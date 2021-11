Fiscal desestimo la denuncia de Del Corro contra el legislador Trentino

El fiscal Eduardo Urquiza desestimó la denuncia contra el legislador de FORJA Emmanuel Trentino, realizada por su asesora Amanda Del Corro por amenazas. Aunque la misma anticipó que se presentará como querellante.

Urquiza, desestimo la denuncia luego que la semana pasada cuando la denunciante se presentó, fue escuchada durante cinco horas, indicaron fuentes judiciales, pero no halló encuadre del delito en el Código Penal.

La denunciante, Amanda Del Corro, ex legisladora y ex asesora del legislador Emmanuel Trentino aseguró que tras la comunicación telefónica desde la Fiscalía de la ciudad de Ushuaia, “voy a ejercer mi derecho a presentarme como querellante y también voy a presentar otras denuncias con material probatorio, me voy a presentar en el juzgado, ya no en Fiscalía”, relató en FM Espectáculo.

“A mí no me protegió nadie, hoy hace una semana -por el miércoles-, que estuve hablando con el fiscal, un día 3 horas, y otro día, 4 horas, ¿a quién se le podría ocurrir que lo inventé?”, se preguntó y agregó, “yo no estoy enojada, estoy segura y muy tranquila, y se lo dije al fiscal y desde entonces estoy cuidada por familiares y amigos”, explicó la denunciante.

“No he hablado de nadie, di una nota para explicar, no tengo respaldo de un partido político, no estoy militando para nadie, yo no pago los medios, no tengo banca, no tengo medios contratados para eso, y hoy además estoy sin trabajo. Mi garantía en mi palabra en los medios”, enfatizó Del Corro.

“Hoy les tengo que decir mujeres: silben bajito, pórtense bien, no enojen a ningún político por lo menos en esta antesala de elecciones, porque si no, no se entiende nada y me hago cargo de lo que digo”, dijo con malestar.