Es difícil a los compañeros del PJ pedirle que voten una candidata del PSP

La legisladora y actual vicepresidenta del PJ de Tierra del Fuego, Myriam Martínez reconoció las dificultades dentro del peronismo para militar una fórmula que encabeza la titular del PSP Carolina Yutrovich y dijo que no puede explicar a los militantes justicialistas por qué un partido con 20 mil afiliados no tiene representación.

Martínez dio su posición personal y fue contundente al afirmar que esperaba un candidato o candidata del peronismo como cabeza de lista. Pese a ser vicepresidente del partido, dijo que se enteró “dos horas antes”, primero de la conformación de un frente de unidad con Melella por pedido del presidente Alberto Fernández, y luego de la selección de la titular del PSP como primera candidata.

Remarcó que la representatividad de Yutrovich no es la misma que en 2017, cuando acompañó a Martín Pérez, y que también ya ocurrió “algo similar” cuando eligieron a Laura Colazo y quedaron cuartos, siendo oficialismo en referencia a la decisión en su momento de la por entonces gobernadora Rosana Bertone.

Pese a la disconformidad, por respeto al partido va a trabajar en la campaña, pero admitió que existe malestar y desconcierto en el justicialismo y que no puede encontrar una explicación a la decisión que tomó Walter Vuoto. Le recordó a la conducción que en otras oportunidades acató decisiones que no compartía, respetando a la mayoría, pero en este caso “el diálogo para la construcción y para lograr los consensos es fundamental”, y no lo hubo porque “no tuve intervención y me enteré por los medios de quiénes eran los candidatos”.

La vicepresidente del PJ va a acompañar, “pero si las cosas salen mal se tienen que hacer responsables de esas decisiones quienes las tomaron, y no hay que subestimar al peronismo”, sentenció.

En diálogo con el programa Laberintos, de Radio Provincia, se refirió en primer término a ruptura del bloque legislativo. “No es algo nuevo porque los compañeros venían hablándolo hace 40 ó 45 días. Había marcadas diferencias que se pusieron más de manifiesto con el cierre de listas. Cuando nos dijeron tanto a Andrea (Freites) como a mí que tenían la decisión de irse del bloque fue un tema que nos tocó, porque tenemos una vida política, hemos compartido la gestión anterior y la actual, y no es un tema para tomar a la ligera. Le dije a Ricardo (Furlan) que no compartía la decisión que habían tomado, estuve escuchando las declaraciones de Federico Bilota y Ricardo Furlan, y dejaron en claro los motivos del alejamiento del bloque, que no tienen nada que ver con nuestra relación, porque es muy buena y tenemos varios proyectos en común”, dijo.

“Es muy triste para el justicialismo que los compañeros hayan decidido alejarse del bloque pero yo entiendo la decisión. Más allá de ser integrante del Frente de Todos desde hace muy poco estoy acompañando como vicepresidente del PJ a Walter Vuoto, que es el presidente de todos los peronistas. Mi finalidad al principio fue mantener la unidad, sobre todo porque representamos a los peronistas en la Legislatura. Desde hace tiempo lo vengo intentando pero hubo una decisión contundente de los compañeros que se profundizó al darse a conocer la lista”, precisó del punto de inflexión.

Aclaró que “en lo institucional no va a haber diferencia porque vamos a continuar trabajando en forma conjunta con los compañeros, y tenemos muchos proyectos en común. Entiendo que no vamos a tener muchas diferencias en lo institucional. En lo partidario tampoco porque Ricardo va a seguir dentro de PJ y Federico lo mismo. Espero que a futuro podamos construir un futuro para todos. Cuando Walter Vuoto me pidió que lo acompañara como vicepresidente del partido sentí mucho orgullo y para mí era un reconocimiento como peronista, pero quiero un peronismo para todos, donde estemos todos juntos. Yo quiero un proyecto de provincia y que podamos tener oportunidad de gobernar en 2023. Eso lo vamos a hacer si estamos unidos realmente, no para la foto”, disparó.

Yutrovich, la gota que colmó el vaso Se le recordaron declaraciones del legislador Federico Bilota, que no ve ningún proyecto político de parte del partido, y Martínez se remitió al proyecto nacional, a falta de uno local: “Nosotros tenemos un proyecto en el que estamos todos los peronistas, representado por Alberto y Cristina, donde estamos todos los argentinos adentro. En la provincia, por pedido del presidente Alberto Fernández, llevamos una lista de unidad con varios partidos políticos, pero hay que diferenciar la cuestión nacional de la provincial”, manifestó.

“Muchos dicen cómo puede ser que estemos todos en una lista y hasta hace poco nos peleábamos por todos los medios. Es una realidad que muchos compañeros se están preguntando y esta fue una decisión que se tomó desde el gobierno nacional, y acompañaron los intendentes y el gobernador de la provincia. Nosotros venimos trabajando con un proyecto hace muchísimo tiempo y así llegamos a la Legislatura”, recordó, si bien hubo un cambio “luego de la elección de las nuevas autoridades del PJ” y confió en que se pueda “construir con el tiempo”.

