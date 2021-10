Reclamo de Fadul en medio del desfile, antiguos pobladores dijeron sentirse usados por Chispita

En el local partidario de calle Maipu un grupo de afiliados encabezados por la propia Chispita Fadul se encontraban con una pancarta recordando se habia propuesto mediante Chance.org que la Casa de la Mujer sea llamada con el nombre “Pioneras Fueguinas”, cuestión que no fue tomada en cuenta por las autoridades municipales que antes de la propuesta ya habian manifestado cual era el nombre que iban a ponerle.

Este reclamo con la pancarta tuvo un incidente previo con la presencia de un funcionario municipal, el Jefe de Gabinete Mario Daniele, quien en compania de otros funcionarios de segunda linea fueron hasta el local partidario de Somos Fueguinos, a pocos metros del desfile, aduciendo que era una falta de respeto de la “utilización política” de este reclamo. Allí tuvo algún cruce de palabras con personas en el local partidario y luego se retiró sin que la situación pasara a mayores.

Sobre este incidente la candidata a diputada Liliana “Chispita” Fadul, manifestó que “el funcionario municipal intentó impedir que un grupo de mujeres exhibiera una pancarta que simplemente decía: Casa de la Mujer “Pioneras Fueguinas”, por ser este, el pedido del nombre que en reconocimiento a todas las mujeres originarias y antiguas pobladoras, que sentaron las bases de esta ciudad e hicieron posible que se proyecte hacia lo que es hoy, consideran el más justo”.

Asimismo aclaró “me sorprendió cuando en la sede de nuestro partido irrumpieron Mario Daniele con funcionarios de Vuoto y comenzaron a decirnos que no era justo lo que estábamos haciendo en el cumpleaños de la ciudad”.

“La Casa de la Mujer debe ser de todas más allá de una ideología política, pero sobre todo reconociendo a las pioneras de la ciudad”, señaló Fadul, quien agregó “me sorprendió para mal lo que hizo Daniele porque nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie”. Por último dijo “entre gallos y medianoche inauguraron el local con ese nombre cuando el Intendente bien sabe del sentimiento genuino y profundo que tiene el pueblo para con las pioneras. Creo que se debe reconocer a quienes hicieron que Ushuaia hoy sea lo que es”.

La respuesta del jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, se dio por Radio Provincia donde señaló “creo que no corresponde que en el cumpleaños de la ciudad se haga este reclamo, además, nuestra relación con las antiguas pobladoras siempre fue excelente”. Por otro lado indicó “entiendo que puedan estar de acuerdo o no con el nombre que se le dio al lugar, pero eso no tiene que ver con la relación que tenemos”.

“Una candidata a Diputada no puede manipular a las antiguas pobladoras de esta manera, nadie puede sacar ventaja con las pioneras de cara a una elección”, manifestó Daniele, quien a su vez agregó, “vos tenes todo el año para hacer estos reclamos, es totalmente injusto que se haya realizado en el desfile de ayer”.

En tanto integrantes de los Antiguos Pobladores dijeron que se sintieron usados por Fadul: El Presidente de la Comisión de Pioneros y Antiguos Pobladores de la ciudad de Ushuaia, Ivo Arko realizó declaraciones en Radio Provincia esta mañana para responder a la candidata a diputada por la fuerza política Somos Fueguinos, quien en el desfile de la ciudad pretendió que los pioneros fueguinos lleven un cartel contra la Casa de la Mujer de Ushuaia, recientemente inaugurada.

“Yo estuve presente, como todos los años, porque nos juntamos en el local partidario de Chispita antes de comenzar el desfile. Este año fue extraño que minutos antes propongan salir con el cartel. Quiero aclarar que ni la Comisión, ni yo, somos políticos, solo queremos respetar la cultura de nuestro lugar y nos sentimos avasallados por eso. Siempre nos reparamos ahí porque hay mayores que no pueden tomar mucho frío y nos reparamos ahí” expresó Arko.

“En las redes leí que tuvimos apriete y eso no fue así. No somos políticos y no tenemos nada que ver con las elecciones que se viene” explicó el Presidente de la Comisión de Pioneros y Antiguos Pobladores.

“Nos sentimos usados por un grupo de personas que apareció con el cartel contra la casa de la mujer. Puedo estar de acuerdo o no, pero hay una vía para seguir, se puede presentar una nota, no empañar el cumpleaños de la ciudad. Esa gente se pegó a nosotros en el desfile, no defendemos ni lo que dicen ni a los políticos, porque somos apolíticos, hemos trabajado durante los últimos 15 años con todos los intendentes y nunca tuvimos problema” reiteró Ivo Arko.

Con profundo pesar, el Presidente de la Comisión de Pioneros y Antiguos Pobladores explicó que para no ser usado políticamente prefirió no desfilar. “ Les dije que no correspondía el cartel y dijeron que sí, en una palabra no sirvió de nada lo que dije y nos avasallaron. No desfile, me retiré. Todos los años desfilo, incluso cuando mi madre agonizaba lo hice a pedido de ella, porque sé que es algo muy importante para mi familia. Todo esto es político y lo digo como Ivo, no como comisión”.

“Estamos en democracia y no hay que ser patotero. Los más adultos pasaron adelante con las banderas, porque desde la Comisión dijimos no, cuando aparecieron 15 minutos antes con el cartel” amplió Arko.

Por último, el referente de los antiguos pobladores explicó que “lo puedo entender a Mario Daniele porque este proyecto de antiguos pobladores comenzó con él”.