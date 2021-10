Silencio de los directores a la deuda del Gobierno a la Caja de Previsión 500 millones de pesos

Durante la ultima sesión de la Legislatura se aprobó una Ley impulsada por el legislador Ricardo Furlan, para que los fondos de AREF pasen directamente a la Caja de Previsión Social, sin pasar por el Ministerio de Economía del gobierno provincial. Esta ley provoco el enojo y rechazo de los legisladores de FORJA. Ahora se conoce que “ Hay una deuda del Ejecutivo de cerca de 500 millones de pesos con la caja ”.

La legisladora de la UCR, Liliana Martínez Allende explicó que este fue uno de los motivos de la ley aprobada en la última sesión, consideró que “la caja no tendría necesidad de recurrir al gobierno si le envían los fondos como corresponde” y afirmó que la deuda actual llega a los 500 millones, por la demora del envío de la recaudación de AREF, que pasa por el Ministerio de Economía previamente.

La norma sancionada en la última sesión dispone que esos fondos sean girados directamente a la caja, y Martínez Allende espera que no sea vetada por el Ejecutivo.

La parlamentaria dio a conocer por FM La Isla una deuda de 500 millones del gobierno de la provincia con la caja de previsión, que dio origen a la ley sancionada en la última sesión, para que directamente el porcentaje de Ingresos Brutos que recauda AREF sea girado a la institución, sin la intermediación actual del Ministerio de Economía.

“Nosotros votamos un proyecto en la sesión anterior y le estamos pidiendo al Ejecutivo que los fondos de Ingresos Brutos que tienen que ir a la caja directamente, no vayan al Ministerio de Economía sino que directamente vayan a la caja. Sabemos que hay varios meses en que esos fondos no han ido a la caja y hay una deuda del Ejecutivo de cerca de 500 millones de pesos”, manifestó.

“Esperamos que no sea vetada, pero tenemos la posibilidad de insistir el veto. El gobierno debe enviar estos fondos adonde corresponde, sobre todo si estamos hablando de la seguridad social. No hay lugar para que haya un atraso de 500 millones de pesos. Es mucho dinero y, si bien el gobierno se hace cargo del pago de todas las jubilaciones y pensiones, es necesario que cada cosa esté en su lugar. El gobierno no necesitaría hacerse cargo de gastos que puede cubrir la caja con los fondos que tiene, si no se los retacean o no se quedan en el Ministerio de Economía, y la caja no tendría necesidad de recurrir al gobierno si le envían los fondos como corresponde”, sentenció.

Será uno de los temas a profundizar con el ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, quien “seguramente la semana que viene” va a ser invitado a la comisión de presupuesto junto con el ministro jefe de gabinete para dar inicio al debate del proyecto de presupuesto 2022.

“Vamos a comenzar la discusión la semana que viene, luego de los festejos por el aniversario de Ushuaia. Vamos a analizar el presupuesto de cada área con mucha responsabilidad, porque hablamos de números muy grandes en todas las instituciones y eso preocupa. Por eso necesitamos antes que nada la visita del Ministro de Finanzas de la provincia. Todavía no está armado el cronograma pero seguramente va a ser el primero en ser citado junto con el ministro jefe de gabinete. Ellos hablarán sobre todos los temas y después iremos a lo particular. Primero tenemos que trabajar con ellos para ver su opinión y luego con cada sector, para ver lo ejecutado este año y lo que pretenden para el año próximo. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los ministerios, entes autárquicos, y con la justicia. Es un presupuesto muy grande y tenemos que ser muy responsables con el gasto”, subrayó.

Coparticipación olvidada Otro tema de debate con el ministro será la deuda con los municipios, que aparentemente se habría evaporado: “Vamos a escuchar al Ministro de Economía cuando vaya a la Legislatura para ver en qué situación están los municipios. No ha habido ninguna queja y estimo que deben estar al día. Hace unos días sé que Mónica Urquiza, que estaba a cargo del Ejecutivo, firmó los decretos de definitivos para los municipios. Se ve que esa situación ha mejorado, no sé si están totalmente al día, y espero que esa sea la respuesta porque no hubo ninguna queja más. No sé si será porque se juntaron para la elección, y espero que no sea así, porque las instituciones hay que defenderlas en todo momento”, advirtió. Consultada sobre la posibilidad de avanzar con una ley de goteo, en caso de no haber deuda, planteó que “nosotros no podemos desfinanciar al gobierno de la provincia y el goteo diario puede provocar eso, pero no lo descartamos. Nos manejamos con la prudencia del caso, viendo que a los municipios no les retaceen los fondos que les corresponden, sin desfinanciar al gobierno”.

OSEF sin fondos Por otra parte continúan las reuniones de comisión para abordar la situación de la obra social estatal, ante la presentación de un proyecto de reforma de la composición del directorio por parte de sectores sindicales. El miércoles 6 está previsto un nuevo encuentro, dado que “los gremios presentaron un proyecto de modificación del directorio, para aumentar la representación de los activos y pasivos. Son 14 gremios y, por la pandemia, el presidente de la comisión 1, que es el legislador Greve, decidió hacer reuniones de a tres o cuatro gremios, para que tengan posibilidad de explayarse y participar todos. Si bien son seis los legisladores de la comisión, por lo general participan más que no la integran. Lo que más preocupa en el funcionamiento de la obra social es la falta de fondos, porque se ven resentidas las prestaciones que tiene que dar, demoran las derivaciones, las operaciones, la compra de elementos que son importados y no se consiguen o a veces no hay fondos. Hay muchos temas que tienen que ver con el funcionamiento y la falta de fondos”, señaló como eje del problema.