Vamos a Vivir Mejor, Melella-Urquiza quieren ir por la reeleccion en 2023

La vicegobernadora Monica Urquiza no descartó ir por la reelección con Melella en 2023 y aseguró que no analiza ser candidatura a intendente de Ushuaia. El repentino anuncio de la funcionaria tendría como destino a un sector del PJ al que intentan sumar para las próximas elecciones. Las PASO están a la vuelta de la esquina y el mayor temor del oficialismo integrado por FORJA y el MPF, es hacer un papelón en caso de no lograr sumar ni una banca de las dos en juego.

Hace unos días fue el presidente de FORJA quien pidió un acuerdo con los intendentes y ahora esta definición de Urquiza, deja en evidencia que el oficialismo comenzó a darse cuenta que los números no le están dando en la primera elecciones que servirá para medir la gestión gubernamental provincial.

La vicegobernadora Mónica Urquiza envió un claro mensaje de la intención de continuar con la alianza con FORJA en 2023, al abrir la posibilidad de pelear la reelección junto a Gustavo Melella. Se mostró conforme con la marcha del gobierno y marcó coincidencias con las políticas, si bien admitió diferencias en la implementación de algunas.

Prácticamente descartó un candidato propio del MPF para diputado nacional, recordando que se trata de un partido provincial y son pocas las chances de acceder a una banca.

Por FM Master’s se la consultó sobre la presentación de alianzas, para lo cual quedan apenas dos semanas, y manifestó que “estas decisiones siempre se han tomado orgánicamente, para eso tenemos la convención. Siempre hemos tenido internas y se ha participado de una manera plural. Todavía tenemos unos días”, dijo.

Está al tanto de la intención del concejal Ricardo Garramuño de postularse como candidato a diputado, si bien no representaría al MPF sino que se habla de un acercamiento a Juntos por el Cambio. “Nosotros no tenemos una comunicación oficial, pero por supuesto eso no quiere decir que no charlemos, porque uno tiene un diálogo permanente y no todas las reuniones se publicitan”, sostuvo.

“En toda elección se va dialogando con quienes hay más coincidencia y ahí se tomarán las decisiones de cómo va a presentarse el MPF en estas elecciones a diputado nacional”, indicó.

Consultada sobre los sectores internos que no se sienten representados por la conducción, como en su momento lo expresó el propio Garramuño, aseguró que “nosotros siempre hemos resuelto las situaciones internas. Tanto las autoridades de la convención como las departamentales hemos ido a internas partidarias y ganamos la elección. Todos los afiliados tuvieron la posibilidad de presentarse. Nuestro mandato venció en noviembre pasado y por la pandemia no pudimos llevar adelante las elecciones. Tenemos la prórroga aprobada tanto por la justicia electoral federal como por la provincial, y tenemos plazo hasta noviembre. Cuando la justicia autorice llevaremos adelante nuestra elección interna y nuevamente los afiliados tendrán oportunidad de presentarse”. “Seguramente hay diferencias, podremos acordar o no y esto se verá cuando lleguemos a la interna”, expresó.

MPF sin candidato propio: Prácticamente descartó un candidato por el MPF, si bien “eso se va a resolver en estos días y va a ser decisión de la convención. Esta elección de medio término para nuestro partido, que es provincial, es una elección difícil. Se plantean legisladores nacionales y muchas veces tiene que ver con la pelea de los partidos nacionales. Para nosotros es difícil ingresar. Además hay sectores con representación nacional que, ante elecciones de este tipo también tienen otro peso”, advirtió.

¿Por la reelección?: Al momento de responder sobre sus aspiraciones a la intendencia de Ushuaia en 2023, en base a rumores que vienen circulando, sorprendió la posibilidad que abrió de pelear la reelección con Melella.

“La candidatura a intendente es algo que no he pensado desde lo personal. Estoy muy comprometida en lo que hoy me toca cumplir, que es el rol de vicegobernadora. Estas son cosas que se irán dando. Si me preguntaban hace un par de años si estaba dentro de mis objetivos ser vicegobernadora, hubiera dicho que no. Son situaciones que se van dando y, llegado el momento, se irá dando”, dijo.

“Veremos si podemos repetir en el mismo cargo”, manifestó, sin descartar la alternativa de “ir a algún otro; o bien seguiré militando con el MPF desde mi casa”. Se mostró “conforme con la alianza” más allá de algunas diferencias.

“Por supuesto. Hay diferencias que podemos tener y las esperábamos, pero coincidimos en muchas cosas, en cómo llevar adelante muchas políticas de Estado. Ahora, en la implementación y cómo vamos llevando adelante esos objetivos pueden surgir algunas diferencias, pero eso nos sirve para seguir creciendo”, concluyó.