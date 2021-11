El problema de OSEF son los empleados pagan menos que el abono de DirectTV

El titular de la Clínica San Jorge, Dr. Carlos Sánchez Posleman, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la situación en general de la obra social estatal y advirtió que, de perderse la obra social estatal, que ya no se puede sostener porque los ingresos no van de la mano del aumento del gasto, todos se verán perjudicados. Comparó el aporte que se viene realizando con el costo de una prepaga y resulta inferior “ a lo que pagan por Direct TV ”, y estimó que la situación está siendo entendida tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo.

No atribuyó la crisis a una mala gestión del gobierno actual, sino a problemas de arrastre, como los 25 inviernos que tienen un aporte del 3%, la posibilidad de bancarios y justicia de aportar a OSDE mientras son jóvenes, pero luego recurrir a la OSEF al jubilarse, y el costo de las RUPE. Remarcó que es un sistema solidario y los jóvenes, que en general son sanos, aportan por el que está enfermo.

“A veces no se toman medidas que se creen anti-políticas por el ruido que hacen unos pocos que no tienen idea de la real situación del sistema”, cuestionó, con la expectativa de que revierta la situación, luego de charlas “formales e informales” con el gobierno.

“La situación de OSEF está muy complicada por los problemas económicos y financieros que tiene. El aumento del costo en la salud ha sido muy importante en los últimos años, no así el ingreso y el financiamiento a la obra social. La OSEF se nutre de un porcentaje de los sueldos del empleado público, en 2018 no hubo aumento de sueldos y por ende no hubo aumento de ingresos a la obra social de la provincia. En los años siguientes los aumentos fueron inferiores a la inflación del punto de vista médico”, señaló.

Como ejemplo, citó que “hay un anestésico que se usa mucho para los pacientes respirados y la ampolla se fue de 50 pesos a 700 pesos, y se utilizan entre 20 y 25 ampollas por día. El aumento de insumos y medicamentos fue muy superior al ingreso que tuvo la obra social, por otro lado en su momento estuvieron los famosos 25 inviernos con jubilaciones anticipadas y hay gente que hoy está aportando el 3% de su ingreso. El que cobra 150 mil pesos de sueldo aporta 4.500 pesos a la obra social, cuando cualquier prepaga está entre los 30 y 40 mil pesos. Esto desfinancia totalmente a la obra social y hay que resolverlo, aumentando los aportes tanto de parte del empleado como del empleador”, planteó.

“También hay que hacer una reestructuración en la gestión de la obra social para controlar el gasto y que compartamos el riesgo el financiador y los prestadores. Ahora estamos haciendo contratos por monto fijo y, si aumentan los medicamentos, los absorbe uno y no el financiador. Buscamos la forma de sostener el sistema entre el prestador y el financiador”, aseguró.

Destacó que “tenemos un sistema solidario que hay que sostener y es ejemplo en toda la región y en el mundo. En Tierra del Fuego no existen aranceles diferenciados, la accesibilidad al sistema es muy buena, el paciente PAMI de Tierra del Fuego tiene acceso a la salud al igual que el paciente de OSDE y el de OSEF, y entre todos tenemos que sostener eso, por lo cual cada integrante tiene que poner su granito de arena. La OSEF no tiene una masa crítica porque hablamos de 50 mil afiliados contra PAMI que tiene cuatro millones, o UPCN que tiene 800 mil afiliados. El problema no es una mala administración porque esto viene sucediendo con distintos gobiernos, sino las medidas que se toman sin pensar en cómo financiarlas y las consecuencias que van a acarrear. Cuando se hizo la jubilación de los 25 inviernos hubo un plan de rescate de la caja de jubilaciones pero nadie pensó en la obra social, porque no se vislumbraba el problema, si bien nosotros hemos hablado con los distintos gobiernos de la problemática del sistema financiador”, aseguró.

Entre estas medidas que desfinancian el sistema, mencionó el ejemplo de “los empleados bancarios, que en su etapa joven que no consumen y tienen un aporte entre empleado y empleador que suma el 9 ó 10%, pero eso lo trasladan a OSDE. Cuando se jubilan no siguen en OSDE o en PAMI como cualquier empleado bancario, sino que vuelven a la obra social de la provincia. Este es un sistema solidario, y el que está sano paga por el que se enferma, y la mayoría de los jóvenes son sanos. En la etapa de jubilación empiezan los achaques y ahí pasan al sistema de OSEF. Toda la primera época se la llevó una prepaga y eso es un error. Con la justicia sucede lo mismo. Con los RUPE no veo por qué la obra social de la provincia se tiene que hacer cargo del financiamiento, porque es la obra social de los empleados de la provincia y las RUPE son del gobierno provincial. En su momento los legisladores decidieron que la obra social se hiciera cargo de los RUPE y después el gobierno le pagaba a la OSEF. Esto genera una erogación importante para el sistema de salud de OSEF y viene de arrastre desde hace muchos años”, subrayó.

“Hay que sincerarse y explicar a la gente lo que ocurre. Si se cae la obra social de la provincia, los jubilados de la provincia no van a tener posibilidad de ir a otro lugar, por más que tengan plata, porque no les van a reconocer la preexistencia. A veces no se toman medidas que se creen anti-políticas por el ruido que hacen unos pocos que no tienen idea de la real situación del sistema. La realidad es que no entienden que hay que poner más de lo que se paga a Direct TV para cuidar nuestra salud –disparó-. Hay que corregir estas desviaciones si quieren salvar la obra social. Si no, no van a tener obra social ni prestadores, porque nosotros también estamos involucrados”, advirtió.

Respecto de si hubo diálogo con el gobierno para trasladar estos planteos, dijo que “hemos charlado formal e informalmente este tema con el gobierno y creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo lo están entendiendo. Estimo que en el transcurso de este mes se van a tomar algunas medidas al respecto, porque no se puede sostener más el sistema de OSEF. Hoy se sostiene con la falta de pago al efector público y con retrasos en los pagos al efector privado, pero no se soporta un día más de retraso. Las farmacias están cobrando julio cuando están pagando lo que compraron a fines de octubre”, alertó.