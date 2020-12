TDF provincia con mas casos por habitantes y con una mortalidad del 80 por ciento en Terapia

El director del Hospital Regional de Ushuaia, doctor Carlos Guglielmi se refirió al altísimo número de pacientes alojados en Terapia Intensiva que no logran sobreponerse al COVID, 8 de cada 10 internados mueren, según las estadísticas. En tanto Tierra del Fuego con se ubica como la provincia con mas casos por cada 100 mil habitantes, mas de diez mil duplicando a Neuquen y la Ciudad de Buenos Aires que tiene cinco mil casos por cada cien mil habitantes, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de Nacion.





Guglielmi, se manifestó muy preocupado al ser consultado por el elevado número de pacientes que vienen de modo constante falleciendo en menor medida en el sector de internación general y en mayor, en la Unidad de Terapia Intensiva.





“ El porcentaje de fallecidos en terapia intensiva es muy alto, de un 80%. De cada 10 que entran a terapia, sólo dos salen. Esto en parte se debe a que no existe un tratamiento, lo que se hace es paliativo, combatimos lo que produce el coronavirus ” – afirmó, explicando de ese modo que el COVID no cuenta con medicación que lo cure y que en los centros de salud se atiende el impacto del virus sobre los órganos que prefiere atacar: pulmones (causando neumonías), corazón (provocando trombos) y riñones, entre otros.





El medido sostuvo también que “hay estudios recientes que dan cuenta que hay 5 genes en los cuales el virus se hace más virulento y mortal. Esto explica por qué a veces dos personas con los mismos factores de riesgo, el virus mata a uno y al otro no. Y no se sabe bien por qué. Es un virus muy complicado, es casi como una lotería. La parte genética de cada individuo es fundamental, igual que las patologías previas con que se cuenta”.







El director del Hospital contestó más adelante a las duras críticas surgidas de algunos familiares de pacientes internados en el HRU, quienes en los medios de comunicación manifestaron que los enfermos no eran atendidos como corresponde:





“Hay dos cosas que resalto como muy importantes en la pandemia y es que nunca se dejó de dar atención a ningún paciente y nunca se derivó a nadie. Yo estoy al tanto de todas las quejas que existen, pero la gente tiene que entender la complejidad de la internación de pacientes con COVID, sobre todo en terapia intensiva. Todos los días hay comunicación telefónica entre el médico y un familiar. Pero los cuidados son necesarios; es entendible del lado de los familiares todo lo que se genera, pero el tema es difícil de manejar”.





“Con mucha gente inmunizada el virus encuentra menos huéspedes” : El Dr. Guglielmi recomendó de manera enfática la necesidad “de no relajarse. Aunque tenemos hoy la mitad de los pacientes internados por COVID en relación a los que tuvimos en el pico de la pandemia, no hay que relajarse porque la pandemia no pasó. Los casos están bajando, de 60 pacientes internados que hubo en el pico de la pandemia en octubre, hoy tenemos entre 30 y 35, y esta baja se nota. Se escucha que empiezan a haber rebrotes, pero creo que no van a haber muchos menos contagios de los que hoy tenemos. El virus circula y seguro que no vamos a llegar a cero. Sería muy difícil. Debido a que la gente se relajó y la circulación continúa, es cierto también que tanta gente inmunizada ( – por haberse contagiado y recuperado -) hace que el virus no encuentre tantos huéspedes”.





Poco turismo y pocos veraneantes fueguinos: El referente de la salud se refirió a la apertura del turismo y pronosticó al respecto que “no va a ser masiva la llegada de turistas porque obviamente mucha gente prefiere no alejarse de sus hogares ante este panorama. Específicamente con relación al personal sanitario, no habrá una migración en masa y por ende los servicios van a estar cubiertos. El 60% de los que normalmente se van no lo harán por diversos motivos: vuelos, incertidumbre, miedo a contagiarse lejos de casa, etc”.