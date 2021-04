Presidente con Coronavirus a pesar de estar vacunado

El presidente Alberto Fernández dio positivo de coronavirus, confirmó que se encuentra aislado en la Quinta de Olivos. Es el 18 presidente a nivel mundial que se contagia, pero el primero que lo hace luego de vacunarse, lo hizo con la vacuna rusa. Recordamos que lo hizo en Enero.

El presidente que ademas festejaba ayer su cumpleaños informó a través de sus redes sociales, que presentaba un cuadro de fiebre, con 37.3 grados, y leve dolor de cabeza. Fernández anunció hoy que se realizó un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y reveló que permanecerá aislado en la Quinta de Olivos.

Según reveló, presenta un cuadro de fiebre, con 37.3 grados, y leve dolor de cabeza. “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, publicó en sus redes sociales.

Desde la Casa Rosada también informaron que fueron contactadas todas las personas con las que el mandatario estuvo reunido durante las últimas 48 horas para que también inicien el correspondiente aislamiento.

Alberto Fernández estuvo toda la tarde trabajando en Olivos y cerca de las 21 fue a su cuarto para cambiarse para cenar. En ese momento sintió calor en la cara y un poco de dolor de cabeza. Tomó un analgésico y, si bien sintió un poco de alivio, decidió llamar a su médico Federico Saavedra, que le indicó que se realice un hisopado.

Por otro lado, desde Casa Rosada señalaron que la ministra de Salud Carla Vizzotti está haciendo personalmente la lista de contactos estrechos para testearlos y aislarlos. En principio, estarían incluidos el canciller Felipe Solá; el Secretario de Malvinas, Daniel Filmus; el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el Secretario General, Julio Vitobello, y el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. Su pareja, Fabiola Yáñez, dio negativo. Ante su círculo íntimo, el Presidente comentó que los síntomas que padece son leves “gracias a que ya recibió las dos dosis de la vacuna”.

El Presidente, que quedó aislado en el ala de huéspedes de la quinta, también aprovechó la oportunidad para pedirle a la sociedad que siga “las recomendaciones vigentes”. “Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, dijo. Alberto Fernández había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero y la segunda se la aplicó en la Quinta de Olivos semanas después. No obstante, desde la Casa Rosada señalaron que la inmunización no representa una garantía absoluta de no contraer la enfermedad.

Su caso dispara dos puntos clave de la progresión de la pandemia: el contagio de los vacunados y cuánto tiempo dura la protección de las vacunas: El positivo por COVID-19 casi que contesta una pregunta que ni siquiera la ciencia mundial aún se pudo contestar: la posibilidad de que una persona pueda contraer coronavirus a pesar de estar vacunada.

En el caso del primer mandatario argentino recibió las dos dosis correspondientes de la vacuna Sputnik V, formulada con dos adenovirus diferentes. Desde el entorno presidencial se puso especial énfasis en remarcar que tanto la vacuna que recibió Fernández -la Sputnik V- como el resto, “su eficacia es principalmente contra la gravedad de la enfermedad, bajando la mortalidad. No son un escudo para no contagiarse, sino que se transita la enfermedad de una manera leve, como ocurre con la gripe. La vacuna no falló, sino que hace que el tránsito sea leve o moderado y que la mortalidad se mantenga en niveles de bajos a nulos”.

Reinfección y vacunados: Hace tan sólo algunos días, en una declaración que despertó interés global, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, había celebrado el hecho de que quienes han sido vacunados contra el COVID-19, en gran parte, “no son portadores del virus”.

Pero ante las dudas que despertó tal afirmación entre la comunidad científica, los CDC aclararon que es posible que algunas personas que están completamente vacunadas puedan contraer COVID-19. La evidencia no está clara si pueden transmitir el virus a otras personas. Seguimos evaluando la evidencia”.

Para el infectólogo argentino y experto en vacunas, Roberto Debbag, “los casos de infección tras vacunación son poco frecuentes pero ocurren. Puede ocurrir después de la primera dosis o después de la segunda”. De esta manera, se vuelve fundamental el cuidado post vacuna con distancia social y mascarilla”, explicó.

Las vacunas pueden provocar dos tipos principales de inmunidad. Por un lado, la “inmunidad efectiva”, que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo. Y por el otro, la inmunidad esterilizante, que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos. Lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante.

Mirada de expertos: Sobre reinfección y vacunados, el médico infectólogo Eduardo López aseguró a que “todo va a depender de la cantidad de dosis de una vacuna que se haya dado una persona, del tipo específico de vacuna y de la cantidad de días que hayan pasado desde la aplicación. Si te das la vacuna hoy, los primeros catorce días te podés contagiar porque todavía no tenés anticuerpos. La eficacia de la Sputnik V, por ejemplo, empieza después de los diez días. En los estudios, la vacuna de AstraZeneca después de la primera dosis, en las primeras cuatro semanas demostró no tener más del 50% de eficacia. Incluso luego de la segunda dosis, no supera el 70%”.

“La vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad. No evita al 100% el contagio. Por eso decimos que la vacuna es un elemento más de la protección contra el virus y debemos seguir cuidándonos”, manifestó consultado por este medio el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

El debate continúa y aún no se logra consenso entre los científicos mundiales acerca de que la investigación actual está lejos de ser suficiente para afirmar que las personas vacunadas no pueden propagar el virus.

El caso del presidente de la República Argentina reafirma las preguntas científicas para las que aún no hay respuestas finales entre las vacunas disponibles contra el COVID-19 -sin distinción de plataformas tecnológicas, sean las genómicas de ARN mensajero o las formuladas con adenovirus como son la Sputnik o la de AstraZeneca- acerca de cuánto finalmente dura la protección o el llamado período de inmunidad sobre el inoculado.