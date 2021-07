Stefani quiere ir por la reelección, critico al Senador Blanco y a Garramuño

El actual diputado nacional por el PRO, Hector Stefani cargó contra el senador, Pablo Blanco por impulsar la la incorporación de Ricardo Garramuño como extra partidario a Juntos por el Cambio para las proximas elecciones en las cuales se renuevan dos bancas en la Camara Baja. Dijo que el concejal vota en el Concejo Deliberante a favor del intendente Walter Vuoto.

“Es una pésima estrategia, el responsable es Blanco y va a tener consecuencias”, manifestó Stefani en declaraciones a Radio Universidad en la ciudad de Rio Grande, al ser consultado sobre el interés personal del senador Pablo Blanco en que participe el concejal del MPF Ricardo Garramuño en la alianza, invitación que fue aceptada por el edil.

Stefani expresó su malestar por la “pésima estrategia” del senador Pablo Blanco al haber incorporado al concejal del MPF Ricardo Garramuño al espacio. Recordó las votaciones a favor de las políticas de Walter Vuoto y puso en duda que en el Congreso Garramuño vaya a representar la oposición al Gobierno nacional.

También consideró una mala estrategia la unidad del Frente de Todos y aseguró que “es una jugada que a nosotros nos da una posibilidad más”, en función de la cantidad de fueguinos de distintas fuerzas políticas que no comparten la política nacional. Sin pedir a nadie que se baje dentro de las filas radicales, buscará la unidad con el resto de los candidatos para aunar fuerzas en las PASO y lograr que gane un referente que realmente los represente.

Ante todo señaló que “esta es una etapa donde hay que poner un freno al gobierno nacional, porque necesitamos tener más república y no menos. Necesitamos equilibrio entre los poderes, que el legislativo sea autónomo y no tenemos que perder esas siete bancas para que el kirchnerismo tenga el poder absoluto y se transforme en una escribanía”.

“La Argentina está debatiendo la república. Yo puedo mostrar qué voté en estos cuatro años, dos como oficialista y dos como oposición, y hemos sostenido al espacio de Juntos por el Cambio. Este es el momento de poner un freno y no creo que Garramuño vaya a poder garantizar eso. Si vemos lo que ha votado en estos cuatro años como concejal al gobierno de Vuoto, a las claras ha votado muchas cosas a favor del kirchnerismo. El partido al que pertenece el gobierno en la provincia y gobierna con un gobernador kirchnerista. Desde ese punto de vista es preocupante y para mi visión no garantiza que vaya a representar a Juntos por el Cambio de ninguna manera”, sentenció.

Se le preguntó si alguna vez Garramuño tuvo un acercamiento a la alianza. “Nunca tuvo un acercamiento, es más, ideológicamente nunca lo vi cerca de Cambiemos. Pertenece a un partido que hoy gobierna la provincia y hay que ver que ha votado a favor del kirchnerismo. ¿Quién va a garantizar que a partir de ahora es Cambiemos? –se preguntó-. Esto no tiene nada que ver con su persona, sino que es una cuestión política. Yo lo conozco perfectamente y por eso separo la cuestión personal”, aclaró.

“Yo tengo amigos en la política que están en otro espacio ideológico y discutimos de política. Hay gente en la provincia que respeto muchísimo, que son peronistas, kirchneristas, radicales, y tenemos diferentes visiones. Esta cuestión no es personal sino política, y del punto de vista político Garramuño no me ofrece ninguna garantía de que en el Congreso vaya a votar con nosotros”, reiteró.

Respecto de por qué cree que el senador Pablo Blanco, habiendo varios candidatos del radicalismo, fue a buscar alguien por fuera de la UCR y de la alianza. “Habría que preguntárselo a Blanco. Yo no le encuentro una explicación lógica y de hecho si hubiese pasado con alguien de mi partido lo tomaría como una falta de respeto. Yo converso con Gliubich y me parece una persona razonable, que tiene trayectoria en la ciudad de Río Grande y en la provincia. He hablado con Da Fonseca y opino exactamente lo mismo. No hablé con Ybars pero son personas que no arrancaron ayer en la política. Son personas que tienen trayectoria, que vienen trabajando dentro de un partido y deben tener la oportunidad de competir. La verdad me sorprendió, porque creí que en las PASO yo iba a competir con gente del radicalismo, del PRO, del MID, nunca esperé competir con gente de otro espacio y no me parece razonable”, fustigó.

