PROCREAR II el listado completo de los 662 inscriptos y de los 150 beneficiarios en Ushuaia

0 0 25 mayo 2021

PROCREAR 150 beneficiarios en Ushuaia con creditos y el listado completo de los 662 anotados en Nacion y a través del Municipio de Ushuaia.


Del total de 662 inscriptos en el programa Casa Propia del PROCREAR en Tierra del Fuego, unos 150 fueron los beneficiados con la operatoria destinada a la construcción y refacción de viviendas. 

Desde la Secretaría de Hábitat municipal de la ciudad de Ushuaia, dieron a conocer el numero de beneficiarios, pero no el listado de quienes accedieron, aunque desde Nación se publico el listado detallando los nombre y apellidos de los beneficiarios, no solo del crédito total para la refacción sino incluso para los créditos para refacciones

En el sitio oficial de Nación se dio a conocer el listado completo de inscriptos por nombre y apellido para poder verificar, quienes accedieron y ademas impugnar en caso de irregularidades, luego de la denuncia, de cientos de vecinos en su momento no pudieron acceder para anotarse en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, pero si lograron realizarlo por medio del sitio nacional. 

Recordemos que desde la Municipalidad de Ushuaia se había habilitado la ventanilla digital en las oficinas de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ubicada en el edificio de la calle Arturo Coronado, para que se inscriban los vecinos de la ciudad, los cuales debían primero sacar turno. 

El día de las inscripciones el sistema municipal se cayo y cientos de vecinos denunciaron que no pudieron acceder al turno (VER). Pero la movida política del Municipio de Ushuaia, adjudicándose la autoridad para inscribirse en el programa Casa Propia del plan PROCREAR, no era un tramite que se debía realizar exclusivamente por medio de la gestión Vuoto, sino que había incluso un link en Nación para realizarlo directamente sin la intervención de la municipalidad de Ushuaia (VER) tal como lo adelantamos en su momento. 

Al final lo que pretendía ser una movida política por parte de la Secretaria de Habitat de la Municipalidad de Ushuaia, quienes anunciaron que serian los encargados de gestionar las inscripciones al programa nacional termino en una serie de objeciones y reclamos por parte de los vecinos por la metodología implementada desde el municipio que hizo incluso que muchos no pudieran ni siquiera anotarse a pesar de cumplir con los requisitos por la deficiente comunicación por parte de los funcionarios del Ejecutivo que pretendían mostrarse como intermediarios de gestiones que se podían realizar directamente en los sitios nacionales

Pero si esto no fuera poco, ni bien conocido los resultados salieron desde la Subsecretaria de Habitat, se decidio que no fuera la cuestionada pareja del intendente Vuoto, Lorena Henriques Sanches, sino la subsecretaria de Vivienda de la municipalidad, Yanira Martínez, quien anunciara los resultados, destacando que “se inscribieron muchos vecinos y vecinas de la ciudad, alrededor de 600, tanto para los créditos para construcción como para refacción y 150 fueron los beneficiarios y los estaremos contactando para acompañarlos y avanzar”. 


Martínez sostuvo “Ahora estamos en la etapa de contactar a los beneficiarios para ver en qué situación están sus lotes y apuntamos a que todos los vecinos, como los de la urbanización San Martín, puedan acceder a estos créditos”, dijo la subsecretaria. 

Por último, sobre los próximos pasos tras este sorteo Martínez informó que los beneficiarios “serán llamados por el Banco Hipotecario ya que deberán presentar la totalidad de la documentación que fue declarada en las inscripciones e iniciarán el proceso de carpetas en el banco”. Aunque desde la Municipalidad no dieron a conocer ni el listado de beneficiarios, ni inscriptos, aca publicamos todos los nombres para que los lectores puedan y controlar quienes son los anotados y los beneficiarios en cada modalidad.

Este es el listado total de los inscriptos para construcción en Tierra del Fuego:  

1 20281368525 JOVELLANO MARCIAL EZEQUIEL

2 20334842925 VALLEJOS ALEJANDRO OSCAR

3 20316698922 SCIENZA VICTOR EDUARDO

4 23170902009 ESCALADA JULIO CESAR

5 20122763243 OJEDA RAUL OSVALDO

6 27358854821 MARTINEZ MARIA CARLA

7 27380882138 MARTINEZ ANTONELA

8 27295718000 PADRON LORENA BEATRIZ

9 20258721455 CARDOZO ALEJANDRO JAVIER

10 27316154749 GONZALEZ YANINA K


11 23270576974 DAVILA NELDA V

12 20353569873 RUIBO OYARZUN ESTEBAN D

13 27284170275 VILLAFAÑE MARIA SOLEDAD

14 20370920282 BULACIO CRISTOFER Y

15 27321310767 CASTRONUOVO PAULA

16 20352196194 DIAZ MATIAS ARIEL

17 20297828623 ASENCIO SORIA JORGE ALBERTO

18 20393923718 COÑOECAR RIVERA MAXIMILIANO

19 27306658285 FERREYRA GRACIELA ANALIA


20 20356376200 GARNERO ESTEBAN

21 20187448337 CORNEJO INZUNZA JOAQUIN

22 27339916492 LOBATO SABRINA

23 20357159556 CHRISTIANSE NICOLAS EMILIANO

24 20375078121 SOTO MAXIMILIANO RENE

25 27273007089 ADORNO ANDREA V

26 27340127841 ROJAS JUANA ISABEL

27 27371735068 RAÑA AGUSTINA EMILCE

28 24334844664 ALDERETE SANCHEZ PAOLA T

29 20263410484 SOLIZ EDMUNDO


30 27286926660 GARCIA ANABEL LUCIANA

31 20272052671 CARDOZO MARTIN NICOLAS

32 27363912333 NAHUEL YANET SOFIA

33 23320737419 ZARATE CLAUDIO ORLANDO

34 27319321174 SANTA CRUZ LILIANA MABEL

35 27316155788 SCIPIONI MARIA ELISA

36 20321309616 GUIZADO EMANUEL MATIAS

37 20314799772 TEVEZ MANUEL OSVALDO

38 20136515420 RIVAS DAMIAN

39 27321308363 ESTRADA MIRTA VIVIANA

 

