Disputa entre ex legisladora okupa y clubes por terrenos entregados por la municipalidad

Disputa entre una Comunidad Yagan recientemente creada e integrada por la ex legisladora del MPF, Maria Vargas, los Cuervos del Fin del Mundo y el Club Los Angeles por terrenos que la Municipalidad de Ushuaia entregó a los clubes y esta personas que se autodenominan como pueblo originario se lo adjudica como propio. La Comunidad obtuvo su reconocimiento y personería jurídica recién hace unos meses (VER) según se puede ver en la información oficial del Gobierno de Tierra del Fuego.

Según comentaron desde el club Los Cuervos del Fin del Mundo, el día que quisieron tomar posesión no se les permitió el ingreso y ambas partes rechazan entrar en “una pelea de vecinos contra vecinos”. El presidente del club, Andrés Almada, señaló que le informaron que “la justicia ya dijo que tienen que salir ellos de ahí porque no corresponde que estén”.

En tanto María Vargas, asegura que el lugar les fue adjudicado “hace más de 32 años”. La ex legisladora del MPF integrante de la comunidad Yagán y que no reside en el lugar, se refirió a la controversia que existe por los terrenos.

Consultada al respecto en Radio Provincia, Vargas señaló que el miércoles pasado “llegó gente al campo donde nosotros estamos desde hace 32 años queriendo pasar”, luego dijo que cuando su hermana le requirió el motivo por el cual pretendían ingresar le señalaron que pretendían “comenzar a hacer un gimnasio y que iban a entrar para hacer una choripaneada para festejar, porque en este momento les estaban entregando los terrenos al club”.

Vargas relato el intercambio que tuvieron con los integrantes del club y señaló que “el chico la amenazó (a su hermana) con que iban a venir en patota y le iban a pasar por arriba”, en el momento en el cual su hermana le aclaró que las tierras pertenecían a la comunidad Yagan. La mujer dijo que están cansados, porque reiteradas veces y con diferentes intendentes “siempre quieren atropellar para sacarnos el campo”.

Destacando además que se trata de una zona “virgen prácticamente, como para lo que a nosotros nos interesa que es vivir en forma natural, en un lugar donde tengamos verde”.

Más adelante recordó que los yaganes son “un pueblo preexistente, que tiene derecho a tener un espacio”, reiterando que dicho predio les fue otorgado “cuando éramos territorio” hace unos 32 años atrás. Aseguró que es “ilegal e inmoral otorgar un predio que ya está ocupado”, advirtiendo que se estaría generando un enfrentamiento entre vecinos con esa determinación.

Por su parte Andrés Almada, presidente de Los Cuervos del Fin del Mundo, en la misma emisora radial comentó que fueron convocados el pasado miércoles 10 por la Municipalidad de Ushuaia para entregarles el terreno y habían “planificado una caravana desde el Fadul al terreno, íbamos a llevar música, porque realmente era un día de mucha alegría para nosotros”.

Pero dijo que al llegar “había gente del otro lado, no nos dejaban ingresar, se había puesto muy pesado el tema y yo no quiero que ninguno de mis chicos y que nadie, ni de un lado de la cerca ni del otro, se pelee. Por eso dije abortamos todo y terminamos haciendo una choriceada y hamburgueseada en el Cámping Municipal”. Almada dijo que no comprenden “muy bien lo que pasa” y señaló que tiene el Decreto por el cual les otorgan el predio, luego indicó que al consultar al municipio le respondieron “Andrés ya está, penal cobrado y pateado, la justicia ya dijo que tienen que salir ellos de ahí porque no corresponde que estén. Ya están todas las instancias judiciales, hasta la última, y ya no pueden apelar más o sea que son usurpadores de ese terreno”, remarcó el presidente del Club.

De todas formas reconoció no saber “si es así” y dijo que se encuentran “en una posición muy difícil, porque es pelea de vecinos contra vecinos”.

Dijo que para destrabar la situación “tendrá que juntarse la gente de la muni con ellos o la justicia o la policía tendrán que hacer la salida de ellos, eso es lo que tengo entendido no sé si es realmente así, pero es lo que se me informó”, reiteró el presidente del club.

COMUNICADO: La Comunidad indígena Yagan Paiakoala manifestó públicamente su malestar por la entrega de tierras realizada la semana pasada por la Municipalidad a varios clubes deportivos locales, en un predio que, según afirman, pertenece a su territorio comunitario.

A través de un comunicado, expresaron que el campo que ocupan “fue cedido por el entonces Gobierno Territorial a la Asociación Criolla Los Fueguinos, y ocupado por la familia yagan desde hace 32 años, porque siempre fuimos los mismos integrantes. En ese lugar, nuestra Kuluana Catalina Filgueira Yagan vio crecer a sus hijos, nietos, bisnietos y hoy a sus tataranietos”.

Agregan que “en 2015 nos visibilizamos como comunidad indígena, iniciamos la personería jurídica a nivel nacional, aunque ya teníamos problemas con la Municipalidad de Ushuaia desde el día que se hizo provincia, y siempre nos hostigaron y violentaron para sacarnos nuestro territorio”.

La comunidad sostiene que “hablamos con la gente de Los Cuervos que fueron los que se presentaron a querer ocupar el lugar el miércoles 10/11/21 por la tarde. Anteriormente y hasta el día de hoy tenemos que sufrir agresiones de los directivos de los clubes, cómo lo sucedido el día sábado 13/11/21 con el Club Los Ángeles”.

Por esta situación, ya habrían realizado una denuncia en la justicia provincial y según afirman, también lo hicieron en la justicia federal amparados en la Ley 26.160 que establece que no se puede desalojar a los pueblos originarios de las tierras que ocupan.

“Muchísimas veces nos dijeron que nos iban a sacar las tierras porque nosotros no hicimos nada. Y no entienden que nosotros no necesitamos hacer casas, ni construcciones porque vivimos en forma natural ahí y nos sentimos libres en nuestro hábitat”, explicaron. Además recordaron que “somos la historia de Ushuaia y tenemos derecho a un territorio para vivir en paz, después de que nuestro pueblo fuera diezmado por las enfermedades y la imposición de una cultura que no era la nuestra”.