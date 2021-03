Acuerdo Melella-Vuoto, para reparto de bancas en elecciones a diputados

A la frase del actual legislador por el PJ Ricardo Furlan, manifestando que mientras el gobernador Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto se hacen los peleados para afuera, se hablan todos los días y dejo entrever un acuerdo entre ambos. Ahora se suman las declaraciones del Concejal Juan Carlos Pino, quien dijo que en las próximas elecciones para renovar dos bancas de diputados nacionales, tendrá un candidato fuerte del PJ y la segunda banca sera para FORJA.

Pareciera que desde el gobierno nacional, bajaron las directivas al intendente de Ushuaia para que deje de lado sus criticas constate hacia el gobierno de Melella con miras a que ambos sectores puedan en conjunto llegar a ocupar las dos bancas que están en juego y se renuevan en la Camara Baja del Congreso Nacional.

El primero en plantear este acercamiento entre Melella y Vuoto, fue el legislador Furlan quien manifestó que la ampliación del Ejido Urbano de Ushuaia planteada por el propio gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias, no solo fue una sorpresa, sino que muestra un acercamiento entre ambos mandatarios provinciales y municipales.

En dialogo con FM La Isla Furlan barajó un acuerdo entre Melella y Vuoto “Algunos se hacen los que están peleados y hablan todo el día” y recordó que ya tiene presentado un proyecto para la ampliacion del Ejido Urbano de Ushuaia pero nunca fue tratado, y también hay una iniciativa del concejal Juan Carlos Pino que es “todavía más completa”, dijo.

Para Furlan podría haber un acuerdo, cuyos alcances desconoce, entre el gobernador y el intendente capitalino. “Me pareció raro que el gobernador hablara del ejido de Ushuaia, a lo mejor tuvo una conversación con el intendente y nosotros no lo sabemos, tampoco tenemos por qué saberlo. Yo no hablo ni con el intendente ni con el gobernador desde noviembre del año pasado. Tal vez se juntaron y están arreglando esto. Me parece saludable que se sienten y acuerden algunas cosas mínimas, el tema es que esto no conlleve a otra cosa”, alertó, sin especificar cuáles son sus sospechas.

Remarcó que “de Ushuaia conozco, quizás no soy un iluminado pero sé del tema y tengo argumentos para discutir esto. Si toman la decisión los que ganaron, eso trae aparejado un costo, pero yo no puedo gobernar por lo que digan a través de una red social”, con críticas a los anuncios que no van acompañados de proyectos.

Se le preguntó si ve riesgos al abrir la puerta a una reforma constitucional y avizoró que a la vez le abre la puerta a la reforma de las cartas orgánicas, al menos en el sistema electoral. “Se puede abrir la discusión de la reforma de la Constitución y de la Carta Orgánica, porque si se reforma la ley electoral necesariamente hay que modificar la Carta Orgánica, porque la Carta Orgánica de Ushuaia dice una cosa, la de Río Grande otra y Tolhuin se rige por la ley 236. Me gustaría saber qué es lo que estamos discutiendo, porque no sabemos dónde queremos ir”, se preguntó.

PASO y pandemia: Por último se refirió a las PASO y alertó sobre los riesgos de una elección en pandemia. “Cuando votaron las PASO en 2010 casi me matan porque dije que estaba en contra. Como peronista me encanta la vida interna y las PASO han dejado de lado el tema interno del partido. No sé qué irá a pasar y no descuidaría bajo ningún punto de vista la responsabilidad institucional que tenemos todos de seguir mirando el tema sanitario, porque la pandemia no pasó. Acá hay cosas que aparentan ser de una forma y son de otra, hay algunos que se hacen los peleados y no están tan peleados. Si hay algo que he aprendido es no creerle a algunos que se hacen los que están peleados y están todo el día comunicados”, concluyó.

El Concejal Pino hablo sobre el acuerdo Melella-Vuoto: Al concejal Juan Carlos Pino se lo consultó sobre las declaraciones del legislador Ricardo Furlan sobre supuesto acuerdo entre Melella y Vuoto detrás de la ampliación del ejido, presuntamente vinculadas con las elecciones nacionales.

