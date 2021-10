Acusan a Bertone de entregar 6000 planes REDSOL antes de irse

El Ministro de Trabajo, Marcelo Romero acuso a la gestion Bertone de entregar mas de seis mil planes REDSOL antes de las elecciones a gobernador y durante su gestión.

También el ministro en dialogo con Radio Universidad 93.5 y dio a conocer un leve repunte en materia de empleo, a partir de los datos del INDEC que marcan un descenso del desempleo del 12 al 9,9% en el último trimestre. Pese a la leve recuperación, el comercio minorista sigue siendo el más afectado. Ofreció un panorama de la situación de las distintas industrias que atraviesan por inconvenientes y situaciones de conflicto.

Situación de los planes: Por otra parte se lo consultó sobre los planes vigentes y las personas involucradas. “Del punto de vista de la asistencia social hay un solo plan que es el REDSOL. Cuando ingresamos había alrededor de 16 mil planes, con la particularidad de que 6 mil se habían entregado previo a las elecciones. El importe es de 4 mil pesos y no se ha cambiado, no requiere de una contraprestación y eso lo administra el Ministerio de Desarrollo Humano. No tienen un tiempo de finalización y se pierden cuando el beneficiario consigue trabajo registrado.

Nosotros tenemos un plan mal llamado PEL y cuando llegamos había alrededor de 290, hoy son cerca de 250. Es un plan de entrenamiento laboral pero hay algunas personas que ya tienen 15 años y se ha tergiversado porque terminó siendo un plan de asistencia social. También se pagan 4 mil pesos y en este caso hay contraprestación, el trabajador cumple horas en alguna administración pública provincial o terminan sus estudios primarios, secundarios o terciarios. No tienen obra social pero sí tienen seguro. Se han ido reduciendo porque mucha gente estaba trabajando y los dimos de baja”, informó.

“Tenemos otro plan que hemos creados nosotros, que se llama PROCEL, que es de entrenamiento laboral. El Estado provincial aporta 10 mil pesos, el privado aporta otros 10 mil pesos, el entrenamiento dura cuatro meses, con cuatro horas diarias y, si al cabo de los cuatro meses el empleador lo registra, el Estado sigue pagando los 10 mil pesos por otros ocho meses. Ahora hay alrededor de 120 personas, no se puede repetir con la misma persona y la misma empresa”, aclaró.

“Nosotros registramos 22 mil fueguinos que cobraron el IFE y en este sentido somos gestores, porque armamos la carpeta pero termina definiendo el Ministerio de Trabajo de Nación. Respecto de los REPRO, no han sacado muchos en la provincia. Para pedir un REPRO tienen que haber pedido un ATP, que va directamente a la cuenta de los trabajadores. Se pide la presentación de un balance y por eso no pudo acceder Digital Fueguina”, explicó.

Los índices del último trimestre hablan de un 9.9% y la media nacional es del 9,6%. Se espera que mejoren esas cifras porque la más afectada fue la actividad del comercio minorista y en especial en el turismo en la zona sur”, dijo. “El sector minorista sigue siendo el más golpeado. El sector industrial no está en una situación tan difícil pero hay zozobra por la demora en la prórroga del subrégimen de promoción. El cuentapropista también está golpeado, los taxistas y remiseros no han tenido ninguna actividad en la pandemia o ha sido escasa”, manifestó.

Panorama en la industria Detalló que “Ambassador está parada y hay un preventivo de crisis. Los trabajadores están a la espera de la resolución del juez. Siempre se está a la espera de un inversor que quiera cubrir las deudas que tiene la empresa, pero eso ya escapa a la esfera del ministerio. Hilandería Fueguina estuvo con problemas pero ya está funcionando y no hay novedades malas, salvo la discusión de la cuestión salarial. Audivic tiene un fasón con Newsan y también atraviesa problemas económico-financieros. Digital Fueguina tenía problemas económicos que se agravaron con la pandemia, porque se restringieron los insumos y no tenía el stock necesario; tiene muchas deudas y la provincia no pudo afrontar algunos pedidos que hizo la empresa. Yo hice gestiones ante el gobierno nacional por los REPRO, que la empresa no había utilizado, tenían un fasón con el grupo Newsan que hace pocos días se pudo liberar por una gestión de los mismos trabajadores. Hay rumores de que está en venta pero no tengo fuentes fidedignas para corroborarlo”, señaló.

“Con Brightstar tenemos una situación distinta, y en abril de este año envió una nota al Ministerio y a los sindicatos informando que el dueño mundial de la licencia de LG había decidido cerrar la unidad de negocios en todo el mundo por cuestiones económico-financieras, y no iba a proveer más de insumos para continuar con la fabricación. El Estado provincial comenzó a moverse para buscar soluciones porque tienen una planta de primer nivel para continuar con la fabricación, pero no tienen otra licencia u otra sustitución de productos. La propia empresa ha buscado otra alternativa, que todavía no ha llegado y por eso estamos en este conflicto laboral. Hemos dictado de oficio la conciliación obligatoria entre las partes, convocamos a la UOM y a la empresa pero no hubo acuerdo. La empresa decidió adelantar las vacaciones que normalmente se toman en diciembre al 8 de noviembre y todos tenemos incertidumbre de lo que puede pasar con la vuelta de los trabajadores”, advirtió.

Sobre Australtex, recordó que “se incendió el 22 de abril y hubo predisposición de la empresa de continuar con la relación laboral de los trabajadores y mantener la planta. Con un seguro que tenían decidieron volver a construir la planta. Se fueron alquilando algunos espacios, a algunos trabajadores les ofrecieron trasladarse a otras plantas que tienen en el país, a fin de continuar la relación laboral, pero hubo un acuerdo de suspensión y reducción salarial que prevé la ley de contrato de trabajo. La planta está sin funcionamiento, hay muchos trabajadores que están en su vivienda, pero siguen recibiendo un porcentaje de su sueldo. Este acuerdo se viene renovando cada tres meses, algunos están trabajando en dos áreas definidas que es tintorería y tejeduría, porque alquilaron galpones, y van rotando los trabajadores”.

“En conflicto tenemos 240 empleados de Digital Fueguina, 330 de Brightstar entre los que agrupa la UOM, ASIMRA y el sindicato de Comercio, y en Ushuaia tenemos 57 personas en Ambassador, de los cuales algunos están trabajando para el grupo Newsan”, precisó.

Reclamo de colegios privados En cuanto a la deuda que reclaman los colegios privados al gobierno, dijo que “no ha llegado al Ministerio de Trabajo pero están pidiendo audiencias los gremios con los colegios privados por el tema de material didáctico, porque aparentemente el gobierno estaría atrasado con eso, y por otro ítem como el FONID, que viene a nivel nacional. No hay cámara que agrupe a los colegios privados y tenemos que hacerlo por empresa, así que estamos llamando a las autoridades de cada colegio para reunirnos con SADOP y también nos vamos a reunir con SUTEF, por el material didáctico, que son alrededor de 5 mil pesos”.