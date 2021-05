Entrega VIP de tierras, a varios beneficiarios se los dieron cuando iban aun al Jardin de Infantes

El subsecretario de Comunicación pública de la Municipalidad de Ushuaia, Nicolas Pelloli , desmintió la nota sobre la entrega de tierras en el barrio Los Alakalufes II a funcionarios y parientes del intendente Walter Vuoto y su pareja la Secretaria de Habitat, Lorena Henriques Sanches, a través de la Cooperativa 10 de Marzo, tal como lo informamos hace unos días. Pelloli que es uno de los funcionarios favorecidos y que figura en el listado, califico a la noticia como falsa y publicada en medios clandestinos, que hicieron que la misma se viralizara (VER).

Según el funcionario es una maniobra política, para perjudicar al intendente Vuoto y argumento que los terrenos fueron otorgados en el años 2006 por el entonces intendente Jorge Garramuño.

Aunque los dichos del funcionarios en parte son ciertos, la denuncia en la nota indica que los terrenos y el listado de personas que figura actualmente como de la Cooperativa 10 de Marzo, fue modificado y no solo no figuran los integrantes originales de la Cooperativa sino que incluso a simple vista se puede ver que si es como dice el funcionario, los mismos fueron otorgados hace 16 años, muchos de los que figuran como beneficiarios en el listado tendrían algunos siete años o menos, otros apenas 10 años y muchos aun eran menores al momento del otorgamiento y si ademas se recurre al listado original de la Cooperativa en la Inspección General de Justicia, muchos de los que ahora están como beneficiarios, ni figuran como parte de la Cooperativa.

La ilegalidad que se denuncia es que un grupo de familiares del intendente Vuoto y su pareja Lorena Henriques Sanches se valieron del manejo de información ya que ocupan medio docenas de cargos en la Secretaria de Habitat (VER) para saltearse el Registro de Demanda Habitacional e incluso por medio de la Cooperativa, otorgarse tierras fiscales en una suerte de country en el barrio Los Alakalufes II, porque no fue en la Urbanización San Martin, sino que escogieron los mejores lugares donde había tierras fiscales para entregarse entre ellos.

En cuando al descargo del Subsecretario de Comunicación Publica de la Municipalidad, el único funcionario en hacer un descargo, aunque no fue el único funcionario beneficiado ya que incluso esta el cuñado del intendente Vuoto, Pablo Perez, la cuñada de su pareja, Celeste Mendoza y otros allegados mas (VER).

En declaraciones a Diario Prensa, Nicolás Pelolli negó de plano tales versiones y manifestó: “. En aquel año, ante las falta de solución del IPV para generar soluciones habitacionales y a que el padrón municipal de tierras estaba cerrado, formamos una Cooperativa que se llamó 10 de Marzo, con la finalidad de promover la construcción de viviendas para más de 17 familias. En aquellos años, en que el intendente era el ingeniero Jorge Garramuño, el acceso a la tierra era imposible porque había cerrado el padrón. Y mientras la ciudad avanzaba con la ampliación de la Maipú para el lado de la montaña, también crecía de forma irregular. Por eso nos organizamos, para generar soluciones., dos hijos y un trabajo en Canal 11. Fue entonces cuando Garramuño nos otorgó el terreno, el que no se regularizó nunca por cuestiones de mensura, después hubo demoras por parte de la Cooperativa y del propio Estado municipal y así todo se demoró por años. Inclusive el Concejo Deliberante de la ciudad, durante el mismo mandato de Garramuño, aprobó el decreto de otorgamiento, con el anteproyecto de macizo y parcelamiento propuestos por las diferentes sindicatos y cooperativas”.

El funcionario consignó asimismo que “todavía hoy no tengo el decreto de preadjudicación del terreno, después de todos estos años. Por eso mienten desde los portales truchos, al sostener que existen supuestas irregularidades. ¡No hay nada ilegal, ni inmoral ni oculto!. Esta historia tiene casi dos décadas y fue construida por cientos de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que peleamos por el derecho a tener un terreno de forma regular ante la falta de respuesta de la provincia y del Municipio de aquella época”.

Pelolli reflexionó, ante las acusaciones que de manera artera lo tuvieron de blanco en los últimos días: “Para quienes no me conocen les digo que soy fueguino, nacido en Ushuaia. Soy segunda generación de fueguinos, de inmigrantes italianos. Cuando hace 17 años con mi familia me organicé junto a otras 17 más para poder tener un terreno propio no era funcionario y jamás me imaginé que hoy lo sería”.

El funcionario de la gestión Vuoto, si bien no se refirió a los demás beneficiarios que están en el listado (VER), dijo que “En vez de operar políticamente sería mejor que hagan casas…”.

Denuncio una supuesta campaña de desprestigio y desgaste que desde hace varias semanas se puede observar que se ha desencadenado en portales anónimos contra la Municipalidad de Ushuaia, Pelolli no se quedó callado y dijo: “. Yo creo que si dedicaran esa energía y esa plata a generar lotes y a construir viviendas, no tendríamos el inmenso problema habitacional que padecemos en la provincia.

Claramente hay un comando dedicado a sembrar fake news y financiado desde algún sector político. Pero a la larga, la gente se da cuenta, porque acá nos conocemos todos. Yo tengo a mi familia acá y voy a vivir acá toda mi vida, porque no me imagino en otro lugar. Por eso, me parece importante aclararlo, por más que ellos utilicen la mentira desde las sombras, de la forma más cobarde que puede existir. Además se siente que están desesperados y que a lo único que se dedican es a ver cómo pueden ensuciar para pretender dañar una relación de confianza y de trabajo responsable y serio que lleva adelante el Municipio con los vecinos.

La Municipalidad ante el terrible problema de falta de viviendas se puso a trabajar para dar respuestas, en lugar de dedicar energías a buscar culpables, cuando todos sabemos que la responsabilidad es del IPV. En estos 5 años, la Municipalidad regularizó más de 3.000 situaciones de familias que no tenían su decreto de preadjudicación, su decreto de adjudicación o el título de propiedad, con trámites que llevaban más de 20 años durmiendo en algún cajón. Mal que les pese, este Municipio creó la urbanización más grande de la historia de la ciudad, con más de 500 predios dotados de infraestructura de servicios y se está trabajando en dar solución a los barrios altos. Eso es asumir los problemas desde la política para generar soluciones; lo otro es una bajeza que expresa lo peor de la política”.

Pelolli no eludió hablar acerca de lo que está ocurriendo actualmente en lo que a medios se refiere: “No soy ingenuo, trabajo en los medios y sé cómo funcionan estas cosas. Sé que siempre hay alguien que financia estas operaciones que ensucian al verdadero periodismo y a los honestos periodistas que dan la cara para informar con la verdad. Lamento muchísimo también que se utilice el canal público de la provincia, mi querido Canal 11, para hacer operaciones políticas y agraviantes, en base a informes sesgados que no tienen otro fin que el de confundir a la gente con mentiras”.

Por ahora los Concejales siguen desaparecidos a pesar de la gravedad de la denuncia y los gremios, no salen en defensa de los empleados municipales que son perseguidos, amenazados y amedrentados por la Secretaria de Habitat y sus familiares que coparon la entrega de tierras y la manejan a su antojo, sin ningún control ni desde el Concejo Deliberante, ni de la Sindicatura Municipal.