40 27320694103 GIGLIOTTI MARIA PAULA

41 27301539652 OTERO VANINA EMILCE

42 27405007024 MARTINEZ SANDOVAL DALMA S G

43 23308824659 EUGENIN DAVID ESTEBAN

44 27171148818 BELTRAMONE GILDA CARMEN

45 20335033869 BEVILACQUA VICTOR GABRIEL

46 24393146156 ORTIZ EDGARDO MATIAS

47 20343753064 SALDIVIA OJEDA DIEGO FERNANDO

48 20285487774 ROJAS PERALTA OSCAR ALBERTO

49 27328063633 CASTRO ROMINA A


50 20311291468 CABEZAS FELIX SEBASTIAN

51 20276137639 VILLARREAL AUGUSTO MAXIMILIANO

52 23334844994 OYARZUN ANDRADA FLORENCIA M

53 27321310171 GOMEZ YANINA S A

54 20338651350 BRITEZ MARCOS GERMAN

55 27268566967 BENITEZ NOELIA ROMINA

56 20331755010 VENTURINI SANTIAGO

57 27344591305 ROMERO ERICA EMILIA R

58 23326601489 LACOVARA FACUNDO NICOLAS

59 20343754087 BALLADARES ULLOA EDUARDO F


60 27334849142 CAMACHO MICAELA FERNANDA L

61 20352772640 FIGUEROA LEANDRO EMANUEL

62 20365521787 ROCKEMBACH ANDRADE GABRIEL L

63 27387858062 BARRIOS ROMINA MICAELA

64 20315509107 CEREZO RODRIGO

65 27343756823 TORRES CELINA BEATRIZ

66 27358062682 CASTRO SILVIA D

67 23292753209 VELEZ GERARDO HERNAN

68 27300697637 RUIZ PERALTA PAMELA

69 27306659621 BOGADO JOELA EVANGELINA A


70 20380886406 CALISTO JORGE L

71 20307597978 DEL PRADO RUBEN OSCAR

72 23138491269 RODRIGUEZ VICTOR HUGO C

73 27321311461 GUALA VIVAR GABRIELA A

74 27365518845 VARGAS ESCOBAR ROCIO B

75 20343758147 ROLIN CRISTIAN GABRIEL

76 20297829247 GALLARDO ARIEL ALEJANDRO

77 20299632785 KNORR EDWIN MAXIMILIANO

78 20349956641 CUELLAR JOSE MAXIMILIANO

79 20327689925 HERNANDEZ JONATAN LEONEL


80 20279570589 PAEZ ANDRES DAMIAN

81 27327515158 REMENTERIA JOHANNA MARIA L

82 20306730208 IMAZ JUAN PABLO

83 24321650178 PAREDEZ IVANNA EVANGELINA

84 20305077128 CORTARELLO LUIS SALVADOR

85 24343760007 LEAL SOLORZA GISELA P

86 27257126922 GARNIER MARIA VERONICA

87 23235839504 CARDOZO URSULA VIVIANA

88 20361832915 ZERPA EDGARDO

89 20322407638 GOMEZ TRONCOSO MARCOS F


90 27327681198 NIEVA CLAUDIA DANIELA

91 27349781218 DE LOS SANTOS AIXA

92 27376375949 MORALES LAURA VERONICA

93 27273683467 HERNANDEZ PICHUNCHEO BARBARA S

94 20348254287 ROMERO CRISTIAN NELSON

95 27327684952 PINCHUNMAN VELASQUEZ GISELA D

96 27400001397 GALICHINI BRENDA S

97 20343754494 OYARZUN DIEGO IVAN

98 20339921009 GOMEZ ESTEBAN DAVID

99 27267563530 GALLARDO SAMANTA E


100 20327686829 FUENTES ROBERTO DAVID

101 27399993763 SMOROCHYK DAIRA B

102 23289220674 ROMERO MARIA ELENA

103 20359232099 ACACIO JORGE M

104 27367336256 GOMEZ CARCAMO CINTIA ELIZABETH

105 27414029901 TORRES WIGSTROM C B

106 27316156806 MILLALEO CLAUDIA ROXANA

107 20343752149 ARENAS TRIVIÑO JAVIER ALEJANDRO

108 20188650326 ALVAREZ CASAS MILTON MANUEL

109 20285097887 GOMEZ HECTOR RUBEN


110 27274264298 GIORDANO AMIEVA SABRINA A

111 23345355359 VILLAFAÑE JONATAN DAVID

112 20344838225 CARABALLO RENZO DAVID

113 20354912628 RUIZ JUAN RAMON

114 27375925686 ALMIRON DANIELA SOLEDAD

115 27286048345 PEREZ VELAZQUEZ VALERIA CARMEN

116 27280080468 GUILLAN YANINA EDITH

117 27343755711 OLEA CAROLINA

118 27297828377 CUMICHEO COLOANE LETICIA A

119 20378629722 POLANCO MATIAS ANDRES


120 23301538324 ALVARADO CARCAMO MARISOL ISABEL

121 20367336243 SUAREZ AXEL LEANDRO

122 23299668029 GARCIA MATOSKI GERMAN E

123 27377898090 RIVERO JESSICA HAYDEE

124 20311513258 NAHUEL JUAN C

125 20334117929 GARCIA JULIAN ANDRES

126 27946183763 SOLARTE SAMUDIO Y Y

127 27324732158 QUIROZ BARRIONUEVO SANDRA SOLEDAD

128 23207412244 GOITEA MARIA DELIA

129 23243247179 MEJIAS REINALDO CARLOS


130 27367335438 PRESSACCO YULIANA M

