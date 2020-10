La Anonima pretende despedir a 100 empleados en TDF por baja en ventas

La Anónima planteó al Centro de Empleados de Comercio la necesidad de despedir 100 trabajadores, en las sucursales de Tierra del Fuego, a razón de 60 en Río Grande y 40 en Ushuaia. El gerente zonal habría pedido que el mismo sindicato converse con los trabajadores para llegar a algún tipo de arreglo.





El secretario general Eusebio Barrios aseguró que no van a aceptar las condiciones y recordó que hasta diciembre no pueden despedir y, de hacerlo, deben pagar la doble indemnización. Dijo que el argumento del gerente zonal es la baja en las ventas y “los cuatro años de pérdidas” que llevan acumulados.





En primer lugar indicó que en estos días intentan avanzar con el acuerdo paritario. “Todavía no cerramos, venimos hace varios días sin ponernos de acuerdo. Ofrecen pagar lo que ofreció el gobierno, los 4 mil o 6 mil pesos irían al básico, no quieren poner el complemento regional, y se niegan a pagar más allá de los 5 mil pesos del bono. Nosotros estamos peleando por el complemento regional, que es el 61% para los 6 mil pesos, pero la cámara está muy dura, las empresas no han trabajado este año, hay muchas pérdidas y no venden. Es la realidad, porque hoy el perjuicio es para el empleador y el empleado. Pero los empresarios ven sus bolsillos y no el de los empleados, que han estado suspendidos, a algunos les han pagado solamente el ATP y no cobraron otra cosa. No tenemos denuncias pero sabemos que existe. En los lugares que tienen dos o tres empleados lo han hecho y sabemos que esto pasa”, denunció.





Amenaza de despidos: Ante los datos del INDEC, que marcan una baja del 6% en la recaudación de los supermercados, se le consultó sobre la situación local, y dijo que “La Anónima estaría analizando una reducción de personal con el argumento de que no pueden cubrir los costos. Me está llamando el gerente zonal de La Anónima, me dice que la empresa está mal, que no está vendiendo lo que tiene que vender, y que hace más de cuatro años vienen perdiendo plata. Nos dicen que tienen que reducir personal en Río Grande. Pretenden reducir 60 personas en Río Grande y unas 40 en Ushuaia , ofrecen congelar los sueldos, siempre atacando al trabajador. La Anónima no da nada, solamente dicen que están perdiendo plata y no llegamos a ningún acuerdo, porque todo va en contra del trabajador”, criticó.





“Nosotros creemos que están asustando a la gente, nos piden a nosotros que hablemos con los empleados para ver si alguno quiere arreglar, pero el sindicato no va a salir a hablar con la gente para que vayan a arreglar con La Anónima, porque no le conviene ni al empleado ni al gremio que la gente se vaya. Estamos tratando de llevar adelante esto, pero no llegamos a ningún acuerdo”, manifestó.





Recordó que “hasta diciembre no pueden despedir y aparte tienen que pagar la doble indemnización. También nos ofrecieron congelar una parte del sueldo, quisieron bajar la zona, siempre quitando algo al empleado y tratando de perjudicarlo. No hablamos de reducción de horarios, porque hoy están trabajando con un 60% de los empleados y dicen que hay muchos contagios de COVID, gente que está aislada, así que no ofrecieron reducción de horarios”.





Estimó que en Río Grande la cadena tiene “alrededor de 250 empleados, contando Tolhuin. En Ushuaia no sé porque lo maneja otro gremio. Carrefour hasta ahora viene trabajando en forma normal, no nos han llamado para nada, solamente La Anónima, que es el que tiene más cantidad de personal. En Carrefour debe haber 130 personas en los dos locales, en Maxiconsumo y Diarco andan en las 60 personas, y tampoco hay inconvenientes”, concluyó.