Chispita Fadul dijo que era Justicialista y salio a criticar al resto de los candidatos

La candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, Liliana Fadul, salio a criticar tanto al Frente de Todos, como a Cambiemos, dijo “Mi origen es Justicialista, pero de Perón y de Eva”.

Fadul quien ya represento a Tierra del Fuego en el Congreso como diputada nacional, opinó en dos notas realizadas en Radio Univercidad sostuvo que “el Frente De Todos está encabezado por una persona del partido de Fabiana Ríos, con un segundo candidato titular que es del gobernador Melella, sin ningún peronista titular, y el peronismo aquí tiene miles de afiliados y ningún titular”.

“Por el otro lado veo otro frente donde también participan candidatos del MPF en Cambiemos o como se llame ahora. Después, partidos como el nuestro que va solo”, agregó.

También manifestó “Recuerdo cuando Fabiana Ríos denunció a Julio De Vido, que en su momento no simpatizaba con los K y ahora el Frente De Todos lo encabeza una persona del partido de Fabiana”, criticó.

A lo que luego afirmó: “Mi origen es Justicialista, pero de Perón y de Eva”, dejando en claro que no comparte con la política con la actual gestión nacional.

Recordó que “Stefani fue oficialista dos años y Yutrovich lo es hace dos, y la pregunta es por qué no se trató la incorporación del presupuesto para que esa ley se lleve adelante. En nuestro caso el cruce por aguas argentinas no fue un slogan, porque llegó a Diputados y nos esforzamos para que saliera la ley. Después esa ley no se cumplió y eso es lo que hay que tener en claro”.





“Esta elección sorprende porque también la 19640 es un slogan. Yo pregunto qué hicieron los diputados que pretenden ser reelectos para incorporar la prórroga del subrégimen para que sea ley. Ahora estamos a la vuelta del esquina del 2023 y se nos vence. No podemos depender del humor de un presidente para que la prorrogue por decreto, y esto tiene que ser ley”, subrayó.





“Esto se tendría que haber trabajado hace rato. Quienes hoy pretenden la reelección estuvieron cuatro años sentados en una banca y pregunto por qué casi finalizando el 2021 no se ha logrado sanear esta situación para dar seguridad jurídica a todos los fueguinos”, desafió.





También aludió a las declaraciones del gobernador Melella , que “dijo que iba a trabajar para aportarle dos diputados al presidente y la vicepresidente de la nación, y la verdad me dolió mucho que dijera eso, porque los diputados no le deben fidelidad ni a un presidente ni a una vicepresidente, ni a los intendentes. Solamente tienen que ser fieles representantes del pueblo. Hay un error conceptual en las palabras del gobernador, porque los diputados representan al pueblo y no hay que ofrendarle ni al presidente ni a la vicepresidente las bancas.





Cuando me tocó ser diputada nacional voté proyectos tanto del oficialismo como de la oposición, en tanto beneficiaran los intereses de la nación y de la provincia. Por eso no voté la Ciccone de (Amado) Boudou, como sí votaron los diputados y senadores fueguinos, que era algo invotable. Así terminó Boudou, que fue condenado por lo que hizo. También algunos fueguinos votaron el tratado con Irán”, repasó.





“Nosotros tenemos una concepción de lealtad hacia el pueblo que nos vota y al que vamos a representar. Muchas veces un solo diputado puede hacer mucho más que los que están en un bloque grande y no pueden dejar de cumplir las instrucciones del gran partido, sea oficialista u opositor. Uno ve a la oposición muy débil y, si en este momento fuera oposición, diría muchas más cosas de las que dice la oposición que está sentada ahí”, aseguró.

En cuando a la situación económica dijo que “Estamos viviendo una situación lamentable. Dentro del estudio del INDEC, figuramos como una de las provincias con más desempleo”.

“No le echemos toda la culpa a la pandemia. Evidentemente esto ya viene de Cristina, que termina su gobierno con un 30% de pobreza, luego Macri nos dejó el 35%, ahora con Fernández estamos pasando el 45% de pobreza”.

La precandidata a diputada nacional por “Somos Fueguinos” resaltó la importancia de la independencia de los grandes partidos para trabajar en beneficio de la sociedad y no “cumpliendo instrucciones”. Dijo que decidió postularse al ver la inacción de los diputados y senadores de Tierra del Fuego, tanto en la incorporación del subrégimen industrial a la ley 19640, la búsqueda de fondos para el cruce por aguas argentinas aprobado hace más de ocho años, entre otros temas centrales para la provincia.

Criticó las altas remuneraciones de la clase política y aseguró que hay funcionarios que ganan “más de un millón de pesos”, mientras una jubilación mínima está en 25 mil, y consideró que es momento de “dar ejemplo”. La pobreza y la desocupación son dos grandes ejes de trabajo, con índices que “es necesario revertir”.

Clase política millonaria: Además afirmó que hay funcionarios que ganan más de un millón de pesos y debe haber gestos en esta crisis. “Hay cuestiones de ejemplaridad, como la ficha limpia, que ya se implementó en alguna provincia y algún país vecino. No puede haber funcionarios electos que no tengan su ficha limpia, que tengan procesamientos confirmados y condenas judiciales. Esto se ve solamente en la Argentina y todavía Boudou nos da clase por la universidad”, dijo.

“Estuve reunida con muchos jóvenes, y uno de ellos calculó lo que cobra un jubilado nacional, que son 25 mil pesos de mínima, y lo comparó con un funcionario local que cobra alrededor de un millón de pesos por mes. Así sea de un ente autárquico o un ente provincial, hay remuneraciones que rondan ese monto”, aseveró.

Un legislador con desarraigo supera los 400 mil pesos y “es tiempo de ejemplaridad. Este joven comparó los 25 mil pesos con el funcionario que cobra un millón, y decía que equivale a tres años y medio de jubilaciones lo que en un solo mes cobra el funcionario, luego de haber trabajado toda la vida en el caso del jubilado. Recordemos que el 70% de los jubilados nacionales cobra la mínima, no cubran la canasta básica, y también vemos a los docentes que marchan por las calles. En esta época crítica hay que dar gestos de ejemplaridad desde el sector público, que está plagado de puestos políticos donde se mire, en el gobierno nacional, el provincial y en los municipios”, disparó.

“El viernes se publicó que en 2020 la Argentina hizo que 1.700.000 personas ya no pertenezcan a la clase media. No sólo estamos devaluando la moneda sino la movilidad social, que es descendente en lugar de ser ascendente. El desempleo es increíble, las empresas medianas y grandes se van, las pymes se han fundido y se ha perdido una gran cantidad de puestos de trabajo. La actividad privada no puede sostenerse con esta forma de llevar adelante un país, con la cantidad de impuestos que se exigen”, expuso.