131 20312607701 BELOQUI MATIAS NICOLAS

132 20283885314 VERON JOSE DAVID

133 27354555234 ALAVA GABRIELA ESTER

134 27344839242 MIERI SOLANGE

135 20303842676 TORRES JUAN GABRIEL

136 27275662661 SOSA PAULA VERONICA

137 20323382728 SEGUEL LAUTARO

138 20339917753 ALVEZ JAVIER JESUS

139 20327687787 DIAZ VERA IGNACIO ALEJANDRO


140 20127644064 ESPINA DAVID RAMON

141 23285398789 VERON FERNANDO ANGEL

142 23326671509 ROMERO FRANCO LUCIANO

143 27328755462 MARQUE SANDRA E

144 20352832910 ALAMOS MANUEL ALEJANDRO

145 20327683250 OVEJERO ISMAEL LEANDRO

146 27339920333 OYARZO ZURA ANA P

147 27343758346 BURGOS CARRILLO YANINA S

148 23279392019 GALEANO EMMANUEL MARTIN

149 20184517354 BARRERA LITO ORLANDO


150 20280092291 MAIDANA CRISTIAN RAUL

151 24377663000 CASTRILLO IGNACIO ALBERTO

152 27319320224 RODRIGUEZ ANDREA YANINA

153 27380886214 MANSILLA BALCAZAR MARIA J

154 20373266672 RIVOLTA CRISTIAN MIGUEL

155 27301782034 LOPEZ NOELIA PAOLA

156 20365517100 SOTO MORALES JONATAN DAVID

157 20264180318 RAVLIC JUAN JOSE

158 20367338467 RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO

159 27400004973 BARRERA FABIANA


160 20290926948 SOBOL GUSTAVO JAVIER

161 20304510359 MANQUECOY LOYOLA ESTEBAN R

162 20311291425 CORONEL NADAL T D

163 20258582781 MOLINA LUCAS ARIEL

164 20361568096 CONDORI FERNANDO TOMAS

165 20299340822 ROJAS JOSE LUIS

166 27306658153 CORREA BETIANA LORENA

167 27270615193 MARTINEZ MARIA B

168 27123415081 RODRIGUEZ MARGARITA

169 27327682003 DEGIOVANNI STELLA M


170 24268557594 BANDO TANIA MARIA

171 20309731426 ORTEGA ROBERTO N

172 23314732189 BARRERA HECTOR ELIAS

173 20342758992 MARROCO FRANCO MATIAS

174 27378165356 DEMARCO MARLEN

175 20350305298 VARGAS JOSE FRANCISCO

176 27201790498 PAZ NORMA ELIZABETH

177 27314539147 SANTARONE MARIA B

178 27349780335 MURIÑO HERNANDEZ CINTIA SOLEDAD D

179 20355942865 ZUÑIGA PATRICIO NICOLAS


180 27339786300 MARTINEZ DANIELA C

181 20387860321 GOMEZ MANCILLA IGNACIO A

182 27295345050 DOMINGUEZ CINTHIA VANESA

183 20349394309 ACEVEDO ALBERTO FABIAN

184 20334845770 VIVAS CALBUCOY MAURO A

185 20370347280 LOUSTAU DIHUE

186 27339918797 ARAUJO MELISA D

187 27309714127 OZORIO CARINA M

188 20284752091 AGUERO SERGIO RAMIRO

189 20294032208 ALLEGRO ANIBAL LEOPOLDO


190 23245133529 BENITEZ MARTINEZ WENCESLAO

191 23185493059 SOTO FELIX RUBEN

192 20359206349 RODRIGUEZ JOSE LUIS

193 27281358648 JACOBI MARIA JOSE

194 23387858644 NEIMANN MICAELA Y

195 23325968249 MARTOS RICHARD FERNANDO

196 20276769368 TABOADA JOSE MANUEL

197 20291327819 SANCHEZ CRUZ DANIEL ALFREDO

198 27326502273 CASTRO BETIANA GISELA

199 27314539716 ROUCO ROMINA Y


200 27135929706 GOMEZ CABRAL LAURA LUCIA

201 27128332435 ARRIETA ROSA GLADYS

202 23367334894 FUENTEALBA MICAELA B

203 20264697949 FLORES HECTOR EDUARDO

204 20348937406 PAVLLUK CARLOS DIEGO

205 27276305765 GOMEZ MARIA L

206 27296726856 ACUÑA CINTIA CAROLINA

207 20293161160 LOPEZ HERNAN MIGUEL

208 20290256489 DI PIETRANTONIO CLAUDIO NICOLAS

209 27341863282 SEPULVEDA RITA NATALIA D

210 20333720346 MELIAN CRISTIAN ARIEL

211 20146880526 SOSA RICARDO RUBEN

212 27344840046 SALINAS MARIA JOSE

213 27379830175 CICCONE MARINA

214 20243502986 CHAYAN LEANDRO CARLOS

215 20342428925 VEGERANO RICARDO ALBERTO

216 20365517909 HENKE MALDONADO CARLOS B

217 27319235707 MILAN JIMENA CAROLINA

218 27352238614 ABRAHAM PAULA ELIZABETH

219 20282479169 SILVA RODOLFO P


220 20324733494 HERRERA LUIS NELSON

221 20351537451 AMOROS NAHUEL

222 23188752144 OYARZUN OYARZUN I S

223 20353567765 GUERRA MAURO EZEQUIEL

