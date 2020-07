Para Salud el brote en TDF es culpa de la gente que no cumple los protocolos

La Ministra de Salud de la provincia atribuyó al incumplimiento de los protocolos la diseminación del virus y apeló a la responsabilidad individual, en particular de los jóvenes, para evitar las reuniones sociales, que están prohibidas en Río Grande. “No podemos ingresar a cada domicilio”, aclaró, aunque sí puede concurrir la policía ante alguna denuncia. Todavía no se logra contener el contagio y se sigue con la investigación epidemiológica.





“El equipo sanitario está realizando un trabajo enorme. Estamos cruzando el pico de la pandemia en el país y esto se ve reflejado en todas las provincias. Por ahora tenemos una situación muy buena en el hospital y eso es lo que más tranquilidad nos da. No estamos en un colapso sanitario en este momento”, dijo la ministra Judith Di Giglio por Radio Universidad 93.5.





Aclaró que en Río Grande “no hay casos vinculados a un solo lugar, como Cantera como se está diciendo. El primer paciente diagnosticado fue una persona que trabaja en ese lugar y estamos realizando una investigación epidemiológica. Lo más probable es que no fuera el primer caso, porque hemos encontrado pacientes positivos con síntomas anteriores a esta persona”.





“El resto son todos casos de contactos estrechos con positivos. Todos estuvieron en diferentes situaciones, que puede ser una reunión social, un baby shower, un asado, y todos tienen nexo epidemiológico. Lo que está en investigación son dos pacientes, que serían los casos índices, que no quiere decir que sean los primeros pacientes, que son el bebé del Sanatorio Fueguino y este paciente de Cantera, pero todos tienen un nexo en común”, indicó.





Destacó que “en este momento tenemos muy poca demora en los resultados de las muestras. El laboratorio realiza un gran trabajo y es manual. El sábado se procesaron todas las muestras que se tomaron el jueves y viernes, porque todos los días enviamos muestras a las cuatro de la tarde y las que se toman posteriormente pasan al otro día, así que son más de cien muestras las que se procesaron el sábado y fueron muestras tomadas en las últimas 36 horas”. Recordó que el hisopado “es una técnica de diagnóstico que no cambia ni el tratamiento ni los días de aislamiento que uno tiene que realizar. Lo más importante no es el hisopado sino el aislamiento, detectar los contactos de un positivo y realizar ese aislamiento”.





Detección domiciliaria : Respecto de la nueva modalidad adoptada en la capital fueguina, dijo que “estamos haciendo el hisopado en el domicilio, que tiene sus ventajas porque los pacientes son posibles positivos y no circulan. Lo implementamos más que nada para los pacientes que estudiamos por investigación epidemiológica, que son asintomáticos. Sabemos que los asintomáticos no deben ser hisopados, es lo que aconseja el Ministerio de Salud de la Nación. Se hisopan las personas con síntomas porque es cuando más posibilidades tenemos de tener un resultado positivo”. En este caso “los pacientes que se hisopan de manera asintomática son contactos estrechos que sirven para la investigación epidemiológica. Esos hisopados los hemos realizado en los domicilios. Con las personas que no tengan síntomas o que sean leves, los continuaremos realizando de esta manera”, señaló.





El principal síntoma es la fiebre, “pero no siempre está. Para detectar rápidamente los positivos se aumentó la sensibilidad del muestreo y del caso sospechoso, esto quiere decir que estamos hisopando pacientes con un solo síntoma, que puede ser cefalea intensa, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto y fiebre. Sólo con la presencia de un síntoma estamos hisopando pacientes”, dijo.





Testeos en fábricas : Consultada sobre la decisión de Mirgor de incorporar tests para hacer a sus empleados, dijo que se trabaja “con un contacto muy bueno con la industria, porque cada una tiene su equipo de medicina laboral. Los tests que va a realizar la industria son los tests rápidos, que no sirven para diagnóstico, sino para detectar posibles personas que ya tuvieron la enfermedad. Por supuesto sirve realizarlo en conjunto con el área de Epidemiología para tener una estrategia de cómo usar estos tests”.





“La persona que tenga algún síntoma debe llamar al 107 y allí se los direcciona a los operadores y, en caso de ser necesario, a un médico regulador del 107. Con un solo síntoma la persona debe llamar y ahí le indican los pasos a seguir. No se hisopan todas las personas con un solo síntoma, sino que se evalúa con un interrogatorio, pero por supuesto deben llamar”, pidió. Reiteró que “el hisopado es simplemente un método diagnóstico y también se puede hacer el diagnóstico clínico, porque en este momento estamos cursando una pandemia. Si alguien tiene su marido con coronavirus y tiene síntomas, el hisopado no es necesario porque ya se sabe que esa persona tiene coronavirus”.





Intentando contener : La situación en Río Grande no está controlada todavía y “estamos en una fase de contención. Queremos detectar cada paciente, pero lo más importante es el aislamiento, quedarse en el domicilio si tiene síntomas y no ir a trabajar”. No pudo precisar si estamos en el pico de contagio porque “no lo sabe siquiera el grupo de expertos que está informando al presidente. Algunos dicen que estamos en el pico y otros que estamos ingresando. Sabemos que estamos en una situación epidemiológica muy compleja en el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires”.