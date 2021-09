Para Daniele fue una elección espectacular, pero hay que generar un proyecto común de provincia

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, analizó por Radio Nacional Ushuaia y FM La Isla de Rio grande el resultado electoral y la derrota del Frente de Todos ante Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. Dijo que “ Fue una derrota por estupideces y el Frente de Todos, no puede aparecer como un frente solamente para elegir dos diputados ”.

Daniele consideró que Carolina Yutrovich hizo una “elección espectacular”, porque duplicó los votos de Héctor Stefani. Estimó que desde Juntos por el Cambio “van a tener que trabajar mucho para “juntar todos sus pedazos y tratar de hacer una elección que les sea favorable”, por las diferencias ideológicas que separan las cinco listas.

Como autocrítica, planteó que al Frente de Todos le falta “volumen político” y no puede ser un acuerdo electoral para lograr dos diputados. “Tenemos que generar un proyecto de provincia en común los tres intendentes y el gobernador, y eso va a poner en valor el frente”, dijo.

Respecto de la derrota a nivel nacional, aseguró que fue “por estupideces” como el vacunatorio VIP o la foto de Olivos, que taparon “la tragedia” del gobierno de Macri.

Daniele, analizó el resultado electoral y la derrota del Frente de Todos ante Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. No obstante para el justicialista no fue una derrota y dijo estar “absolutamente tranquilo, porque el resultado era lo que esperábamos. Nuestra candidata solita ha hecho una elección de casi 33 puntos y yo nunca pude hacer una elección así en mi historia de 40 años de política”.

“Felicité a la candidata, le dije que esté tranquila porque hizo una gran elección, y hay que reconocer que la oposición hizo lo suyo y obtuvo un resultado. Mirando hacia el futuro tenemos una candidata que tiene 32 mil votos enlatados, que son de ella, con 15 puntos de diferencia con el segundo, que es Stefani”, remarcó.

“Para nosotros tenemos un resultado altamente positivo. Largamos con tanque llego y el segundo nuestro con medio tanque en la carrera a noviembre. Veremos cómo se arregla cada uno con el combustible que tiene, pero creo que nosotros estamos muy bien posicionados con casi el 33% de votos rígidos, que va a ser la base para noviembre. Es un buen piso”, aseveró.

“Carolina hizo una elección espectacular porque el resto está desparramado en cinco listas y habrá que ver qué estrategia llevan adelante para juntarlos. Nuestros votos están muy consolidados, totalmente sellados, y obviamente apuntamos a sumar tres o cuatro puntos más, pero el domingo doblamos al segundo”, insistió.

Consultado acerca de si cree que va a ser fácil superar el techo del domingo, aclaró que “ese es el piso, no el techo. Estamos en una situación de pandemia donde al que gobierna no le va bien, porque la gente está incómoda, hay exigencias porque se le murió un amigo o un familiar, y descarga en el Ejecutivo. No estoy criticando a la gente, porque para mí la voz de la gente es la voz de dios y hay que aceptarla, pero reitero que nuestra candidata obtuvo el doble de votos que Stefani”.

“Si las cinco listas que se presentaron de la oposición tuvieran algo que pudiera vincular su ADN sería otra la situación, pero acá se presentaron radicales, mopofistas, gente del PRO, gente disconforme con el MPF. Hicieron un buen rejunte, que no estoy criticando porque en política cada uno hace lo que le parece, pero todo eso lleva a que Stefani tenga la mitad de votos de nuestra candidata. Los votos de las cinco listas no se suman”, enfatizó.

Viendo el resultado de acuerdo a las ciudades, hubo un triunfo del Frente de Todos en Río Grande y en Tolhuin por escaso margen, y una derrota en Ushuaia por casi cuatro mil votos contra todas las listas de Juntos por el Cambio. Para Daniele se debió a que “el centro de gravedad de los candidatos de las otras listas estaba en Ushuaia, tanto en el caso de Garramuño como en el de Stefani”.

“Todas las elecciones son distintas, los estados de ánimo cambian y falta mucho para noviembre. Nosotros no estamos eufóricos pero estamos tranquilos. Una suma de cinco listas era imposible superarla con una sola lista, porque hay gente que tiene afinidad con el candidato, no con Juntos por el Cambio. Eso no es lineal para noviembre. Nosotros apostamos a una lista de unidad, a consolidar el proyecto del presidente en Tierra del Fuego y creo que le vamos a dar un triunfo al presidente con el Frente de Todos en noviembre. De eso estoy convencido porque es muy difícil sumar esas cinco listas para noviembre y nosotros tenemos un 33% enlatado, selladito, y podemos ponerle cuatro o cinco puntos más. Los otros votos vienen de lugares dispersos, totalmente distintos, y vamos a hacer una gran elección”, auguró.