224 20357947791 CABRAL EZEQUIEL DANIEL

225 20937336609 PEREZ HUENCHUMAN JONATAN S

226 27931013691 ROSAS PEREZ PAOLA SOLEDAD

227 20371708902 DICKAU GONZALO ANIBAL

228 20383487316 ROMANO JONATHAN DANIEL

229 20343752181 MORILLAS LUCAS MANUEL

230 20258113692 ATANACIO RODOLFO JAVIER

231 20399996121 FIGUEROA GONZALO JAVIER

232 20325490757 LOPEZ JUAN PABLO

233 20261098564 ZURITA EDGARDO DAVID

234 20358136487 MARTINEZ RICARDO E

235 23353074504 VELAZQUEZ ANA LAURA

236 27190526483 NARANJO ROJANO DIANA C

237 27232874940 GALLO ELIZABETH GABRIELA

238 27319614694 CORONEL MARIA SOLEDAD

239 20441978694 BORDON CARLOS LEONEL


240 20279533519 LOPEZ WALTER JAVIER

241 20335125143 PAGANI NAHUEL FRANCISCO

242 20344965103 RAUSCH JAIRO MIGUEL

243 20313354041 NIEVES RICARDO OMAR

244 27262265841 SOTOMAYOR NANCY BEATRIZ

245 20264800448 GARCIA MORENO DAVID DANIEL

246 27268138906 CUBILLA ANGELA D

247 27275804148 ALVAREZ MARIANA E

248 20305662802 SANCHEZ MAYORGA DANIEL A

249 20276535243 MIGNOLA LUCAS GASTON

250 20201638136 GODOY ANTONIO HUGO

251 20308060153 BASQUEZ NORBERTO ADRIAN

252 27265090961 SIECZKOVSKY ROMINA E L

253 23323363439 JOFRE DARIO DAMIAN

254 27368938853 QUINTERO SOFIA M

255 27275948328 SANTUCHO MARIA PAOLA

256 27289404118 SUAREZ CLAUDIA VIVIANA

257 27183450862 CALAPEÑA LUISA I

258 20353562844 MARTIN DAVID NICOLAS

259 27206075711 VALDEZ KARINA ALEJANDRA


260 20323425168 LUPETTI FLAVIO ANDRES

261 27352093489 PALANCA RUTH G

262 27323112253 MERIDA MARISA G

263 20395881435 CRUZ KEVIN MATIAS

264 27367008852 ROSALES ANDREA L

265 20331203751 LANARO LUCIANO SEBASTIAN

266 20291613617 GODOY ALBERTO MARTIN

267 27336486276 PEREZ GONZALEZ NADIA SOLEDAD

268 20353007867 CORONEL JONATHAN DAVID

269 20384699082 VELASQUEZ FRANCO AGUSTIN

270 27333583629 TITO MARGARITA L

271 20319168835 RUHLE ANDRES GUILLERMO

272 27295376967 ROJAS MARIANGELES

273 20319213318 SARGENTI MATIAS DAVID

274 27353563977 PEREIRA TATIANA MARIANELA

275 27299072288 INSFRAN CLAUDIA ISABEL

276 20294636227 ARCE FLAVIO EDUARDO D

277 27379085232 RUIDIAZ MONTALDO C

278 20287668075 CABEZAS LUCIANO CARLOS

279 20207099067 DOMINGUEZ MANUEL ALEJANDRO


280 20287624523 BRAVO LUIS RAMIRO

281 20286767215 FRIAS GASTALDI FERNANDO J

282 27139678465 BAIMA MARIA CLAUDIA

283 27338418669 GOMEZ ELIANA SOLEDAD

284 27275803818 TORRES VANESA FABIANA

285 27387854423 BAILONE NICOLE E

286 20348500970 GONZALEZ GERMAN ARIEL

287 27328345477 BARBOZA MARIA ADA D

288 27269748295 RODRIGUEZ FARFAN GRISELDA L

289 27239414708 ROLA MARIELA ALEJANDRA

290 27295413250 HUECKE VANESA FABIANA

291 20332284402 AGUIRRE JOSE MARIA

292 27140657579 GARCIA BEATRIZ

293 27365916468 PERALTA BARBARA G

294 20299034357 MONTOYA SEBASTIAN FRANCISCO

295 20282409012 MIRANDA DIEGO HERNAN

296 20275804607 GONZALEZ EDUARDO NICOLAS

297 27350672694 LOBOS DANIELA NOEMI

298 27271464997 ACOSTA MARTINEZ ROSANA MARIELA

299 20344835668 SARGENTI LUIS EMILIO


300 23326318809 CORONADO ALDANA VICENTE

301 27305664060 SANCHEZ ROMINA L

302 27258493066 OLMEDO WALQUIRIA LIDIA T

303 27327785341 DINATALE NADIA C

304 20134290030 PELEGRINA EDUARDO JOAQUIN

305 27270354667 GRAMUGLIA ERICA SILVANA

306 27327693463 ARGUELLO ANALIA

307 20134638479 PROKOPIEC JUAN ALBERTO

308 27305663145 VILLARREAL PAYAL PAOLA J

309 23327175939 RAYES FEDERICO GABRIEL

310 20314729359 ZUÑIGA SOBARZO JUAN J

311 20285096058 LOPEZ SANTIAGO EZEQUIEL

312 20269516934 FRANCO ALFREDO ANIBAL

313 27218930862 LUCENA NORMA MERCEDES

314 20323156612 HERRAINZ LEANDRO L

315 27247807948 BAREIRO MYRIAN LILIANA

