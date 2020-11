Denuncian seguidilla de usurpaciones y acusan a la Justicia de no actuar

Propietarios denuncian la usurpación de varias chacras por parte de un grupo de personas que se dedican a ocupar ilegalmente estos sectores. Se trata de varias chacras en la Margen Sur de la ciudad de Rio Grande, según denunciaron ante la Policía.





Durante el fin de semana efectivos de la Comisaría Cuarta debieron concurrir a una chacra ubicada en calle Las Violetas 830, debido a que la dueña Yanina Gallardo denunció que había una familia, con menores de edad, usurpando su propiedad.





La mujer advirtió que semanas antes de ocurrir el hecho, había visto a un hombre merodear la zona y hacer averiguaciones entre los vecinos. Los casos de usurpaciones no son nuevas son 5 en total y esto puso en alerta a los chacareros de la margen sur, quienes decidieron unirse para impedir este tipo de maniobras ilícitas y requerir una mayor rapidez de los Jueces cuando se efectúan las denuncias pertinentes, sobre todo porque tienen cabal conocimiento que “existe un grupo de gente que lo que buscan es mirar las chacras y recorren y eligen algunas para meterse”, indicó una de las damnificadas.





Para los denunciantes, existe una suerte de “organización” dedicada a hacer un relevamiento de las chacras para elegir el lugar donde ingresar. Aprovechan el hecho que muchos de los dueños de chacra no residen de manera permanente, porque están tratando de terminar de construir sus casas.





“ La justicia es muy lenta, tendría que ayudarnos más ”, dijo una de las damnificadas, que este domingo logró que le sea restituida su chacra, luego de tomar intervención la Policía y que los demás vecinos la acompañaran en su reclamo.





“Se meten, pasan con autos, ven si no hay nadie trabajando adentro. Buscan dos criaturas y las meten adentro de la casa. A la noche se metieron en lo de Yanina igual que hicieron en mi chacra. Esto se ha vuelto una maniobra constante”, dijo Damián Mestre, uno de los damnificados por las usurpaciones y miembro de una asociación de vecinos del barrio.





“Es lamentable que uno quiere ir por derecha, con la justicia, pero uno ve que esto va lerdo. Yo me he acercado al juzgado donde interviene Candela, hablé con el, pero veo que es muy lento todo. No me he acercado nunca a la chacra porque esta gente nos denuncia si nos acercamos, y terminan embarrando la causa. Les pasé toda la documentación a la policía, pero hace un mes que están ahí y no los sacan”, dijo Mestre por FM Del Pueblo.





Según Mestre, “los usurpadores son parientes, gente de mal vivir. Nosotros somos gente que trabajamos, tenemos un proyecto productivo y a esta gente no le interesa para nada. Están armando una casilla en la parte delantera del predio, una casa chica, me imagino que va a ir otra familia ahí. El día que los quieran sacar no va a ser una sola solución habitacional, sino mucho más. Están esperando que pase lo que Guernica”.





“Tuve custodia en la chacra 15 días, no me dejan ingresar al predio, pero a ellos los dejan ingresar comida y todo tipo de objetos y yo no puedo entrar a un predio que es mío. Yo estoy al margen de la política, porque la policía hace según las órdenes de Gobierno. Y lo que antes podían hacer, hoy ya no pueden hacerlo. Y te dicen que les da bronca. Están esperando que haya otra toma y va a suceder una tragedia. Estas tomas son planificadas”, concluyó.