Criticas de Colazo porque tiene solo 10 asesores y la vicegobernadora 74

El legislador del Partido Verde en dialogo con Radio Universidad aseguró que hay una Legislatura “muy fuerte y con personas realmente comprometidas con la provincia”. Respecto del funcionamiento interno, dijo que cuentan con “las diez categorías que marca la ley” para nombrar sus asesores, contra “los 74 categorías 24 que maneja la Presidencia”.





Manejo discrecional, Colazo apuntó contra la presidente de la Legislatura Mónica Urquiza por el manejo discrecional de las 74 categorías de presidencia.





“Cada legislador tiene diez categorías, son tres categorías 23, tres categorías 24 y dos categorías 20. Eran ocho hasta diciembre y después se dieron dos categorías más. Todos tenemos eso por ley, pero la presidente tiene 74 categorías 24, y lo maneja a discreción, en eso no tenemos nada que ver. Los tres legisladores del Partido Verde tenemos las diez categorías cada uno que tenemos todos, pero algunos tienen más y es un tema que maneja la presidente. Ni Vicky, ni Laura ni yo tenemos ninguna categoría extra. Obviamente pensamos que, de esas categorías que tiene la presidente podíamos llegar a pedir alguna más para tener asesores de otras áreas, pero a mí me dijo que no había más. Otros partidos tienen, pero nosotros tenemos diez cada uno nada más. Yo hablé de este tema con la presidente y le dije el problema que había, pero es un tema político. Nosotros no aceptamos ninguna categoría que sea mal habida. Si a nosotros nos dan alguna otra categoría, la vamos a recibir, pero no queremos ninguna más a cambio de algo”, sentenció.





Creación de Terra Ignis: Consultado sobre el proyecto de creación de la empresa de hidrocarburos, dado que participó de los debates en comisión, dijo que “hemos acercado a las comisiones varios puntos sobre la creación de la empresa. Está en el gobierno de la provincia aceptar o no las propuestas que hizo el Partido Verde y espero que nos pongamos de acuerdo. En un artículo dice que se va a perforar con sistemas convencionales y no convencionales, y eso lo queremos sacar, porque los no convencionales son por ejemplo el fracking, y estamos totalmente en contra de eso. Nosotros vamos a acompañar si tienen en cuenta estos temas. Hay que resguardar el medio ambiente y cuidar esta provincia. Podemos hacer grandes proyectos para crear miles de puestos de trabajo, pero cuidando el ambiente . En el mundo ha cambiado la vida en todo sentido, y es bueno que se creen empresas, pero cuidando el ambiente”, remarcó.





Leyes frustradas: En otro tramo de la entrevista lamentó la falta de acompañamiento cuando intentó convertir en ley el subrégimen de promoción industrial. “La ley 19640 en el año ’72 establecía un régimen de promoción pero cada presidente hacía otro decreto reglamentario de la ley. Cuando fui senador nacional presenté un proyecto de ley para sacar ese decreto presidencial y que el régimen de promoción especial quedara en una ley dentro de la 19640. Me acuerdo que me trataron muy mal, porque decían que era un albañil y no sabía lo que era hacer una ley. Yo planteaba una ley para las fábricas que vinieran acá, y que ningún presidente que viniera la pudiera sacar. No fue posible y cuando vino Macri fulminó la industria de Tierra del Fuego. Si hubiéramos tenido esa ley, esto no hubiera ocurrido. Todos operaron en ese momento para que la ley no saliera. Si se hubiera votado, no tendríamos hoy 3.500 empleados en las metalúrgicas en Río Grande sino los 30 mil que teníamos directos e indirectos”, manifestó.