316 27295652263 LANARO ELIDIA ROMINA

317 23343351194 RUGGIERO LUCIA

318 27283107510 MAMANI LUCIA ROSA

319 27254238797 ZUCCHI MARIA CARLA


320 27214901051 LUGO VICTORIA MARIA

321 27406222336 ACOSTA LUIS GABRIEL

322 23279548159 CHOQUE HUGO ORLANDO

323 27327697787 BARRETO SABRINA SOLEDAD

324 27384071339 FLORES VEGA SABRINA ALEJANDRA

325 23319714979 VERA CRISTIAN ADRIAN

326 20360528686 SILVA LUCAS SEBASTIAN

327 27314732249 TOLABA MARILIN D

328 23275804444 LENCINA LORENA

329 20170606575 SANTOS SERGIO RENE

330 27312607838 FRANK MARLENE J

331 27300434865 HEREDIA NATALIA VANESA

332 27378609378 HERRERA MICAELA GUADALUPE

333 27301285162 BAEZA CASTRO LILIANA GRACIELA

334 27178039240 MEDINA ELINA R

335 27293008359 CHIARVETTO PERALTA LUCILA L

336 27296523432 NUÑEZ ANALIA FABIANA

337 27167113503 CARRASCO SELVA BEATRIZ

338 20269749467 AGUIRRE DAVID DAMIAN

339 20314731442 LIBERTO AUGUSTO DANIEL


340 20261854369 PEREZ FERNANDA LORENA

341 20257248152 CASTRO JOSE IGNACIO

342 23371740449 FABAZ SANCHEZ JERONIMO EZEQUIEL

343 20324326295 ETCHART JUAN IGNACIO

344 27291502836 BAZAN GEORGINA SILVINA

345 20274015374 FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO

346 20314731698 PONCE RODRIGO GONZALO

347 23224205244 RETTORE ANALIA INES

348 20289609165 GARCIA ERICK OMAR

349 27235280200 TORRES MERCEDES VIVIANA

350 23222412889 GAUNA HUGO

351 27188847248 TAFUR SERAS G M

352 23283633454 COLECLOUGH NADIA SOLEDAD

353 20208993543 LAGO JORGE TOMAS

354 27939798787 NOGUERA GLADYS CECILIA

355 27358852438 MEDINA NURIA ELIZABETH

356 27270973286 CARRIZO VALERIA O

357 23314729129 LOPEZ ENRIQUEZ JUAN M

358 27277710779 SORIA ANDREA NATALIA

359 27334455535 PALAGUERRA ELIANA MARIELA


360 27286988917 ESCUDERO SONIA E

361 20204495514 ORTIZ NESTOR FABIAN

362 27223617099 RODRIGUEZ MONICA ELSA

363 20321359257 VACCARO GODOY DANIEL ERNESTO

364 20300920404 AZARA LUIS CARLOS

365 20204179132 CONDORI ARMANDO

366 27277155430 BENITEZ LORENA BEATRIZ

367 23234892959 ANTON JAVIER LEANDRO

368 23367343974 FILIPPI DELFINA PAOLA

369 20298775523 HERRAINZ RODRIGO DANIEL

370 27187835084 PEREIRA AGUILAR ALBA D

371 20218259910 DANIELE GUSTAVO ANIBAL

372 20299256295 BAIZ PAULO MAURICIO

373 27221888532 SERRANO ESTER SONIA

374 27314730114 ROMERO ANA LAURA

375 27384067811 BAHAMONDEZ JOANA FLORENCIA

376 27205751233 ORTIZ EVA CAROLINA

377 20246954098 SELVA OSCAR NORBERTO

378 20297664175 BARONE PABLO JESUS

379 20301286350 GAMARRA MARCELO FABIAN


380 20261854768 AGUIRRE RODOLFO JAVIER

381 27170606162 KRAGUIC PATRICIA L

382 27305663943 DELGADO CABALLERO VANESA NOELIA

383 27328469613 COHEN CAROLINA

384 20236913695 GONZALEZ WALTER ENRIQUE

385 27314371920 MOUKARZEL ROCIO B

386 27306309914 ORTIZ PATRICIA EVANGELINA

387 20190201520 OJEDA CUYUL JUAN C

388 20268822853 SANCHEZ GERARDO NICOLAS

389 20286406581 PERALES ADRIAN MARCELO

390 27379086743 HORST RAISA N

391 23327486284 MOLINA EMILIA TERESITA

392 20336485070 ACUÑA LEANDRO DARIO

393 20327690087 SUAREZ MAXIMILIANO GASTON

394 27205026644 NERON CLAUDIA ALEJANDRA

395 27290962914 LA PALMA PAMELA G

396 27311512426 QUINTANA CRISTINA X

397 20278741185 CRUZ ORLANDO RUBEN

398 20256332915 MUÑOZ NAHUELQUIN JOSE O

399 27299034696 ESPINOZA MIRTA BEATRIZ


400 27317236250 USANDIZAGA GUADALUPE

401 27347968582 SUAREZ ZALAZAR NADIA B

402 20301041765 ARENEL ADRIAN MARCELO

403 27336087304 SARABIA VERONICA ELIZABETH

404 27327695601 BARRIENTOS EVANGELINA B

405 20314731493 CIA JOEL SEBASTIAN

406 27209630759 PINTOS MONICA ELISABET

407 27314733725 BARRA LEONARDELLI FLORENCIA