Admitió que “hay dirigentes del peronismo que no han estado conformes con esta lista pero vamos a seguir dialogando y construyendo, con cimientos muy sólidos de un 33% en la provincia, que no es menor”.

Conferencia suspendida Se le preguntó por qué se suspendió la conferencia de prensa prevista para el domingo. “Con todo lo que sucedió a nivel nacional hubo charlas, reuniones en el municipio, pero a mí no me sorprendió en absoluto. El Frente de Todos tiene una muy buena base electoral y obviamente no se puede dormir. Tenemos que tratar de levantar y llegar a los 37 ó 38 puntos. El que nos sigue tiene que hacer mucho para llegar a 37 ó 38 puntos. Ganamos por el doble y esto no es un lema, y no sé cómo van a hacer para meter todas las gotas dentro del tarrito. Ellos tendrán que tratar de juntar todos sus pedazos y tratar de hacer una elección que les sea favorable”, disparó.

“Con poco nosotros vamos a lograr el triunfo porque se termina el invierno, vamos a estar con toda la obra pública en la calle, y vamos a poder sumar”, confió.

Derrota “por estupideces” Viendo el mapa del país, que se pintó de amarillo, lo atribuyó a que “cuando hay un 50% de pobres, las facturas aparecen para la política. El gobierno nacional seguramente ha cometido errores, pero no es un gobierno que ha endeudado a la Argentina en miles de millones de dólares. El presidente Fernández se ocupó de la salud, de negociar con los acreedores, de negociar con el FMI para deber menos, recuperamos el sistema de salud de la Argentina. El pueblo argentino puede haber sacado alguna bronca ahora, pero le tenemos que dar una mano a Alberto”, pidió.

Por FM La Isla, Daniele volvió sobre los errores del gobierno nacional y advirtió que “eso se paga. Hubo vacunatorios VIP y no estuvo bien, la foto en Olivos tampoco estuvo bien y se pagó duro, lo mismo el velorio de Maradona, pero del otro lado están los chicos malos, los que endeudaron la Argentina con créditos a cien años. Dicho en criollo, se cometieron pelotudeces, estupideces. En la balanza pudo más la foto de Olivos, la estupidez del vacunatorio VIP (sic), que todo lo que pasó con Macri. Hay tipos que dicen que las Malvinas son de los ingleses, que tomaron créditos que van a tener que pagar varias generaciones, le sacaron los remedios a tu abuela, a tu amiga, aumentaron las tarifas. Todas las boludeces que se cometieron en el gobierno taparon lo otro, que es una tragedia”, comparó.

“Yo tengo mucha esperanza en que va a bajar la cantidad de pobres y va a crecer la economía, pero eso la gente no lo ve al otro día o a los tres meses. En la Argentina se ven algunas señales importantes de la economía y eso se va a reflejar en el bolsillo de la gente dentro de un año, cuando ya pasó la elección. Si se acelera el mensaje de este incipiente crecimiento después de diez años de tragedia entre la pandemia y el macrismo, la gente lo va a percibir. No me caben dudas de que este gobierno está en la senda correcta, pero si el bolsillo de la gente no empieza a ponerse más gordito, es complicado”, expresó.

Un frente sin volumen Como autocrítica, Daniele expuso que “hay que consolidar el Frente de Todos en Tierra del Fuego” en referencia a la alianza entre municipios y gobierno. “Veníamos de un duro enfrentamiento por cuestiones económicas de coparticipación, llegamos a un acuerdo electoral y a ese acuerdo hay que llenarlo con volumen político. Si le damos volumen político a ese acuerdo vamos a tener un mejor resultado en noviembre. No puede aparecer como un frente solamente para elegir dos diputados y tenemos que generar un proyecto de provincia en común los tres intendentes y el gobernador. Eso va a poner en valor el frente”, instó.

“Hay que trabajarlo mucho eso, sentarse a dialogar y no son tantos los que se tienen que sentar en la mesa. Si le demostramos a la gente cuál es la Tierra del Fuego que queremos para el futuro, podemos mejorar mucho la performance electoral, ahora y después”, concluyó.