Un candidato peronista Como opinión propia, la legisladora directamente expresó que “me hubiera encantado como parte del Partido Justicialista, que tiene 20 mil afiliados, que nuestro candidato o candidata fuera peronista. Esta es una realidad”. Dado que Yutrovich acompañó desde un partido absolutamente minoritario a Martín Pérez en elecciones nacionales anteriores, la legisladora trazó una línea y separó las realidades de entonces y las de ahora.

“Las circunstancias políticas del año 2017 fueron totalmente diferentes, tampoco llevamos primero un candidato peronista en la gestión de Rosana Bertone y perdimos las elecciones”, observó sobre el cuarto puesto obtenido por Laura Colazo. “Yo recuerdo en aquella oportunidad haber participado en una sola reunión donde hablamos de las candidaturas, y la propuesta mía era tener un candidato peronista. En ese momento Martín Pérez no estaba con nosotros, se presentaba con Yutrovich en otra lista y la idea era que estuvieran representados los peronistas con un candidato o candidata. No logramos nuestro objetivo y ahora esto se vuelve a repetir, porque tampoco estamos llevando un candidato o candidata peronista”, lamentó.

“Me enteré por los medios” Se le preguntó cómo no se pudo con cuatro referentes del Frente de Todos en los Ejecutivos y sobre todo tres intendentes identificados con el justicialismo, encontrar un nombre dentro de las filas del PJ. “Con toda sinceridad, yo me enteré tres o cuatro horas antes de la conformación de este frente de unidad. Me llamaron para contarme sobre la solicitud del presidente de ir todos juntos, di mi postura porque estoy convencida de que tendríamos que haber ido con dos frentes. Entiendo que de esa manera hubiéramos tenido muchas más posibilidades que ahora de quedarnos con las dos bancas. El sistema D’hont no nos ayuda porque tenemos que duplicar los votos para quedarnos con las dos bancas y, si hubiéramos ido con dos frentes tendríamos muchas más posibilidades, pero obviamente yo estoy dentro del partido y acato las decisiones que se toman”, dijo.

“Con respecto a la integración de la lista, yo sabía que el primer candidato era nuestro y el segundo lo iba a poner el gobernador Gustavo Melella, pero después no formé parte de ningún tipo de conversaciones sobre la integración de la lista y no tengo idea de por qué decidieron que tenía que ser esta candidata. No tengo nada contra Carolina Yutrovich, pero como peronista y vicepresidente del partido me hubiera gustado que nos representara a todos un compañero o compañera”, enfatizó.

Dado que Yutrovich consideró su designación como cabeza de lista como un premio a su lealtad al proyecto kirchnerista, la legisladora replicó que “leales al proyecto de Cristina, de Néstor y de Alberto tenemos muchos compañeros en la provincia de Tierra del Fuego, y la representatividad de los candidatos es muy distinta al 2017. Es una decisión que se tomó, y no tengo la menor idea de por qué se tomó esa decisión. Me encantaría decirlo como referente del partido y como vicepresidente, pero no tengo idea, y lo mismo me pasó en 2017. Me enteré por los medios de quiénes eran los candidatos aunque igual trabajé para que llegaran, y voy a trabajar también para esta elección porque soy la vicepresidente del partido, respeto las decisiones que se tomaron, pero no voy a dejar de decir lo que pienso”, avisó.

“Me parece sumamente importante que los compañeros y compañeras sepan desde mi voz cómo se ha manejado este tema, porque sabemos que esta elección es muy importante, se definen dos proyectos de país y sabemos todo lo que significó Macri para la Argentina, pero es muy cierto que un partido con 20 mil afiliados debería tener su representante, para que todos nos podamos sentir representados por un compañero y una compañera en la lista, y no por una representante de otro partido. Es cierto que acompañó al proyecto nacional, como muchos otros partidos, pero eso no tiene nada que ver. Es importante decirlo porque muchos compañeros y compañeras me escriben y me preguntan. En Río Grande tengo una agrupación muy importante, que es la 27 de Octubre, y muchos quieren saber qué pasó”, confesó.

“Esto lo he hablado internamente, no es que se enteran por los medios de mi opinión. Siempre las cuestiones las hablo donde tengo que hacerlo y luego me siento con la total libertad de decir lo que pienso, porque tengo mis convicciones y mis ideas. No es que el peronismo tiene un pensamiento único y detrás tenemos que ir todos, sino que la única manera de construir un proyecto de provincia es escucharnos todos y acompañarnos en las diferencias”, planteó.

