SUTEF denuncia que no se cumplen los protocolos en las clases presenciales.

Desde el SUTEF el Secretario General, Horacio Catena dijo que en no se cumplen los protocolos de clases presenciales y expresó preocupación por el aumento de la curva de contagios.

En dialogo con Radio Universidad Catena, advirtió sobre el aumento de la curva de contagios a partir del inicio de las clases presenciales, y recordó que ya había expuesto que la solución era la vacuna.

Hasta el momento solamente hay 300 docentes vacunados, que pertenecen a grupos de riesgo, y se encuentran aislados los primeros maestros, profesores y alumnos. Afirmó que en muchos establecimientos los protocolos no se cumplen ni se provee de elementos de sanidad, que deben llevar los propios docentes. Tampoco es posible mantener la distancia social en determinados niveles, como el inicial.

“Es un inicio atípico esta modalidad, no es a lo que estamos acostumbrados, pero a nosotros no nos sorprende porque durante todo enero y febrero dijimos que iba a haber problemas con los edificios escolares. Ahora hay un reconocimiento de esta situación y ha generado claros inconvenientes”, dijo.

“El inicio fue parcial, con algunos cursos y luego se fueron agregando otros, y ya hay profesores, maestros y alumnos aislados preventivamente, es decir que empieza a generarse lo que nosotros planteamos respecto del contagio, como ha pasado en otras partes del mundo. Se ha elevado la curva de contagios y nos preocupa muchísimo”, subrayó.

Recordó que “nosotros habíamos planteado que el único regreso seguro era con la vacuna, y los protocolos en muchos casos no se cumplen. Hay distinto tipo de protocolos dependiendo del nivel, la modalidad o la escuela, porque no es homogéneo. Hay lugares donde se cumple poco y otros donde no se cumple nada”, aseveró.

Indicó que “en una escuela ya aislaron algunos cursos y está la dicotomía de si debe ir o no el docente. Eso rompe cualquier lógica del protocolo. Yo le había dicho tanto al ministro Trotta como a la Ministra de Educación que desde el año pasado venimos escuchando que lo principal es la vacunación, pero de un momento para otro empezamos a escuchar que lo principal es el protocolo y el distanciamiento. Obviamente esto no genera confianza y se apela a la responsabilidad individual, pero en un establecimiento público no se puede apelar a esto, porque la responsabilidad no es individual sino del Estado”, enfatizó.

“Vemos que hay lugares donde el protocolo no se cumple y en otros se cumple poco. Tenemos 300 docentes vacunados solamente, y son los que entran dentro de las personas de riesgo. En la mayoría de los casos no se provee de barbijos ni de alcohol. Hay establecimientos donde está todo, pero en otros no. Así como en muchas escuelas los docentes se hacen cargo de las fotocopias y de todo el material, también se tienen que hacer cargo del barbijo, del alcohol, de todo. No nos sorprende, es lamentable pero es así”, expresó.

Consultado acerca de cómo manejan el distanciamiento, aclaró que “los cursos no son ya de 20 ó 25, porque los han dividido en A y en B, y van alternando, pero el problema no es sólo la cantidad sino que es un problema didáctico. En nivel inicial hay juegos, hay contacto, y el distanciamiento es muy difícil y hasta diría que es antipedagógico, porque una de las cuestiones centrales en el nivel inicial es compartir”.

Tampoco se estaría llevando adelante la higiene de los establecimientos entre cada turno y hay docentes que plantean que los salones quedan sucios. Catena manifestó que “no hay tiempo material para que se haga todo lo que marcaría el protocolo. Yo debo reconocer el esfuerzo que hace la gente de limpieza, pero no es tan sencillo en una institución escolar donde hay alto tránsito, por más que vaya la mitad de la gente”, concluyó.