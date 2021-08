Usurparon un predio y cuando los desalojaron lo prendieron fuego.

Unos cuatro sujetos que se encontraban usurpando un predio fueron desalojados por personal policial y luego de unas horas parte del lugar fue prendido fuego.

Según informaron personal de Bomberos y de la Policía debieron concurrir hasta la Chacra Mansilla en la zona de la Margen Sur de la ciudad de Rio Grande a raíz de un incendio sobre una pequeña construcción.

Allí el propietario del lugar manifestó “hace una hora y media había cuatro sinvergüenzas que estaban metidos adentros. Yo llame a un vecino, quien me dijo que se habían metido a un gallinero que hay, cuando llegó me encuentro que ya habían colocado hasta luz”.

Mansilla se comunicó con la Policía y volvió a explicar la situación, ya que no es la primera vez que estas personas tomaban parte del predio de su propiedad. Uniformados de la Comisaria Cuarta hablaron con los sujetos, quienes se habrían ido del lugar. A los minutos debió concurrir bomberos por un incendio.

El hijo del propietario dijo que “es una vergüenza lo que sucedió, el lugar se prendió fuego. La otra vez me pasó algo similar donde también me incendiaron un lugar. Es de mi viejo este lugar, lo tenía hace más de 30 años y jamás había pasado nada, todo comenzó cuando vinieron todos estos asentamientos”.

Agregó que “ya no sé qué puede pasar, me han quemado una de las casas, ahora me quemaron esto. Siempre me roban, vengo vuelvo a cerrar, y se mete la gente queriendo usurpar. Ellos dijeron que esto estaba vacío, pero no es así, es propiedad mía y tengo la documentación que lo acredita”.

En relación a como continua esta situación después del incendio intencional sostuvo que deberá volver a realizar una denuncia policial. Las personas que estaban usurpando la chacra ya en otra oportunidad habían sido identificados, pero al parecer no les importó ya que en decenas de oportunidad han vuelto al predio.

Mansilla dijo que “desde la usurpación lindante trajeron luz y un par de cosas que me habían robado hace más de un año. Ya no sé qué más hacer, estoy cansado de todo esto. Se hacen denuncias, pero quedan en la nada misma. A mí esto ahora no me lo paga nadie, lo hicimos con mucho esfuerzo. Quiero que la Justicia haga algo”.

Cabe señalar que no hay ninguna persona detenida hasta el momento. Tampoco el Juez de turno se ha hecho presente en el lugar con el fin de poder llevar tranquilidad a este vecino que claramente está cansado de lidiar con esta situaciónº que hasta el momento no tiene fin.