408 20375330297 ALARCON BUSTAMANTE MARCOS GABRIEL

409 20400010987 HENNINGER NICOLAS EDGARDO

410 20263713851 ALARCON FERNANDO E

411 20349786452 PIMENTEL TORRES JUAN PABLO

412 27336485385 MARTINEZ PAOLA

413 20321359923 AROSTEGUICHAR ALEJANDRO JAVIER

414 23188939384 GUIRAO MONTES VICTORIA

415 23334940764 LUJAN ANALIA PAOLA

416 23301289774 BARRIA MARIA C

417 27314556793 NIEVE GISELA M

418 27283396601 COLICHEO FRANCISCA MARGARITA

419 23296523224 MALDONADO BARRIENTOS VANESA T


420 20939031503 ASCENCIO GAJARDO M E

421 27190086556 CHAMORRO REJALA N R

422 20269748541 LOPEZ MARIANO ALFREDO R

423 20361982941 DELGADO VEUTHEY JORGE Z

424 20314731647 GARCIA SOLANO RUBEN

425 27203281809 ZAPANA AURORA ISABEL

426 27232618561 PIMENTA ROXANA ELIZABETH

427 27331443412 SOSA ESTELA

428 27313585692 VELLICO VALERI GEORGINA A

429 23311997459 RAMOS FACUNDO ALBERTO

430 27303571936 GOMEZ FLORENCIA MARIA

431 20364526181 NUÑEZ PABLO GASTON

432 20261591708 RICALDE ELIAN JOSE

433 20280084639 SABIO MATIAS ESTEBAN

434 27358884402 BURGHI ELIANA

435 27278316527 VARA PATRICIA VIVIANA

436 23291613799 OJEDA LIZONDO JOSE L

437 27188543281 ARROYO FLORES REINA

438 20343349840 RODAS HUGO N

439 27351623484 AGUIRRE MARICEL ROXANA


440 27341989324 GONZALEZ ELIANA A D

441 20229845854 MALLON VICTOR OSCAR

442 20323361410 MANCHADO FERNANDO MATIAS

443 27256331956 VARGAS LILIAN S

444 20254994724 SANCHEZ SERGIO ANDRES

445 23238722659 OYARZO VICTOR OSCAR

446 20227197820 GONZALEZ JUAN MARCELO

447 27314732931 GRECO FABIANA CAROLINA

448 20321361790 SANTORO MAXIMILIANO

449 20255738756 CHIFEL OSCAR ALBERTO

450 27215361379 VOLPI PAULA ANDREA

451 27316387840 REMON NATALIA S

452 23188614604 VARGAS APABLAZA ADELA F

453 20291613102 CURA ALBERTO MARTIN

454 20286764615 MENDOZA SEBASTIAN EDUARDO

455 20448838367 DONATO ALAN N

456 20258361491 MARTINS GERARDO ABEL

457 27314731471 RODRIGUEZ ANDREA D

458 27343350118 STEINKAMP GISELA DANIELA

459 20282492955 SILVA RODOLFO MANUEL


460 27371741610 OBREGON NATACHA CAROLINA

461 20347717259 SALAS CABOT MARCOS

462 20314733941 ORTEGA MARIO ALEJANDRO

463 27235912576 GARCIA KARINA VERONICA

464 27327695695 GOMEZ GONZALEZ CINTIA SOLEDAD

465 20310247147 MOLINA EMILIANO LEONEL

466 27301285480 CHEVALIER BIHAN SOLEDAD

467 27327485801 GARIN GISELA IVANA

468 27318278143 BERTELLO MARIA LUZ

469 27314729558 NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA

470 27284986542 TOLABA ANDREA FABIANA

471 20262141978 MURACT JOAQUIN OSVALDO

472 27188935929 VARGAS CARDENAS MARIA L

473 27261853820 CAMPOS CAIMAPO PAMELA C

474 27266756424 HUANCA SONIA BEATRIZ

475 27340034797 PROKOPIEC BETIANA E

476 20299034799 ENCINA PEÑA ESTEBAN LEANDRO

477 20250758503 SORIA JUVENAL ALBERTO

478 20342073418 CACERES PABLO ANDRES

479 27361730114 OCHOA NICOLAZA ELISABET


480 27377714097 GARCIA CAMILA L

481 20287892161 SANCHEZ LUCAS OSVALDO

482 27256332502 ZANOLA NATALIA C

483 27337027119 VALLEJOS NATALIA VERONICA

484 27327692033 MATUS ARACENA PATRICIA C

485 27250110060 STEINKAMP ANDREA ROXANA

486 27325891667 BRAVO DANIELA RUTH

487 27280085451 ALBORNOZ NADIA

488 27327486980 OBLIGADO ORREGO T S

489 23323999589 SUBELZA DIEGO OSCAR

490 20320121877 ALGARBE JORGE GASTON

491 20343878711 MORALES ARNALDO R

492 27352834071 BATTIATO GISELA A

493 27323362705 CAMARGO PAMELA ELISABET

494 20343899719 GIRARD MILCIADES AGUSTIN

495 20299032206 AMPUERO LARA PABLO O

496 20305650391 PEREZ FEDERICO NICOLAS

497 27365280059 MARTIN MARIA M

498 27285096745 MELANA MILAGROS L

499 20352835138 SALGUERO NICOLAS


