Incidente entre abogado y un grupo de mujeres en Tribunales

Un incidente con una fuerte discusión sucedió en la Mesa de Entradas del Juzgado de Instrucción del juez Daniel Cesari Hernández en la ciudad de Rio Grande, cuando integrantes de Mamás en Lucha realizaban un escrache a un hombre acusado de un presunto abuso sexual de una menor que debía presentarse en indagatoria. El abogado defensor, Francisco Gímenez, tuvo un fuerte cruce verbal con las mujeres.

Todo comento cuando el abogado Francisco Gímenez, defensor de Carlos Mallo, tuvo un fuerte cruce con integrantes de Mamás en Lucha, cuando éstas se presentaron en la Mesa de Entrada del Juzgado de Instrucción del juez Daniel Cesari Hernández para hacer un escrache a la persona imputada, a lo que se negó el letrado, quien manoteó el celular de una de las mujeres para evitar que siga filmando y les dijo en reiteradas oportunidades: “Conmigo no se metan” y “a mí no me rompan las bolas”.

El incidente obligó a que se haga presente el juez Cesari Hernández, quien trató de calmar al abogado e interceder ante las mujeres para que la situación se normalice y posibiliten que se pueda seguir trabajando en los Tribunales.

A partir de allí la situación bajo de tono, pero la conducta del abogado Gímenez quedó registrada y fue difundida en las redes sociales. Carlos Mallo fue denunciado en abril del 2019 por un caso de abuso sexual a una menor. Para las mujeres que se identifican con pañuelos amarrillos, se trata de un presunto “pedófilo”.

Al conocer que este jueves, en horas de la mañana, debía presentarse a declarar en indagatoria, las Mamás en Lucha aparecieron para hacerle un escrache. En momentos que el abogado penalista Francisco Gímenez advirtió que las mujeres estaban filmando con sus celulares, se acercó a ellas y les dijo: “No se metan conmigo, yo soy un profesional que estoy haciendo mi laburo. Ustedes pueden hacer lo que se le cante el forro de las bolas pero conmigo no se metan” y les advirtió que “no abusen de su condición de mujeres”.

Como las mujeres no dejaban de filmar, el abogado siguió exaltado y subiendo el tono de su voz les recriminó: “Anda a buscar a un hombre que me diga lo mismo que me estas diciendo vos a ver si se anima. A mi no me rompan las bolas. No se metan conmigo, les pido por favor, no se metan conmigo”, tras lo cual procedió a manotear el celular de una de las mujeres para intentar que deje de filmar.

La tensión se hizo más evidente, cuando el abogado les dijo a las mujeres: “Los voy a cagar en un juicio y van a ir a parar a la loma del orto” y les pidió “vamos afuera y me buscas un hombre que me diga lo que me estas diciendo a ver si algún hombre de ustedes se anima a decir lo que ustedes me dicen. Quieren hacerlo. No abusen de su condición de mujer”.

Para tratar de finalizar el incidente, salió de su oficina el juez Daniel Cesari Hernández, quien invitó al abogado Gímenez a ingresar a su despacho, pero cuando parecía que lo iba a hacer, volvió sobre sus pasos y volvió a recriminar a las mujeres, señalando: “Yo estoy haciendo mi trabajo y no tengo nada que ver con sus reclamos. Yo defiendo a quien se me da el forro de las pelotas. Vos no tenés derecho a recriminar nada”. Una de las mujeres le preguntó, “¿Sos abogado?”, a lo que Giménez respondió: “Soy abogado y a vos no te alcanza la plata para pagarme”.

El incidente culminó con el siguiente diálogo entre el abogado y una de las mujeres: -No me rompan las pelotas -¿A, que, tenes pelotas? -Claro que si -Si. Y tiene suerte. ¿Por qué me filmó, sino tiene autoridad para filmarme?. No podés filmar lo que quieras, dijo el abogado a una de las mujeres identificada como Yesi.

Abogado denunciado: Después del fuerte cruce, una de las integrantes de la asociación, confirmó: “se hizo la denuncia correspondiente. Falta el Colegio de Abogados, que me imagino que van a actuar en consecuencia y luego al INADI”.