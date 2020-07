Llega vuelo de Aerolineas y no habrá alojamiento en hoteles

La Ministra en dialogo con Radio Provincia, también indico que las medidas que se tomaran serán las misma que se hicieron hasta el momento, firma de declaración jurada a la llegada y traslado al domicilio por personal policial de los pasajeros, los cuales desde ahora deberán realizar el aislamiento preventivo con todas las personas convivientes en el domicilio en el cual deberán permanecer por 14 dias.





En cuando a los pasajeros que vienen a trabajar al Cerro Castor, dijo que fue a pedido del concesionario para que pueda funcionar durante la temporada invernal.





En tanto la Ministra de Salud, Judith Di Giglio en dialogo con Radio Universidad de la ciudad de Rio Grande, manifestó que el vuelo Aerolineas que llegara este martes, es el mismo vuelo pospuesto que debio llegar el sabado 25. La ministra aclaró también que “Se pidió el cambio del vuelo del 25 para el 28. Los vuelos de agosto ya están pedidos por el gobernador y están las fechas disponibles en el sitio de Aerolíneas como vuelos humanitarios”, dijo.





Los que llegan “ no todos tienen domicilio en la provincia porque en estos vuelos vienen los médicos, los técnicos, personas que trabajan en la pesca, en el petróleo, y no tienen domicilio en la provincia . Los vuelos son autorizados por la ANAC, que autoriza vuelos humanitarios.





La venta de los pasajes la hace Aerolíneas y deben tener domicilio en Tierra del Fuego o pedir un permiso especial a la Casa Tierra del Fuego. Las excepciones las brinda la Casa Tierra del Fuego y la cuarentena la hacen después de venir a Tierra del Fuego, no antes”, indicó.





Se le preguntó si no es conveniente suspender los vuelos de estudiantes, como hizo Chubut, y señaló que participó de la reunión del COFESA “y somos la provincia más restrictiva respecto del ingreso de las personas. Chubut no tiene vuelos porque tiene el ingreso por vía terrestre. Por la provincia de Santa Fe, por ejemplo, pasan 5 mil vehículos diarios y camiones. Ellos tienen ingresos y fronteras muy grandes por vía terrestre. Nosotros podemos controlar mucho más. Pedimos PCR a todas las personas que no tengan domicilio acá y son de servicios esenciales para poder subir al avión, pero esto lo desaconseja el Ministerio nacional, porque es una técnica mal aplicada y satura los laboratorios, que en Buenos Aires están teniendo cinco días de demora. La PCR es una foto del momento y no garantiza que la persona no tenga la enfermedad”, sostuvo.





Esenciales sin cuarentena: También se le preguntó sobre las precauciones que se toman con las personas que ingresan a la provincia y explicó que los considerados esenciales no están obligados a hacer cuarentena. “Las personas que vienen y no tienen domicilio en Tierra del Fuego, que llegan para realizar un trabajo esencial, como el caso de los petroleros, los pesqueros, deben realizar la cuarentena en un hotel. Esto siempre fue así y va a seguir siendo así. Lo que se ha dispuesto es a quienes tienen domicilio en Tierra del Fuego que toda la familia realice la cuarentena. Si viene uno de los hijos y la familia no está dispuesta a hacer la cuarentena, existe la posibilidad de reservarle un alojamiento. Esto fue tema de discusión el viernes en el COFESA, porque no existe un método que permita saber que una persona tiene o no el virus. Pedir la PCR, realizar el control de los síntomas, lo hicimos siempre, pero no garantiza que la persona no esté en período de incubación y luego desarrolle la enfermedad”, advirtió.





“ La migración interna es imposible que no exista dentro de un país y ese es el motivo por el cual el virus se disemina por todo el mundo, porque circula con las personas. Es imposible frenar la migración interna y la circulación del virus. Si bien tenemos que implementar barreras sanitarias en las fronteras, lo más importante es el cumplimiento de las nuevas medidas . Nosotros estábamos en una fase de distanciamiento social, las personas tenían contacto estrecho con muchas personas, y es fundamental cumplir los protocolos, porque seguramente el primer caso ingresó por alguien que vino por tierra o por aire, pero la diseminación de los casos es una cadena de incumplimientos de protocolos, sin olvidar la alta transmisión del virus”, manifestó.





En cuanto al reclamo del gremio de Camioneros por los fleteros contratados a los que no se les hacía control, dijo que “hay un decreto nacional por el cual los transportistas quedan exceptuados de la cuarentena por ser trabajadores esenciales. Existen controles en la frontera de síntomas y declaración jurada y se trabaja en conjunto con Migraciones, con Aduana, con Gendarmería, con Sanidad de Fronteras, pero no existe un método diagnóstico que nos pueda asegurar que la persona no tiene el virus”. “Esto pasa en todo el país y los transportistas tienen libre circulación, por el trabajo esencial que realizan. Lo que pedimos a los transportistas es que no estén en contacto con personas y que realicen el aislamiento en el lugar donde paren, ya sea en el mismo camión o en otro medio. No hay otra manera de poder controlar esto en el país, no es una cuestión de nuestra provincia. No podemos exigirles un aislamiento de 14 días en la provincia”, afirmó.