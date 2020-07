Mujer reclama por no poder ver a su hija desde hace 150 dias

Mujer reclama en la casa de su ex pareja porque no le permite ver a su hija desde hace 150 dias.



Una joven mujer denuncio que su ex pareja no le permite ver a su hija de 3 años, desde hace 150 días. Asegura que al inicio de la pandemia accedió dejar a la niña para salir a trabajar. La mujer se manifestó en el barrio Intevu de la ciudad de Rio Grande, fuera de la casa donde reside su ex pareja, junto a su hija de 3 años.





Ante la manifestación, intervino la Policía, sin embargo, la joven madre debió retirarse del lugar, sin respuestas acerca de la restitución de su hija. Sabrina aseguró que al inicio de la cuarentena debió salir a trabajar, por lo que accedió a que el padre de la niña se quedara al cuidado de la misma. Lo cierto es que después de 5 meses, y aunque ha realizado denuncias, no puede ver a su hija.





Al respecto, expresó que “tengo una nena de 3 años, fruto de una relación que no fue la mejor, el padre no aporta nada y yo tuve que salir a trabajar para mantenerla. Con el comienzo de la cuarentena acepté que ella se quede con el padre y cuando habilitaron los permisos, él se negó a entregarme a mi hija. Desde el 16 de marzo no tuve ni un llamado de ella ”.





Sabrina denunció públicamente, “Me dijo que como yo tenía una nueva pareja no me iba a dar a la nena”, y agregó que “tras la decisión de él, yo tuve que ir por la parte legal y fui a todas las dependencias municipales y de gobierno para denunciar esto”.





Cabe resaltar que la mujer se acercó a la división de Minoridad, pero indicó “ no me tomaron la denuncia porque las hermanas de él trabajan ahí ”. Asimismo, la joven reclamó, “seguí denunciando y me comuniqué con muchas organizaciones, de ninguna me dieron respuesta. Ahora llevo 150 días sin ver a mi hija donde no sé nada de ella y no tiene por qué estar pasando esto simplemente por un capricho de él”.





“A mi ex pareja le realicé 3 restricciones seguidas y el violentó mi domicilio rompiendo esa restricción. Tiene varias denuncias hechas”, concluyó Sabrina, quien debió retirarse el lugar, sin respuesta alguna, y con un llamado de atención por parte de la Policía, que le exigía el correcto uso del barbijo.