presidente del Cuerpo, por lo cual Branca le reclamó a Walter Vuoto que sea coherente con lo que plantea a la provincia. “Uno acompaña cuando la municipalidad pide a la provincia que cumpla con la coparticipación en tiempo y forma, porque son dineros públicos. Eso no debería depender de la voluntad del gobierno de turno, pero resulta que el gobierno municipal hace exactamente lo mismo por lo que denunciaba al gobierno provincial”, dijo.

“La deuda con el Concejo genera una dificultad para la autonomía de los poderes. Tampoco tengo mucha claridad sobre el manejo del dinero en el Concejo Deliberante y nos tenemos que sentar con el concejal Pino para ver en qué se emplea; pero si está presupuestado, la municipalidad le debe mandar los fondos al Concejo Deliberante, y luego internamente tenemos que discutir cómo se emplea. Parece que algunos se olvidan de que lo que tienen en el bolsillo no les pertenece, porque es dinero de la comunidad. Después escuchamos en los discursos que hicieron un enorme sacrificio, pero con plata ajena cualquiera lo hace”, fustigó.

“El debate se cierra el 10 de diciembre con la UISE y el 15 de diciembre se tendría que votar en sesión, pero hay partes del proyecto donde tendríamos que contratar a un adivinador para que nos tire las cartas, porque no están dichas y nos queda el cara a cara con los funcionarios; por eso no podemos citar más secretarios toda la semana. Mi impresión es que la intención es que el presupuesto no sea aprobado para que pueda ser reconducido, porque el año que viene es un año político en Ushuaia y necesitan libre disponibilidad, sin control de los recursos públicos”, advirtió.

Por el tercer mandato Branca reveló que, “con la excusa de tratar la paridad de género está la intención de reformar la Carta Orgánica para generar un mandato más. Ya el intendente Walter Vuoto sabe que no puede enfrentar al gobernador Gustavo Melella en un proceso eleccionario, porque la Nación no va a permitir que el Frente de Todos se divida. Sabemos las dificultades que está atravesando a nivel nacional para mantenerse unido y no van a permitir que una jurisdicción vaya dividida y saque poca diferencia con Cambiemos, e incluso puedan perder la provincia. El gobernador actual no va a dejar de ser candidato, con lo cual a Walter Vuoto le quedaría romper con el Frente de Todos, y no lo van a dejar, o buscar un premio consuelo e ir por la municipalidad otra vez”, expuso.

“Si no aprobamos el presupuesto no podemos auditar absolutamente nada y mueven partidas de un lado a otro sin que podamos controlar, pero tampoco es grato aprobarlo de esta manera, porque es un presupuesto ilegal, así que estamos en un brete. La carta orgánica permite hacer enmiendas cada dos años y en el caso de la cuestión de género habría que modificar dos artículos. Eso se podría hacer por enmienda, pero para modificar más artículos, algunos hablan de una modificación parcial que necesita 5 votos, y de una total que necesita 7 votos. (Jorge) Garramuño y (Jorge) Martín crearon la Carta Orgánica y empezaron a contar desde cero, por eso tuvieron tres mandatos”, recordó.

Ratificó que “la intención de Walter Vuoto de ir por otra reelección es un secreto a voces, y no puede ir por la provincia porque tampoco les dan los votos, dado que no acompañaría Río Grande, así que va por el premio consuelo”. Finalmente explicó su alejamiento del vuotismo.

“Yo compré el discurso de campaña, lo acompañé el primer año por la pandemia, donde había mucha incertidumbre, pero en 2021 hubo una serie de hechos que llamaron la atención, como recibir con alfombra roja al garante de la ocupación británica en Malvinas, que es el jefe del Pentágono para el comando sur; después haberle dado tierras a funcionarios con cargos políticos que tienen sueldos para poder alquilar cualquier cosa”.

“No sé si el presupuesto va a ser aprobado o no. De no aprobarse, va a ser un cheque en blanco para el Ejecutivo. En lo particular no lo aprobaría pero si no lo hago es un cheque en blanco para la campaña del año que viene. Sé que el presidente del Concejo lo quiere aprobar y en la comisión dijo exactamente eso”, concluyó.