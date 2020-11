Joven denuncio a su empleador por acoso sexual

Una joven de 18 años denunció haber sido acosada sexualmente por su empleador en una rotisería de la zona de la Margen Sur en la ciudad de Rio Grande. La mujer denuncio a un sujeto de apellido Guerrero que posee una rotisería en el lugar por acoso y abuso sexual.





La joven indico que se presentó a una primera entrevista laboral a la cual concurrió junto con su novio, quien también había se había presentado a la entrevista.





Angustiada la denunciante accedió a brindar su testimonio y dijo: “Cuando fue a charlar con él, fui con mi novio que me acompaña, que a él lo cita también para que no haya controversia y cuando fui a trabajar, él me sienta para hablar y charlar, y me empieza a contar cómo eran las relaciones con sus empleadas anteriores, que tenía relaciones sexuales y que les pagaba horas extra para que tengan relaciones sexuales con él, porque parece que las chicas tenían necesidad de plata”, dijo en FM Aire Libre.





“Me empieza a contar sus historias sexuales cuando yo no quise saber en ningún momento, ni nada por el estilo. Contó detalles de esas relaciones, no le di indicio para que me hablara de esas cosas”, expresó conmocionada la joven.





“El insinuaba todo el tiempo de las empleadas anteriores que si trabajaban horas extras y que eran relaciones sexuales con él, no paraba de hablarme de lo mismo. Estuve sentada y me decía cada cosas que hacía con ellas y yo no hacía nada porque no quería que me pasara nada y aguante hasta lo último para salir de ahí. Tuve miedo todo el tiempo, porque me tocaba los hombros, me tocaba la pierna, la rodilla, dándome a entender lo que quería”, aseguró.





“Me decía vas a poder trabajar acá, no te sientas incómoda, cuando él hacía que me sintiera más incómoda cada vez más”, dijo para concluir.





Asimismo, se debe aclarar que tras esta situación, la chica puso al tanto a su familia y así, radicaron la denuncia en sede policial, mientras se espera que su testimonio, sirva para que otras jóvenes o personas que hayan sido víctimas de este sujeto, tomen la iniciativa de denunciar estos graves episodios.