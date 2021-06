Desde el Partido Verde denuncian discriminación de la presidencia de la Legislatura

Desde el bloque del Partido Verde, la legisladora Laura Colazo denuncia discriminación desde la presidencia de la Legislatura y reclamó equidad en el tratamiento.

La parlamentaria en dialogó con Radio Universidad se refirió a la postergación de la sesión ordinaria y aseguró que se enteraron “por la resolución que dictó la presidente de la Cámara, porque como bloque político no lo sabíamos”.

La legisladora Laura Colazo aseguró que no hay igual tratamiento de parte de la presidente de la Cámara hacia el Partido Verde que con el resto de los bloques que conforman el Poder Legislativo.

“Como minoría no se nos tiene en cuenta y esto nos preocupa porque hemos sido elegidos por la gente”, subrayó. Mencionó varios pedidos de informe pendientes de respuesta de distintas áreas del Poder Ejecutivo, que tampoco se han podido canalizar institucionalmente ante la suspensión de la sesión.

Varios pedidos sin respuesta: La legisladora mencionó una serie de pedidos de informe que no fueron contestados. “El viernes estuvimos trabajando sobre un pedido de informes sobre el cumplimiento de la ley de grooming que se aprobó en la gestión anterior. En pandemia hay una alta conectividad, los chicos se tienen que conectar y estamos viendo a muchas familias que nos piden que los asesoremos para evitar el grooming. La ley está aprobada por la Legislatura pero no hemos tenido respuesta de cómo se está trabajando este tema de parte del Ejecutivo”, dijo.

“También hemos presentado notas que no han respondido sobre la situación de los adultos mayores. Es necesario generar más espacios para los adultos mayores en la provincia”, instó.

“Respecto de la coparticipación hemos presentado infinidad de notas y también sobre las acciones de contención social en pandemia. Algunos ministros responden, como en el caso del IPV, porque hicimos una consulta junto a los fueguinos autoconvocados, que son un grupo de alrededor de 200 jóvenes que nos pidieron información. Tuvimos respuesta pero hemos encontrado que no hay una política habitacional para dar soluciones a la gran demanda que existe”, aseguró.

Pocas sesiones Asimismo, cuestionó la falta de sesiones porque “hay mucho trabajo legislativo por hacer. Nuestra provincia cumplió 30 años de vida institucional y hay muchos desafíos por delante. Las sesiones son convocadas por la presidente de la Cámara, muchas veces con acuerdo con otros bloques, y a veces se nos convoca y otras no. Sentimos que como minoría no se nos tiene en cuenta ni hay un tratamiento igualitario de parte de la presidencia de la Cámara y esto nos preocupa porque hemos sido elegidos por la gente. Desde presidencia no se trata de la misma manera al bloque del Partido Verde y nos preocupa porque queremos ser tenidos en cuenta como el resto de los bloques”, reclamó Colazo.

Partidos nuevos con otra agenda Por otra parte, resaltó el rol del Partido Verde por la agenda que plantea, si bien no tiene eco en el resto de los bloques. “Hay una mayor representación de los partidos que somos nuevos y tiene que ver con una forma distinta de hacer política por la agenda que impulsamos. El Partido Verde es la tercera fuerza política votada en la provincia en la Legislatura y la elección que hicimos en 2019 nos permitió lograr tener tres bancas. Hemos cumplido siete años de existencia este 5 de junio y nos da una enorme responsabilidad, porque hay un gran desafío para contener los temas que demanda la gente, los jóvenes y los adultos mayores que confían en estos partidos de representación nueva. FORJA también tiene una representación como partido nuevo y ese cambio se está viendo reflejado en el Poder Legislativo. Es importante el debate entre los partidos nuevos y los más antiguos, porque nosotros siempre decimos que somos disruptivos. También esta forma de hacer política en algunas áreas genera resistencia”, advirtió.

“En el Partido Verde encabezamos la lista dos mujeres y esto tiene que ver con la nueva forma de hacer política con paridad. Para nosotros fue natural ese proceso y no hizo falta ninguna ley de paridad. Hay mucha gente de distintos espacios políticos que tiene muy buenas ideas para Tierra del Fuego y me parece necesario encontrarnos para debatir, porque de nada sirve que uno tenga una mirada de desarrollo sostenible por ejemplo, si esa mirada no es compartida por todos los sectores de la sociedad. Estamos ampliando nuestros espacios de debate y trabajamos en conjunto con otros movimientos sociales, con los que debatimos ideas para el progreso de Tierra del Fuego. Esto lo intentamos replicar en la gestión legislativa”, dijo.

Dos bancas a diputados en disputa: Hoy no tenemos en la agenda las elecciones porque estamos muy abocados a la gestión legislativa. A nivel institucional hemos solicitado varias reuniones al gobernador Melella, para poder plantearle muchos de los debates que son necesarios para el desarrollo de la provincia y nunca tuvimos respuesta. Creo que falta diálogo político e institucional en la provincia entre los distintos espacios. No hemos podido tener la oportunidad y hace muchos meses que no podemos dialogar con el Ejecutivo en forma directa y personal, para llevarle los temas que nos transmiten los vecinos. El gran desafío es generar desarrollo con inclusión social y en el marco de la sustentabilidad. En nuestra provincia es absolutamente posible pero requiere de todos”, sostuvo.