En Ushuaia solo hay camas libres por muertes y no por altas de pacientes

En Ushuaia las camas del Hospital se liberan por la cantidad de muertos y no por altas de los pacientes. Hubo 9 fallecimientos en tres dias.



Mientras los parte oficiales del Ministerio de Salud, nuevamente volvieron a ser casi un jeroglífico, en el cual por un lado no se informa sobre cada persona fallecida diariamente en especial en Ushuaia donde hubo en los últimos días 9 fallecimientos y solo hasta ahora contabilizaron uno solo, pero si se lo computa en el total general que envían a Nación.





Un dato aun mas preocupante, menciono el director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, quien planteó la dramática situación epidemiológica que se atraviesa en la capital fueguina y el incremento de fallecimiento de pacientes por Covid-19.





«La gente fallece en los hospitales, eso es normal, pero esto de que están falleciendo dos o tres pacientes por día no es normal, los mismos médicos están muy azorados y es una canilla abierta que no para«, dijo el profesional.





En ese sentido, Guglielmi sostuvo que «la mortalidad que tiene esta enfermedad es altísima y es impredecible», mencionando a modo de ejemplo que «la liberación de camas se está dando por fallecimientos y no por altas».





«El estrés que se vive es terrible y no sé cuándo se termina», admitió el director del nosocomio en declaraciones a la prensa. «Estamos viviendo una situación nunca antes vista, no sé cómo vamos a sostener esto», agregó.





Dos mundos paralelos: “ Yo siento que tenemos una realidad dentro del hospital y la gente vive otra realidad totalmente distinta afuera. Me comentaron que el domingo hubo asados en los campings, con 20 ó 30 personas festejando . Acá la gente se está muriendo y afuera están como si todo fuera absolutamente normal. La gente no lo entiende, pero los pacientes se mueren y el porcentaje de mortalidad es alto. El paciente que ingresa a internación tiene muchas chances de morirse y eso lo tiene que entender la población cuando sale y se infecta, pensando que no le va a pasar nada”, pidió.





“Siguen la fiesta, contagian a todo el mundo, y después vienen a llorar al hospital, o le echan la culpa a los médicos. La gente del hospital está muy desgastada por este estrés y uno no sabe hasta cuándo va a seguir esto, porque uno es un ser humano y se termina agotando. Yo me saco el sombrero con los profesionales que están todos los días trabajando, pero por el desgaste que tienen no sé hasta cuándo van a seguir”, remarcó.





Reconoció que no sabe “cuánto tempo más vamos a sostener el hospital, que no es igual que el de Río Grande. Si hoy tuviéramos los internados de Río Grande el hospital estaría colapsado. El problema es que cada paciente internado pasa 7, 14 o más días, no sólo en terapia intensiva, sino que son prolongadas en adultos también. Son 10 ó 12 días hasta que se van al polo, donde pasan 4 ó 5 días más.





Tardan en irse y no tenemos dónde poner otro paciente. Realmente es una situación terrible, porque el paciente está en la sala, se comunica telefónicamente con el familiar, no se pueden ver, pareciera que todo está bien y de un día para otro le empieza a faltar el aire, termina en terapia y se muere. La familia después nos dice que hace dos días habló con él y estaba todo bien, pero esta enfermedad cambia de un día para otro, y no es lo que se ve habitualmente. Estamos ante un desafío muy importante y uno siente que la comunidad no acompaña esto”, lamentó.