500 23258085604 DURAN FERNANDA GABRIELA

501 20289396382 MORENO JAVIER ANDRES

502 23352835889 SANTILLAN EMANUEL ISAAC L

503 20348461754 GUARDIA LUCAS PABLO

504 27327696640 VIERA DAIANA S

505 27301749762 PERALTA ELIANA

506 27291614081 ORELLANA ANABEL

507 20353565738 BERNAT MARTIN LEONARDO

508 23343351909 MAIDANA NELSON MATIAS

509 20336486093 CORNEJO PATRICIO

510 27263177644 ASTUDILLO ANDREA ALEJANDRA

511 27265361051 PARODI GABRIELA L

512 27421604512 MONIER SHARON S

513 20220670016 VALDEZ LUCERO SANDRO R

514 20254824195 MONTI JUAN MANUEL

515 20225286214 GAITAN FABIAN MARCELO

516 20301285281 FERNANDEZ BRAVO MARIANO DAVID

517 20245186801 HERNANDEZ ANDRADE JORGE L

518 27387850231 TORRES YOHANNA G

519 20327694279 PINEDO VALENTIN


520 20295652978 YERBA ALEJANDRO DANIEL

521 27285097040 CHINICOLA TANIA I

522 27380966390 RAMOA CARLA LILIANA

523 20342009701 HUMANA DIEGO CESAR

524 20285595224 HUECKE CRISTIAN GUILLERMO

525 27289351103 LAZARTE MARIA FERNANDA

526 20301869070 NASSER JOSE MARIA

527 20259964475 PRAVAZ RODRIGO EZEQUIEL

528 27363780038 RUIZ KAREN G

529 27267820835 PEREA MELISA V

530 27282182039 RESTOVICH TASSANO MAGDALENA M

531 20321359850 LORENZONI FERNANDO EZEQUIEL

532 20361129408 GONZALEZ JORGE LEONEL

533 27261853405 RICARTE ANA CAROLINA

534 27329161892 TAPPONNIER DANIELA SOLEDAD

535 20928229972 YAÑEZ IGLESIAS DANIEL A

536 23364525559 SANCHEZ DAMIAN NICOLAS

537 20262555586 BAEZ DIEGO ALEJANDRO

538 20301288191 SILVA FACUNDO FERNANDO

539 20311902211 RECALDE LUCAS EZEQUIEL


540 20289503057 ACOSTA VICENTE DANIEL

541 20343350431 LEIVA JONATAN MATIAS

542 20323176532 PEREZ DIEGO A

543 27280980574 CRUZ VILLCA SOLEDAD M

544 27299073500 GONZALEZ MARIA VALERIA

545 27374779678 BRIZUELA ALDANA M

546 27353560129 DIAZ CASSARETTO D E

547 20326291766 GALLARDO MARIANO MATIAS

548 27301288889 ROA ROMINA DANIELA

549 27375330666 VILLALBA ARACELIA VANINA

550 20408446806 MENDEZ LUCIANO GASTON

551 20252863398 VAZQUEZ GUSTAVO DARIO

552 27290675168 CAPURRO YANINA SOLEDAD

553 23311863339 HUERTAS SERGIO ANDRES

554 23345512764 MASA MARINA R

555 20402815710 ROMERO CRISTIAN RAUL

556 27303325137 BRONZINI CONSTANZA PAOLA

557 27301289842 ARIZA NATALIA FERNANDA

558 23162980939 SUAREZ CARLOS ALBERTO

559 27314731560 MINOLFI PAULA MARIEL


560 27302359399 PUITA GLADYS NOEMI

561 20352835898 GALLEGO ANDRES

562 27279309273 TAGLIAFERRO MARINA BEATRIZ

563 27185061022 MORALES MARTA MARINA

564 20380876869 CABRERA LUCIANO GASTON

565 20336485062 ZAPATA GABRIEL NICOLAS

566 20285097232 GOMEZ JOSE DARIO

567 27327693498 ROJAS MARIA ELENA

568 27271795411 BORJA VANESA

569 20187478317 VALDIVIA MANUEL TOMAS

570 27380876936 CHAVEZ BUSTOS ANTONELLA K H

571 20261838584 ZAPATA RICARDO DANIEL

572 27344837703 CERAVOLO ANALIA

573 20305663507 MANSILLA LUNA MARCOS A

574 27282662545 RUIZ ROMINA E

575 23296523194 MAFFIOLI MARCELA ANDREA

576 23393915714 PINO GARCES YAMILA A

577 27267894200 DIAZ IRMA NANCI

578 27147654923 GALLO SUSANA MAGDALENA

579 23229697374 BERTA ANDREA M


580 27264568841 CARPINTINI PAULA SABRINA

581 27364529274 PECOT MARIA A

582 20321361596 YANADEL CRISTIAN DARIO

583 20144650086 JUAREZ WALTER RICARDO

584 20301286865 SEBECA PABLO H

585 23353562274 BLANCO MONICA LORENA

586 20314733593 LUCERO LUCAS ARIEL

587 20296408450 SENA RAMON ANTONIO

588 27364525716 SALOME NAIR

589 20296415848 BOWYER MARCELO ALEJANDRO

590 27367344658 TILLERIA ORTIZ FLORENCIA T

591 27305664168 NUÑEZ CALDERON JACQUELINA T

592 20375330483 MARTINEZ DAVID MAXIMILIANO

593 27253916473 VERA MONICA VANESA

