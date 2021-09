Chapperon hablo sobre controles al ingreso a TDF y la apertura de frontera

La ministra de Gobierno Adriana Chapperón se refirió a la apertura de fronteras y los controles que se realizan al ingreso a Tierra del Fuego, luego de detectarse la variante Delta en un sujeto de nacionalidad mexicana que llego a la provincia como empleado de la firma Rio Chico.

Chapperón fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre los controles de ingreso a la provincia, en particular de extranjeros, luego de la detección de un pasajero contagiado con la cepa Delta. “Los extranjeros deben ingresar al país con una PCR negativa, y al llegar a Ezeiza se les hace un test de antígenos. De ser negativo, pueden continuar el viaje pero deben declarar dónde van a cumplir el aislamiento. En los últimos días hubo una modificación respecto del aislamiento que cumplen las personas que van a trabajar y esto ha sido bastante polémico, pero es una decisión que ha tomado el gobierno nacional”, dijo.

“Cuando declaran que vienen a la provincia, esa información pasa al área de Epidemiología de cada provincia y se controla con los agentes de policía el cumplimiento de la medida de aislamiento. En el caso de la frontera, Migraciones informa a la policía aeroportuaria y son ellos los que hacen el control. A los siete días se hace una nueva PCR, para saber si se puede levantar el aislamiento. Esta persona –que llegó desde México- había dado negativo, viajaba con la PCR negativa, el test de antígenos le dio negativo, pero cuando se hace la PCR en la provincia dio positivo. A partir de ahí se hizo la tipificación del virus y se encontró la primera cepa Delta en la provincia. En las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, ya se han detectado varios casos, que han sido informados, y además se detectaron casos sin nexo epidemiológico”, indicó.

Explicó que se tomaron medidas con este pasajero en particular como con cualquier otro que llega del extranjero y continúa viaje, porque “esto es informado desde las autoridades nacionales a cada provincia. En caso de que el aislamiento se cumpla en una provincia, cada una tiene su propio protocolo de aislamiento, pero en todos los casos se hace el test de PCR al séptimo día”, señaló.

Apertura de frontera terrestre En cuanto a la posibilidad de que el país decida abrir las fronteras para la temporada turística, dijo que “por ahora no está habilitado y lo único que tenemos es el anuncio de la apertura con la frontera Argentina-Chile. Esto todavía no se produjo, porque no se abrieron desde Argentina, y Chile tiene cerradas sus fronteras, excepto casos excepcionales. Si alguna persona por determinada situación debe ingresar, lo hace con la anuencia del gobierno nacional a través de Migraciones, y se hacen todos los controles como si llegara desde el aeropuerto de Ezeiza”.

“Se comenta que se van a abrir las fronteras argentinas pero todavía no tenemos novedades. Chile ha informado que estaría evaluando la posibilidad a partir del mes de octubre, pero todavía no lo han confirmado”, manifestó.

Para el tránsito de Tierra del Fuego al continente y viceversa, de ciudadanos argentinos, reconoció que “se han producido algunos inconvenientes. A veces nos cuesta que se entienda desde el gobierno nacional que nuestra frontera es muy particular. En las resoluciones del gobierno nacional está establecido que el paso Integración Austral y San Sebastián son una frontera particular, porque necesitamos transitarla para trasladarnos a nuestro propio país. La semana pasada nos comunicamos con el gobierno nacional porque nos llegaban requerimientos, sobre todo desde la policía aeroportuaria, para visitar a personas que habían atravesado la frontera y se encontraban en su domicilio, sin aislamiento porque es tránsito país-país. Si bien se pasa por Chile, no se considera que el paso es de un país a otro, y además Chile tiene establecido que los argentinos no pueden demorar más de ocho horas para atravesar la frontera. En este caso no se cumple el aislamiento, porque no lo hacen tampoco las personas que viajan por vía aérea dentro del país”, observó.

“Desde la PSA se está haciendo un trabajo innecesario, porque no se está haciendo con las personas que viajan por vía aérea dentro del propio país, y hemos empezado a realizar un trabajo más exhaustivo pero con las personas que vienen del exterior, no con aquellas que vienen del continente”, aclaró.

PCR en Santa Cruz Otro inconveniente en el tránsito terrestre se presenta en Santa Cruz “porque está pidiendo PCR para las personas que vienen por tierra y tienen que atravesar la provincia. Migraciones está haciendo muchos controles sobre todo en el tránsito en la frontera y esto provoca demoras también. Tratamos de que sean lo más ágiles posibles porque estas personas no tienen que cumplir con aislamiento”, reiteró.

Corredores para turismo extranjero También se le preguntó sobre la posibilidad de que en Tierra del Fuego se abra un “corredor seguro”. “Según nos comentó el Ministro de Salud en el COFESA hay una sola provincia que presentó el corredor seguro y es Mendoza. Se está trabajando para ver si se van a establecer corredores seguros en distintas provincias del país. Hoy el ingreso de turistas extranjeros se realiza exclusivamente a través de Ezeiza y en casos muy puntuales a través de la frontera terrestre, con la debida autorización”, dijo.

“Estamos esperando que en el verano haya una buena temporada turística y se puedan abrir las fronteras, porque estamos en una situación totalmente distinta. Dejamos la situación de riesgo y con el avance de la vacunación todo ha cambiado. Se sigue contabilizando la ocupación de las camas de terapia intensiva y en función de esto se podrían dar algunas restricciones, o no. Nuestra provincia está muy bien y ha bajado el número de casos, además tenemos muy pocos pacientes en terapia intensiva. Ushuaia estuvo 15 días sin pacientes en terapia y en general venimos muy bien con las internaciones en general. Los casos que llegan son más leves”, expuso.

“Otra situación que se está analizando en todo el mundo es cómo se continúa con las vacunas, porque hay muchos casos de reinfección y tienen que ver con los primeros vacunados”, apuntó la funcionaria.

Recordó que “se está vacunando con turnos, pero también está la posibilidad de que la gente se acerque en forma espontánea, y ya en este punto quienes no se han vacunado y están dentro de los grupos objetivo se tienen que acercar. Muchos al principio no han querido y luego cambian de opinión, y además hay que completar la segunda dosis”.