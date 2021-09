Denuncia por abuso a ex presidente de la Cooperativa Electrica

Aunque la denuncia contra el ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande y diputado por el Parlasur, Miguel Angel Cusi, se realizo en junio del 2020 (VER) aun desde el Juzgado no hay definiciones por la denuncia.

La mujer denunció que cuando era menor de edad, fue abusada sexualmente por esta persona, y años después, cuando era adulta nuevamente lo intentó, indico desde el juzgado comenzaron a investigar el hecho.

La denunciante recordó: “La denuncia la hice en julio del 2020. Esto empezó cuando yo era chica, desde los 11 a los 13. Ahí me armé de valor y me expresé mal y él dio todo vuelta para que quedara como un malentendido. Mi madre me dejaba al cuidado de él cuando se iba a trabajar”.

“La persona era muy manipuladora –continuó- y esto me causó muchos problemas de depresión, con intentos de suicidio e internaciones, tanto acá como en Buenos Aires. Yo decidí irme y volví en 2012 la última vez. Me fui a vivir de un departamento que era de mi mamá con esta persona, que tenían varios departamentos”.

Más adelante dijo: “Yo estaba en pareja y en 2017 me separo. Ahí empezó de vuelta el acoso por su parte -sostuvo la denunciante-; violencia de género tanto para mi mamá como conmigo y se hizo insostenible. Esto explotó en la navidad de 2019. Este hombre quiso abusar de mí delante de mi mamá y de una tía. Esta persona nos amenazaba a mí y a mi mamá”.

“Estaba desocupada y no tenía a dónde ir. Hasta llegó a cortarme el gas” acotó la mujer y recordó “con el dinero que mi papá nos dejó cuando falleció, nos escapamos con mi mamá y ahí decidí realizar la denuncia. Yo cuando era chica no me pude expresar. De grande se lo conté a médicos y psicólogos, pero nadie me ayudó nunca”.

“Soy una persona adulta y no puedo soportar esto. Hice la denuncia en julio de 2020. Fui a asesorarme a Defensoría Municipal, también me ayudaron las Madres en Lucha Yo Sí te Creo”, remarcó la mujer y adelantó que buscará representación legal con un defensor Oficial y agregó que, además de Cusi, quien la amenazó fue su entonces abogado, Gustavo García Casanova.

“Estoy acompañando a las Madres en Lucha, por todo el trabajo importante que hacen –comenzó explicando la mujer- Hace poco llamaron a declarar a mi mamá y lamentablemente no la trataron bien. Mi mamá se sintió mal”.

Luego indicó que ella “tenía audiencia para el 8 de septiembre, pero la suspendieron y me dijeron que la iban a reprogramar”, expresó finalmente y agradeció a las “Madres en Lucha”, porque “siguen las causas de los abusos y a mí me llamó la atención que en mi caso, me llamaran tan rápido desde el juzgado” destacó.