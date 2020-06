Volvio a TDF despues de estar varada y le habian usurpado la casa

Es mi sobrina quien ingresa con otra persona que no conozco y me niegan el ingreso. Estuve durmiendo tres días en el auto hasta que una amiga me ha dado lugar en su vivienda; pero quiero recuperar lo que me pertenece para irme a mi casa como corresponde

no pude hablar con la señora que la vendió a $200 mil pesos, ahora tengo que esperar el proceso de la justicia que lleva su tiempo. Me dijeron que puede llevar casi un mes, pero mientras tanto yo que hago

La mujer que recien volvió hace pocos días a la ciudad, comentó que en la actualidad no puede ingresar a su vivienda y en dialogo con el programa Un Gran Día de Radio Fueguina, relató su situación. “. A partir de eso hice la exposición policial y me dijeron que tengo que esperar el proceso; me volví a presentar a mi casa para ver si puedo ingresar y tampoco pude. Tuve que hacer una denuncia de desalojo, la cual ahora está en el juzgado” expresó la vecina.No obstante, en todo ese proceso se enteró que la misma había sido vendida por una mujer, “”.Al finalizar añadió “es imposible hablar con mi sobrina, yo con ella no puedo tener dialogo, si yo quiero hoy voy e ingreso, estoy autorizada, pero es para problemas porque no me van a dejar entrar”.