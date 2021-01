Funcionario tildo a Bertone de cínica por criticar salariazo y esta le respondió

El actual Tesorero General del Gobierno de Tierra del Fuego, Roberto Bogarin, tildo a la renunciada gobernadora y actual diputada nacional Rosana Bertone de cinica, al criticar esta el salariazo político e incluso el funcionario desmintió que el aumento salarial aprobado por la Legislatura sea tal como lo había expresado la actual parlamentaria.





Todo se inicio luego que el funcionario en su muro de Facebook expreso que Bertone era una cínica y mentirosa por las criticas al salariazo político. Bertone indico también por las redes sociales textualmente: “el Tesorero General de Melella, CPN Roberto Bogarín, compartió por Facebook una fake news ( lo que parece que ya es un deporte de este gobierno) en el que me tratan de cínica y mentirosa; y dicen que yo inventé que el gobierno se había dado un aumento del 230% para sus funcionarios durante su gestión”.





Para refutar los dichos de la publicación a la que adhirió Bogarín, en la que se pone en duda que la Legislatura haya aprobado un astronómico incremento para la planta política gubernamental y legislativa, Bertone argumentó: “Como no me gusta agredir ni victimizarme, pero sí decir las cosas como son por más que una y mil veces me ataquen, vamos a los números y a las pruebas. En el presupuesto 2021 sancionado la semana pasada, el artículo 36 cambia la forma de cálculo del sueldo del gobernador, estableciendo la misma en la multiplicación por 6 de la remuneración básica de la categoría E del EPU. Ahora bien, en la misma Ley de Presupuesto, en el artículo previo a la determinación del sueldo del gobernador, la Legislatura aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar la escala salarial del escalafón EPU, equiparándola con la escala salarial del Tribunal de Cuentas según una tabla que contiene el mismo artículo.





La Resolución Plenaria 40/2020 del TCP estableció el básico de la categoría A3 en $ 67.536,49.- Entonces, si el sueldo básico de la categoría E del EPU es igual al sueldo básico de la categoría A3 del TCP, y éste es de $67.536,49, el sueldo del gobernador surge de multiplicar esa cifra por 6, o sea: $67.536,49 x 6 = $ 405.218,94, los que luego de realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social quedarán en $ 336.331,72. Esos $ 336.331,72 que cobrará el gobernador Melella a partir del mes que viene son un 230% más que los $100.758,68 que cobré yo al finalizar mi mandato ”.





Bertone en su ultima frase incurre en un error puesto que ella no finalizo su mandato como gobernadora, sino que se convirtió en el primer gobernador/a que renuncia al cargo , lo hizo para asumir como diputada, por lo cual Bertone no cumplió su mandato por ese motivo no es una gobernadora mandato cumplido , sino la primer gobernadora en renunciar al cargo y no cumplir su mandato en Tierra del Fuego. El otro gobernador que no cumplió su mandato fue el destituido Jorge Colazo.





En cuanto a Bertone acompañó su último recibo de sueldo como gobernadora y concluyó diciendo: “Estos son mis números, señor tesorero. Muestre los suyos, así todos nos enteramos cómo se aplican esos artículos del presupuesto recientemente aprobado. Y en lugar de compartir fake news, póngase a juntar la plata para pagarle los abultados sueldos a su jefe y a sus compañeros de gabinete, que por cierto son una cantidad considerable de cargos como nunca antes tuvo el gobierno provincial”.