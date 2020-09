Aumento salarial en IPV y OSEF, para ATE los empleados mienten

ATE acuso a los empleados del IPV y OSEF de mentir, al decir que hace 5 años no que no tienen aumento.



El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, aseguró que no es cierto que los trabajadores del IPVyH lleven cinco años sin percibir un aumento. Dijo que “el año pasado se firmó el 23% de aumento en el IPVyH; tengo las actas en el sindicato porque el aumento lo firmó ATE y UPCN”. Advirtió que “hay compañeros que no quieren decir la verdad y a los trabajadores no le cuentan la verdad”. También se refirió a la situación en la OSEF, dónde señaló que “no tienen ningún problema en cerrar el aumento salarial, es cuestión que los trabajadores nos pongamos de acuerdo”.





“Está muy complicado el tema del IPVyH, hemos tenido reuniones nosotros con la presidenta (Leticia Hernández), con los trabajadores, tenemos paritarias ahí. Hay algunas discusiones interesantes, hubo una reunión dónde los compañeros del IPVyH de Ushuaia inicialmente pedían una recomposición del 59,57% y eso según la presidenta era imposible”, señaló el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, refiriéndose a la situación instalada en el mencionado ente.





Después señaló que desde el IPVyH “en un primer momento ofrecieron un 15% de aumento, después llegaron al 20% y en la última reunión ofrecieron un 25% de aumento que algunos compañeros apoyaron y otros no. Y ahí se trabó la discusión, la pandemia no nos deja trabajar acá en Río Grande como para avanzar con los trabajadores porque hay muchos compañeros del IPVyH que necesitan el aumento salarial. Pero es cómo todo, cuando hay un aumento algunos quedan conformes y otros no; pero como se hablaba de un 25% para el primer semestre, para algunos trabajadores de acá eso no era malo”, destacó el titular de ATE Río Grande durante la emisión del programa radial “Desde las Bases”.





Recordó que “ATE consiguió para el escalafón seco y el escalafón húmedo casi el mismo porcentaje”. Indicando luego que “hay compañeros del IPVyH que dicen que hace cinco años no tenían aumento y esto no es así, creo que hay que decirle la verdad a los trabajadores que hoy necesitan un aumento salarial. Porque el año pasado se firmó el 23% de aumento en el IPVyH; tengo las actas en el sindicato porque el aumento lo firmó ATE y UPCN”, repasó.





Concha manifestó que “ hay compañeros que no quieren decir la verdad y a los trabajadores no le cuentan la verdad, yo creo que hoy hablar de un 59% de aumento salarial con una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, cuando en la administración pública no estamos trabajando al 100% los trabajadores y no le estamos prestando servicio a la sociedad, cuando nos debemos a ella porque somos servidores públicos; creo que hay que agradecer que cobramos el sueldo en tiempo y forma, el aguinaldo –tanto los provinciales como los municipales- entonces creo que hablar de un 59% de aumento es muy complicado cuando la sociedad está muy sensible y hay vecinos que no tienen trabajo porque está todo parado ”.





El secretario General mencionó que como gremio acordaron “un aumento que se reflejó en una suma que va entre 10 y 11 mil pesos para los compañeros que menos cobraron, ese mismo aumento se estaba repartiendo en otros sectores pero el IPVyH quería mucho más, creo que por ese motivo no se cerró.





Creo que lo importante es seguir con el diálogo y seguir haciendo reuniones, porque mientras están las puertas abiertas se va a seguir discutiendo”.





Respecto de la situación en la OSEF, donde un grupo de trabajadores también reclama por el tema salarial; Felipe Concha señaló que también hay discusiones con el presidente de la obra social y “no tiene ningún problema en cerrar el aumento salarial, es cuestión que los trabajadores nos pongamos de acuerdo”.