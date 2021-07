OSEF directora acuso a los empleados por una interna con los funcionarios

Para la directora por el sector de los estatales activos de la Obra Social OSEF, Soledad de Fabio, hay una interna desatada entre el personal y los funcionarios que afecta al área de farmacia con "expedientes demorados, cuestiones administrativas y un circuito paralelo que se ha formado para la compra de medicamentos".

Recordemos que "A través de una carta, trabajadores de Río Grande afirmaron que bancaron a la Presidenta, pero que la situación es insostenible”. La directora asimismo, habló sobre el Proyecto de modificación de la Ley Provincial N° 1071, sobre la creación y el funcionamiento de la entidad.

Por Radio Nacional Ushuaia, de Fabio fue consultada sobre el clima en la Obra Social del Estado Fueguino y las mejoras tras el conflicto que se desató en los últimos meses; "no evaluamos una mejora, sino que en algún momento las compras se efectivizan. Hubo un ingreso de dinero y se hicieron reposiciones. El tema viene muy complicado con el personal, la farmacia y los profesionales", explicó.

En este sentido comentó que por la interna, la Presidencia creó "un circuito paralelo para la compra de medicamentos. Si bien la presidencia puede hacer esto, cuando hay un mecanismo habitual se generan estas molestias. Hay que ver, por ejemplo, que no se hayan hecho compras paralelas y otros problemas. Esto genera malestar".

"Hay muchos fuegos internos y esta interna de los funcionarios y el personal genera acusaciones cruzadas de responsabilidades y demoras. Por eso Presidencia genera este circuito de compras evaluado por el Tribunal de Cuentas. No tenemos un ente encargado de las evaluaciones", agregó.

Sobre esto, la representante de los trabajadores indicó que Presidencia "tiene las facultades para hacer esto y si fuese en el marco de un conflicto no estaría mal. Pero hoy no está esta situación. Además se dramatiza la situación de la obra social por una carta de los trabajadores de Río Grande que afirmaron que bancaron a la Presidenta pero que la situación es insostenible. Por lo que tal vez probablemente haya algún conflicto nuevamente y esto repercute siempre en los afiliados".

Respecto a estas dificultades, contó que también hay "cuestiones con el suministro de medicamentos y la prestación de servicios propios como la odontología, la óptica y la farmacia. Estas cuestiones propias no se están fortaleciendo y es por eso que se produce el vaciamiento".

"Causa mucha impotencia no tener la facultad de tener una farmacia propia. Al día de la fecha entendemos que no tenerla es una decisión política. Nosotros planteamos por qué hacemos negocios por fuera siendo que nuestra farmacia tiene descuentos. Ellos nos dijeron que para eso se debía tener más horas de funcionamiento y contratar más personal", expresó.

Sobre el proyecto de reforma de la Ley 1071 y su tratamiento en el Directorio de la Obra Social, de Fabio sostuvo que "más que charlarlo en directorio, Presidencia presentó un proyecto de la modificación de la ley 1071 y luego de que los Legisladores del oficialismo se reuniera con la mesa de los sindicatos de Ushuaia. El proyecto se presentó el viernes antepasado y se aprobó por mayoría".

Sobre su postura, la Directora por los activos de OSEF contó que recibieron el documento "un miércoles para tratarlo el viernes. El Vicepresidente preguntó por qué no acompañamos y explicamos que fue un proyecto que no se pudo discutir. A mí me dijo que si iba a responder solamente a los gremios, no iba a servir. La realidad es que nosotros no vamos a acompañar algo que no se haya trabajado con los trabajadores".

Finalmente, explicó que entre otros puntos, el proyecto propone un aumento en los aportes de los trabajadores y valoró que "el problema no es financiero. Esto no va a solucionar nada, va a tapar un agujero hasta que termine la gestión para que no haya conflicto. Pero el problema no son los recursos, sino la decisión política".

"Esperemos que esto se trate en serio y no sea por las elecciones. Parece que la clase política en familiar no contempla que somos 30 mil afiliados, con nuestros grupos familiares y nuestra salud depende de OSEF", cerró.