“Yo siempre he estado en el mismo lugar, antes y ahora, y lo mismo va a ocurrir mañana. Nunca estuve fuera del PJ, ni creé otro partido porque me fue mal. Siempre acaté las decisiones aunque muchas no las compartía. Si una mayoría decidía, yo estaba para acompañar, porque el peronismo es verticalista y hay que respetar la conducción, pero el diálogo para la construcción y para lograr los consensos es fundamental en el peronismo”, subrayó, de un diálogo que no se dio ni con la vicepresidente del PJ.

Cabe mencionar que Yutrovich dijo que los intendentes la pusieron en ese lugar y tomó distancia de la interna del PJ, por ser un partido al que no pertenece. “No puedo contestar los motivos porque no tuve intervención y me enteré por los medios de quiénes eran los candidatos –reiteró-. Me pasó lo mismo en 2017. Como dijo Carolina Yutrovich, esta decisión la tomaron los intendentes y yo no tomé parte de ningún tipo de conversación. Si me hubieran consultado, hubiera respondido lo mismo que respondí en 2017 cuando no llevamos candidatos peronistas para encabezar la lista. Dije que era un error, y cómo no vamos a estar representados teniendo 20 mil afiliados. No sé cuál es la lógica o la excusa para no tener un candidato, ni por qué otro espacio con mucha menos representación tiene la oportunidad de encabezar una lista tan importante como el Frente de Todos. En las elecciones anteriores obtuvimos un triunfo contundente en la intendencia de Ushuaia y estas son las preguntas que me hacen los compañeros, pero no tengo la respuesta”.

A hacerse cargo La legisladora se resignó a que ahora “lo que queda hacer es ponerme a trabajar, militar la calle y ver cómo cumplimos el objetivo de que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina puedan tener las manos en la Cámara de Diputados”, admitiendo las dificultades de imponer una lista con estos candidatos. Encima, Fernández Por si fuera poco con la lista de unidad y el PSP a la cabeza, como segundo de la fórmula apareció el ministro Guillermo Fernández, adversario de los municipios a lo largo de toda la gestión.

La opinión de la legisladora resultó tragicómica: “Tengo que decir que me sorprendió, pero el gobernador Gustavo Melella tenía el segundo lugar y respeto que él va a poner a quien crea conveniente, porque este es un frente. Uno pone el primer candidato y el segundo candidato lo tiene que decidir el otro. Nosotros pusimos una candidata que no es del peronismo, así que cuestionar al gobernador porque puso a su Ministro de Economía no corresponde”, dijo, viendo que termina siendo un detalle frente a la gravedad de la cabeza de lista.

“Nosotros vamos a militar de la misma manera por el segundo candidato, porque la primera es afiliada al PSP –puso de relieve-. Nosotros tenemos que mirar a nivel nacional, porque el gobernador Gustavo Melella está acompañando las políticas del gobierno nacional, tanto él como sus funcionarios”. En cuanto a cómo le hacen entender esto al votante, sobre todo del PJ, barajó que “lo habrán analizado quienes se sentaron en la mesa para decidir la estrategia y la razón de esta integración, como también la decisión de ir todos juntos y no tener dos frentes. Entiendo que se habrá analizado y por eso se tomó esta decisión y me imagino que deben tener todas las justificaciones”.

“Ahora, si me preguntan cómo nosotros como peronistas vamos a ir a buscar el voto a esta fórmula, lo que vamos a ir a pedir es acompañamiento porque necesitamos las bancas para garantizar la continuidad del proyecto nacional y popular que encabeza el presidente Alberto Fernández y Cristina. Entiendo que habrá reuniones y nos dirán cómo seguimos para adelante, porque esto es algo que ya le dije oportunamente a Rosana Bertone: nosotros acompañamos las decisiones que toman quienes conducen, pero si las cosas salen mal se tienen que hacer responsables de esas decisiones. Si no, después es muy fácil ir a buscar culpables si los resultados no son los esperados, y no hay que subestimar a los compañeros ni subestimar al peronismo. No es que se tomó esta decisión y todo el mundo calladito la boca. Bajo ningún punto de vista, porque el peronismo no tiene un pensamiento único. Podemos tener una conducción y respetarla, pero cada uno tiene su propio pensamiento, sus convicciones y sus ideas”, envió como mensaje.

“El objetivo es lograr las bancas para Alberto y Cristina, pero por sobre todas las cosas hay que respetar a los compañeros y el diálogo es fundamental. Este es mi tercer mandato en la Legislatura y aprendí que el diálogo es fundamental para lograr los consensos. Tengo diálogo con los radicales, con el MPF, también con el Partido Verde, con FORJA, con el gobernador Melella, con todos, porque tengo que gestionar y represento a los fueguinos, a los que hay que llevar soluciones. Como peronista tengo la responsabilidad de tener diálogo con todos, por eso siempre le pido a los compañeros una construcción política abierta, plural, democrática, con un sentido de pertenencia y que la identidad del peronismo sea la bandera. Para eso hay que tener diálogo, abrazar a los compañeros y decirles la verdad. Acá no hay una fórmula mágica para poder construir poder”, concluyó.