Para Colazo, Macri es un nazi y Bullrich una borracha, lo dijo en una reunión de comisión de la Legislatura

El legislador por el Partido Verde, Jorge Colazo trató de “nazi” al expresidente Mauricio Macri, de “borracha” a Patricia Bullrich y de rata a Horacio Larreta, durante a reunión de comisión de la Legislatura de Tierra del Fuego que era transmitida en vivo.

El ex gobernador destituido utilizó esas palabras para referirse al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la comisión N°8 de la Legislatura, la cual fue transmitida en vivo por el propio Parlamento fueguino.

Las polémicas declaraciones del parlamentario surgieron cuando se trataba el repudio a las declaraciones de Bullrich sobre entregar las Malvinas a cambio de vacunas para combatir el coronavirus y salvar vidas. Allí el legislador de la UCR, Federico Sciurano, tomó el micrófono para expresar el rechazo de su bloque a esas declaraciones y aclarar que, si bien el radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio, “el radicalismo no comparte ninguna de las palabras de la dirigente”.

Tras la intervención del parlamentario, Colazo pidió la palabra para atacar a Sciurano y referirse en repudiables términos a las ex autoridades nacionales. “Son parte del partido PRO, no son radicales, fueron a las elecciones en el 2019 con el PRO, juntos. Entregaron el reclamo de Malvinas todos juntos, y no hay que despegarse en esto. Si esta borracha (por Bullrich) como el borracho de Galtieri entregaron las Malvinas, nosotros no lo vamos a hacer”, disparó para luego añadir que “si lo van a ver a la rata de Larreta en Buenos Aires, si lo van a ver al presidente más nazi que tuvimos como Macri, que tuvimos como país, haceté cargo”.

Tras las desafortunadas palabras del legislador del Partido Verde, Sciurano le respondió diciendo que “cada vez que te escuchó me doy cuenta que con vos no tengo nada que ver” y sostuvo que esas calificaciones para personas que no se encontraban en el recinto “hablan de la hombría de cada uno”.

Increíblemente durante la intervención de Colazo, el presidente de la Comisión de Parlamento Patagónico, el legislador por FORJA Emanuel Trentino, no repudió los dichos y sólo tomó el orden de la discusión cuando Colazo intentó a los gritos retrucar a Sciurano.

Calificaciones a dirigentes políticos, tanto kirchneristas como del PRO, se valieron durante los últimos años los repudios de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) e incluso derivaron denuncias en el INADI y la Justicia.

Aunque esta vez, hay un misterioso silencio oficial, tanto desde el Ejecutivo provincial, como incluso desde la Legislatura provincial ante las expresiones del legislador Colazo.