“Este proyecto de ampliación del ejido no solamente ha acercado la relación institucional entre el municipio y la provincia, sino que se ha planteado la reforma de la Constitución y algunos dejan entrever que las cartas orgánicas también se estarían reformando, para adecuarlas al nuevo texto. Yo hablé con Furlan y otros tantos y planteé que no es el momento de hablar de reformas, porque la provincia y la ciudad de Ushuaia necesitan reactivar la economía local. La pandemia ha hecho estragos y los emprendimientos de la ciudad todavía no pueden arrancar, apenas le pueden pagar a los empleados y muchos quedaron desocupados”, sostuvo.

“Plantear una reforma de las cartas orgánicas y de la Constitución me parece que es errarle a los tiempos. Yo soy respetuoso de cada propuesta pero tenemos que emitir opinión sobre determinados proyectos, por el gasto que significan.”, advirtió.

Se le preguntó si habló con el intendente Vuoto sobre la reforma, y señaló que “estuvimos charlando sobre una agenda legislativa hace unos días pero este tema no se trató. Yo desconozco si hubo charlas entre la provincia y el municipio, pero como me decía Furlan es mucha casualidad que hoy se esté hablando de este tema cuando la necesidad es otra”.

En cuanto a la versión de una reunión conjunta con autoridades del gobierno nacional del municipio de Ushuaia y el gobierno provincial, apuntando a una unidad para enfrentar a la oposición en las elecciones nacionales, dijo que “más allá de que haya o no reuniones, creo que la elección acá está definida: una banca la corresponde al partido del gobierno provincial FORJA y otra al justicialismo. Es una decisión que se tomará en su momento y el justicialismo tiene sus propios candidatos. Quien conduce el Municipio de Ushuaia está en condiciones de formar una lista fuerte y no creo que ninguno se quede con las dos bancas, porque hay que superar el 50%”.

Para Pino “va a haber distintos frentes” y el justicialismo debe apuntar a la unidad. “En su momento tratamos de buscar la unidad del justicialismo y no se pudo lograr, luego surge la decisión de ir en un frente y a raíz de esto surge la división que hubo en 2017. Está demostrado que cada vez que el peronismo va dividido, termina perdiendo, pero en esta elección que viene va a haber varios candidatos y distintos emergentes.

Seguramente en las PASO vamos a tener ocho o diez candidatos de otros partidos y el peronismo cometería un error si no va con una lista única. Hay que apuntalar la unidad de los tres municipios, y que se pueda conformar algo entre ellos, porque están a un paso de tener un diputado. El resto de los partidos políticos seguramente armarán frentes, pero el justicialismo tiene muchas posibilidades y una de las bancas las va a retener. Luego estará la discusión de quién será el candidato”, expresó.

“La discusión enredada que hay en esta situación es que tenemos una elección por delante y temas económicos y sociales que hay que resolver. Además le queremos sumar la discusión de la reforma. Me parece desacertado porque, si hay una elección nacional, no pueden ir juntas con cualquier elección provincial y hay que llamar a elección de constituyentes”, apuntó.

Asimismo, descartó una reforma de la carta orgánica que habilite a Walter Vuoto a un tercer mandato, como ocurrió en Río Grande con el ex intendente Jorge Martín: “La carta orgánica necesita ser modificada en algunos puntos y eso no está en discusión, pero no creo que la sociedad nos acompañe en un tercer mandato. Desconozco si hay algún planteo de este tipo, pero han surgido muchos comentarios –concedió-. Fuera de un tercer mandato, la carta orgánica necesita modificaciones porque nunca se pudo contar con el Defensor del Vecino. Una vez seleccionados, deben tener los dos tercios del Concejo para la puesta en funcionamiento, y eso es imposible porque cada partido político lleva su propio candidato. En su momento planteamos una enmienda para que el Defensor del Vecino sea electo directamente por la gente. En este caso hay que hacer una enmienda y, si hay una reforma, incluirlo dentro de ella”, propició.

“Hay diez o doce temas que estarían en discusión, como el sistema electoral por las preferencias, la paridad de género en la presentación de listas. Pero reitero que no es momento de discutir todo esto y primero deberíamos salir de la crisis que atraviesa la ciudad. Ya habrá momento para esta discusión”, manifestó.