Una ventaja Consultado sobre el impacto de la unidad del Frente de Todos, que tiene que sacar más del 50% de los votos para quedarse con las dos bancas, opinó que juega a favor de la oposición. “Me parece que es una jugada que a nosotros nos da una posibilidad más. En Tierra del Fuego hay un espacio de gente a la que representamos, que cree que la Argentina tiene una salida. La demagogia del kirchnerismo se basa en dos cosas: primero, en que el capitalismo no ha sabido distribuir bien y esto pasa en el mundo, porque cada vez el dinero está más concentrado en menos manos; segundo, el mérito no tiene una buena calificación a nivel mundial, porque quien accede a un estudio universitario se olvida de que pasó por una universidad pública y pareciera que el mérito es personal, cuando es del conjunto. Son dos falencias que tiene el capitalismo. La política no es muy diferente entre izquierda y derecha, eso no existe. Nosotros queremos justicia social, yo quiero tener más trabajo, que la provincia amplíe su desarrollo económico, que tenga un plan económico a largo plazo. Las tarifas que se subsidiaron durante cuarenta años no podemos actualizarlas en cuatro años sino en cuarenta, y todo esto lo quiero dentro del ámbito de la democracia y la república”, subrayó.

“Nosotros tuvimos varios errores y yo fui parte de la gestión. Un error grave fueron las tarifas. El otro error importante que cometimos fue no ampliar la mesa de Juntos por el Cambio con una parte del peronismo que es republicano, institucional, y lo representa excelentemente Miguel Pichetto. El otro error que cometimos y nos costó mucho fue la comunicación. No le dimos la importancia que tiene la comunicación política”, dijo con autocrítica.

“Creo que esta elección no toca ni temas provinciales ni municipales. Es una elección nacional donde vamos a dirimir si queremos resolver nuestros problemas dentro de la democracia y la república, o si queremos ir camino a Venezuela o Cuba, y tener un gobierno autoritario con una línea ideológica concentrada en la estatización por la estatización misma. No tenemos plan económico, tenemos una inflación mensual galopante, no se ha generado trabajo, llegamos a cien mil muertos en una pandemia y por una cuestión ideológica no le compramos vacunas a determinados países. Tenemos vacunatorios vip donde vacunan a jóvenes porque son amigos. Lo que se juega en las PASO es la democracia, que es un modelo de discusión, de debate, para llegar a consensos. La democracia se sustenta en la república y para tener república debe haber división de poderes. Esta gente va por todo, va por el Ministerio Público Fiscal, va por el Congreso, y quiere tener a la gente sometida. Eso no hay peronistas ni radicales, ni gente del MID o de la Coalición Cívica que no lo vea”, aseveró.

Las consecuencias Fue terminante respecto de la incorporación de Garramuño al señalar que “la estrategia es pésima y hay alguien que la eligió. Yo no tengo dudas de que ese alguien es Blanco. Él es el responsable y eso va a tener consecuencias. La mejor estrategia hubiese sido ir todos juntos e ir fortaleciendo el espacio político”, dijo. Todavía no tiene definido quién lo va a acompañar.

“Yo estoy hablando con diferentes sectores, va a ser una mujer y lo vamos a definir. Yo no le diría a ninguno de los que están que se baje porque los respeto, pero sí trataría de hacer los acuerdos necesarios para que unamos fuerzas y vayamos juntos. Hay que pensar qué se está jugando en esta elección y que la política sin proyección a futuro, no es política. Hay que tener un proyecto político y ese proyecto hay que construirlo. Esto no se hace de la noche a la mañana y se construye con un montón de gente que tiene ganas de hacer bien las cosas”, expresó.

Destacó la figura de Patricia Bullrich como presidente del PRO, que “ha recorrido todo el país y ungido a referentes en distintas provincias”. Dijo que también trabajó con ella en el proyecto Patagonia “junto a otras jurisdicciones del sur del país que tienen problemas comunes. Es una persona muy capaz que va a dar mucho por el espacio con esta elección que tomó y me parece muy inteligente”, concluyó Stefani.