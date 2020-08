Cuarentena digitada solo 5 hoteles autorizo el InFueTur para los pasajeros vuelvan a TDF

“Me duele que no nos den la oportunidad a todos por igual”, afirmó. Esta oportunidad era “una alternativa importante para sobrellevar la crisis, dando el servicio para que la gente haga la cuarentena, y nos enteramos que el Gobierno direcciona a cinco establecimiento hoteleros únicamente para realizar la cuarentena. Lo hacen a través de un mail en el cual incluso adjuntan tarifas”.





“Cada uno debería poder elegir, pero no el Estado discriminando, separando distintas cualidades de alojamiento, deberían interiorizarse de qué es lo que la gente puede cumplir. Los hoteles involucrados no deben tener la culpa, pero me duele la falta de cariño, el hecho de no prestar más atención y darles la oportunidad a todos por igual. Fue una falta de atención a la realidad de cada uno”.





“Nosotros tratamos de sobrellevar la crisis y nos encontramos con esto, incluso cumpliendo todas las normas. Adapté instalaciones a los protocolos, invertimos en cartelería, estoy habilitado para recibir cuarentenas y nos enteramos de esto porque empezaron a caer reservas que teníamos para los próximos vuelos de repatriación”, afirmó.





“Ya en mayo recibimos un grupo para cumplir con la cuarentena, pero en esa ocasión no fue comercial sino familiar, fue la primera vez que lo hicimos y no tuvimos ningún problema ni observación, se cumplieron con todos los controles pertinentes a diario”.





Varela manifestó que en su establecimiento “los huéspedes están en departamentos, no en una habitación de hotel. Los lugares a los que los mandan entre los que pueden elegir son cinco hoteles, no recuerdo cuáles, y no viene al caso, que son los que condiciona la autoridad y por eso nos comenzaron a llegar las cancelaciones. Tenía 4 reservas para este primer período, 4 para el otro y varias consultas”.





Sobre la inversión que hicieron para volver a retomar el trabajo detalló que “readecuamos las instalaciones, cumplimos las normas de los protocolos y un poco más aún. Tenemos un cambio de modalidad, cambiando solo a apart hotel entendiendo que la modalidad hostel va camino a extinguirse al menos en este contexto de pandemia”.





“Quizás el cambio sea por una cuestión operativa, no lo sé, pero deben dar igualdad de oportunidad a todos los establecimientos. Entendemos la situación, tratamos de sobrevivir y lo hacemos a un precio razonable y ver las tarifas que el Estado publica de esos 5 hoteles me parece ilógico. No está bien que no nos den la misma oportunidad a todos y que promocionen tarifas que son casi inalcanzables en un sistema como el hotelero que no creo que sea el más indicado”.





“ Ayer tuvimos un contacto con el In.Fue.Tur y nos adelantaron que iban a tratar de revertir la medida a la brevedad posible. Los costos que figuran en el mail enviado a los pasajeros están entre $3.500 la single hasta $4.000/6000 por día la habitación doble. El tema es que cada uno debe poder elegir acorde a sus posibilidades ”, destacó.





Finalmente, dijo que “charlamos con algunos colegas y todos estamos más que molestos, sobre todo por la falta de igualdad de oportunidades. Yo trabajo para dar una calidad de servicio, invertimos en los protocolos, incluso con innovaciones. Siento que hicimos todos lo que nos exigieron y más aun y nos encontramos con esto. Creo que todo se funda en tomar decisiones muy sobre la marcha”.