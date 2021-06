Elecciones la gente tiene mal humor social y no tiene espiritu electoral

Para Melella la gente no tiene espirutu electoral y hay mal humor social. Dijo que la provincia necesita empleos, no planes y ayudas sociales.



El gobernador Gustavo Melella, afirmo que "La gente no tiene espíritu electoral", en referencia a las próximas elecciones legislativas de noviembre próximo y dijo que "hay mal humor social" por la pandemia. Además, el mandatario fueguino- cree que "la población hoy quiere la unidad de quienes gobiernan", asegurando que "hoy la gente está metida en la realidad dura y no quieren internas ni tensiones".

Melella dijo que está trabajando para reactivar la economía y salir de una vez por todas de la pandemia, en una entrevista con diario El Cronista. El mensaje del mandatario tiene varios destinatarios en el Frente de Todos “hoy la gente no quieren internas ni tensiones. Es que todo eso no ayuda en nada a la paz social para transmitir tranquilidad en este momento de angustia social”, dijo.

El gobernador de Tierra del Fuego expresó que “más que ayuda de la Nación con programas sociales o subsidios, necesitamos generar empleo, ese es el gran desafío”, remarcó.

Respecto del balance que realiza ante la pandemia en la provincia, dio que “hoy a nosotros en términos de mayor impacto la pandemia nos está golpeando desde lo económico. Es un impacto fuerte”.

En relación a como es ese impacto desde lo económico, señaló que “Tierra del Fuego tiene tres principales centros de desarrollo económico que son con la industria tecnológica y zona norte, en Ushuaia el sector turístico que no tiene prácticamente actividad. En marzo del año pasado había 67.000 turistas extranjeros y unos 75.000 en enero. Eso daba un movimiento muy importante que hoy no los tenemos. Tuvimos que salir a asistir a esos sectores con el programa Progreso, con subsidios y créditos a tasas bajas para respaldar a la actividad privada pero aun no se llega a recuperar. Y la industria tecnológica se está recuperando un poco más. Pero no llega a satisfacer el nivel de empleo de otros años”.

“Está llegando esa ayuda, pero lo que deseamos es la generación de empleo, apostamos fuerte a proyectos de inversión, más que ayuda necesitamos generar empleo, ese es el gran desafío”, sostuvo respecto si hacía falta más ayuda del gobierno nacional que podría mejorar la situación social.

Elecciones Legislativas nacionales: Consultado sobre si las elecciones legislativas nacionales, manifestó que “lo que creo y lo dije junto con el gobernador de San Juan (Sergio Uñac) es que la gente no tiene espíritu y ánimo electoral, la gente está mal, hay mal humor social. Venimos con una pandemia donde la gente no sólo ha perdido sus trabajos sino familiares. Y ese no es el mejor clima para una elección. Pero está marcado así el año electoral. Y por ello creo que puede influir todo esto en las elecciones. Creo que más allá de eso hoy a hay que reactivar la provincia y movilizar todos los recursos en eso. Generar empleo, reactivar la economía, la inversión privada, el movimiento económico antes que la cuestión electoral.

En este sentido manifestó que “tenemos tres frentes, el sanitario que hay que hacerle frente con el plan de vacunación, pero después hay un frente social y económico por lo que creo que todos los recursos y la fuerza debe estar allí, y cuando hay un proceso electoral la realidad es que se distorsiona la mirada, creo que hoy ameritaría sentarse a rencauzar el empleo y la economía más que el proceso electoral”, enfatizó.

Puja en el Frente de Todos: Acerca de cómo se percibe en Tierra del Fuego la puja en el Frente de Todos entre el kirchnerismo duro de Cristina Kirchner y el sector más moderado de Alberto Fernández, Melella expresó que “el pueblo fueguino hoy está metido en su realidad que es el de los problemas económicos que antes le mencionaba, el pueblo fueguino no quiere peleas ni divisiones. Rechazan las disputas. Lo que quieren es la unidad de quienes gobiernan. A la vez, el pueblo fueguino está muy agradecido con el gobierno nacional por el apoyo que está haciendo. Pero hoy la gente está metida en la realidad dura y no quieren internas ni tensiones. No sólo en nuestro espacio político sino en Cambiemos, ni en el PJ o en el radicalismo. Es que estas tensiones no ayudan en nada a la paz social para transmitir tranquilidad en este momento de angustia social”.

Puntualizó que “en todo espacio político hay tensiones. En alguna medida son buenas porque nos ayuda a mantenernos vivos. Pero la discusión se debe dar en una mesa de trabajo y todos juntos. Esas discusiones se deben dar puertas adentro. Hoy se necesita esperanzas ciertas y reales. Eso sólo se logra con unidad”.

Melella. Por ultimo se refirió respecto de la ampliación del subregimen industrial señalando que “estamos trabajando para dar claridad al nuevo esquema de subrégimen de zona franca que está por debajo de la ley nacional, esto vence en el 2023 y no se puede esperar a esa fecha porque las inversiones se dan con tiempo, por lo cual estamos trabajando con el gobierno nacional para ello, hay que tener definido el tema antes de esa fecha, y debemos tener cuanto antes la tranquilidad de que en los próximos 30 o 40 años se extenderá este subrégimen”.