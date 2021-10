Culpan a Nación por paralización de obras de Vialidad en TDF

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Eduardo ‘Quique’ Sandri, habló sobre la paralización de la obra de asfalto de la Bajada del Lago y también de la pavimentación al Parque Nacional por parte de Vialidad Nacional y acusó directamente a María Julieta Russo Morantes: “Esta funcionaria formó parte de la DPV en la gestión Bertone y hoy está retrasando los trámites”, expresó. “Se metió la política berreta en el medio, es lamentable", dijo.

“No fue hasta anoche que pude descubrir la razón, acá hay una inacción de Vialidad Nacional. Se metió la política berreta en el medio, es lamentable que esto ocurra”, dijo el funcionario. Sandri señaló que “nosotros con buen criterio, realizamos todo el trabajo de licitación. Tuvimos un tema administrativo con el Tribunal de Cuentas, que tenía toda la razón en pedir un convenio específico. Ahí comenzaron los problemas internos en Vialidad Nacional, que aún no le pagaron a la empresa”.

“Por eso tomamos paremos porque la empresa después nos van a querer cobrar a nosotros. El convenio fue firmado por el ministro Katopodis con el gobernador. Ahora nos encontramos en una encrucijada. La buena noticia es que la obra se va a hacer igual. Ayer hablé con el gobernador. Si Vialidad no está a la altura de las circunstancias, la vamos a hacer con fondos propios o consiguiendo financiamiento”, aseguró el titular de la DPV.

Por otro lado, manifestó que “lo triste es que la obra se está atrasando, y si hubiese estado en tiempo y forma quizá estaría lista para la temporada pero esto no será así”.

Consultado por María Julieta Russo Morantes, Sandri indicó que “esta funcionaria de Vialidad Nacional que tiene trabado el proyecto, tanto como el de la Ruta Nacional al parque nacional. Descubro que esta señorita fue funcionaria del gobierno anterior, en 2017 fue vicepresidenta de la DPV. Empecé a preguntar en Vialidad y me dijeron que no la conocían, que nunca fue a trabajar. Acá se metió la política berreta, la que no le preocupa la gente, sino si la obra la va a hacer Sandri o Melella”.

Si bien esta funcionaría no se encuentra al frente de la dependencia nacional, Sandri fue consultado sobre algún contacto con autoridades superiores de Vialidad Nacional: “Yo me reuní la semana pasada con el gerente ejecutivo, el número 2, y no tenía este trasfondo. Me señaló que algo pasaba con Tierra del Fuego. Me dice ‘algo está pasando porque estamos trabajando en todas las Provincias y en Tierra del Fuego estamos trabados con todo, lo mismo que con el parque nacional que aún no fue licitada’”. “Nadie la conoce porque nunca fue a trabajar, ayer hablé con los directores para que me den una referencia pero me dijeron que nunca vino, sólo cobró”, cerró.