594 27265090023 MUÑOZ ULLOA ANALIA B

595 20353256123 ZAPATA MAURO AGUSTIN

596 27327693455 MATIAS ESTEFANIA A

597 27336880713 VARGAS FERNANDA DANIELA

598 20346745178 PANICHINE ASENCIO JUAN M

599 23315416884 VILTE ANGELICA CARMEN


600 27270200953 STEINKAMP CATERINA VIVIANA

601 23352833584 BARATTA PAOLA D

602 27348724237 APAZA ADA IRIS

603 20222958009 CORDOBA RICARDO GABRIEL

604 20256332451 GRECO JORGE RODRIGO I

605 27183652260 LORENZONI NANCY BEATRIZ

606 20170874251 FERREYRA FEDERICO OSCAR

607 20387864300 BERRONDO EDGAR C

608 27367343252 CUEVAS SABRINA A

609 27314729612 REJAS JULIETA M

610 20280085740 PEREZ TECAY LUIS A

611 27387856426 SORO CAMILA J

612 27243941828 CANO CONSTANZA

613 23277238179 PEREZ JOSE ALBERTO

614 27314729728 MANSILLA MUÑOZ SANDRA SOLEDAD

615 20256332397 GODOY EDGARDO ANDRES

616 27269774954 BORGNA MARIA B

617 20352119319 CORDOVA LEODEGARIO LUCIANO

618 27325147496 BRITOS DOMINICI LORENA D

619 27314368172 GONZALES QUECAÑA M I


620 27313209976 TAMBALA MIRIAM SILVANA

621 20327485017 MORAN MARTIN

622 27190239662 ISLA CRUZ SENOBIA

623 27270395401 BENENTE YAMILA

624 23301285744 ELORRIAGA YANINA PAOLA

625 27187713825 COLQUE MURUCHI P

626 20301286113 SEVECA MAXIMILIANO DARIO A

627 20317224762 ARIAS DAVID ESTEBAN

628 24338517390 VERON SAUL EDUARDO

629 20261853702 DIAZ VILLEGAS JOSE MANUEL

630 20243402701 PEREA DOMINGO JULIO F

631 20247659081 PIETROPAOLO JULIO CESAR

632 27335075310 PEÑA CECILIA I

633 27301288129 BLANCO ERIKA GABRIELA

634 27296523718 BALDERRAMA TATIANA EDITH

635 27315647857 GUILLEN TANIA SOLEDAD

636 27344836871 RAMOS GISELA ANDREA

637 20296524213 FONSECA SILVIO ANDRES

638 20299033202 LEIS GUILLERMO ALBERTO D

639 20321359796 ZENTENO MARCELO DARIO


640 27272682491 LAURENZO SABRINA MARIELA S

641 20252135422 MARTINEZ RAUL TEODORO

642 20299033075 CARDENAS SEBASTIAN ALEJANDRO

643 27341527339 CHAJU ADESSO D N

644 27400000072 LLANES AGOSTINA B

645 20314731132 PERALTA LUCAS MARTIN

646 20255837673 RODRIGUEZ WALTER GABRIEL

647 27301286797 CARABALLO ANDREA S

648 20316183043 LUCENA CESAR ANIBAL

649 20301287934 QUICHAPAI OYARZO OSCAR A

650 23299033139 COLARTE DANIEL HUMBERTO

651 27349787607 PINTO NATALIA GISELA

652 27351623980 ALVAREZ OYARZO NATALIA VANESA

653 27387853478 SUAREZ MELISA S

654 20358849947 JOFRE FRANCO EMANUEL

655 27358849275 CAVIGLIA MARA

656 27327690332 ZAMBRANO CONSTANZA SOLEDAD

657 27265090538 MOLINA MARCELA ELISA

658 20359677880 FILIPPI ALDO CESAR

659 20374675568 NAVARRO GABRIEL ALEJANDRO

660 23301287739 CARDENAS JOSE LUIS

661 20232179628 PEREYRA MIGUEL ANGEL

662 20314015380 GONZALEZ FRANCISCO SERGIO 

En cuanto al listado de beneficiarios del sorteo para crédito a tasa cero este es el listado general de los ganadores: (Listado general)

El listado general de inscriptos a créditos para refacciones (Inscriptos) y este es el listado de ganadores de créditos (listado ganadores)

El listado general de inscriptos (listado) a refacciones por 100 mil pesos y listado de ganadores (ganadores) 

Todos los link corresponden a información oficial obtenida desde Nación. 

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Cronicas Fueguinas: PROCREAR II el listado completo de los 662 inscriptos y de los 150 beneficiarios en Ushuaia
PROCREAR II el listado completo de los 662 inscriptos y de los 150 beneficiarios en Ushuaia
PROCREAR 150 beneficiarios en Ushuaia con creditos y el listado completo de los 662 anotados en Nacion y a través del Municipio de Ushuaia.
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