Participantes de la Fiesta en el Martial, deberian estar presos

Luego de conocerse que en el local de la Casa de Te ubicada en el Glaciar Martial se realizo una fiesta de la cerveza, con la presencia incluso de los Mariachis sin respetar los protocolos de distanciamiento social, establecidos y aprobados por el Ministerio de Salud e impulsados incluso por el InFueTur. Desde el Municipio de Ushuaia, el Subsecretario de Políticas Sanitarias, doctor Lucas Corradi, manifestó que los involucrados “ Deberían ir presos los responsables porque las consecuencias pueden ser terribles ” y calificó el hecho de irresponsabilidad social y advirtió que este tipo de conducta “es jugar con fuego”. Incluso en el video se puede observar a personas que se encontraban varadas en Europa y fueron repatriadas a la Argentina y luego trasladadas a Tierra del Fuego, en la fiesta .





En tanto desde la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, calificó de “irresponsabilidad sanitaria” a la reunión realizada el sábado último en la Casa de Té en el camino del glaciar Martial. “Que no tengamos casos todavía, no quiere decir que el virus no esté dando vueltas. Estamos jugando con fuego. La conducta es totalmente irresponsable y desde lo sanitario, es punible”, dijo el subsecretario Corradi.





“Lo que se vivió el sábado en la Casa de Té es el claro ejemplo de todo lo que como sociedad no tenemos que hacer. Si hablamos de distanciamiento social, es todo lo contrario a lo que se hizo”, sostuvo el funcionario que tiene a cargo el área de Salud municipal.





“ Estamos jugando con fuego porque siguen pasando estas cosas. La situación en el país no está controlada y si no se respeta el distanciamiento y se usan mascarillas y demás elementos de desinfección, si no se hacen los controles pertinentes, si no se respetan los protocolos que redactaron pero que se terminan incumpliendo, se está jugando con fuego ”, insistió. Corradi lamentó que haya vecinos que se sumen a estas situaciones y advirtió que el peligro es real.





“La pandemia no está controlada, en el país lo vemos en Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, en distintos puntos. Nosotros no estamos aislados, están entrando vuelos. Y lo de ayer fue totalmente irresponsable”.





En tanto el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, informó sobre la situación que dicha firma gira comercialmente desde hace más de una década bajo la titularidad de su propietaria, María Salduna y cuenta con domicilio legal en calle Luis Fernando Martial 3560.





“Recibimos la información sobre las actividades que se llevaban adelante en la Casa del Té en la noche del sábado. Por lo que se alertó a las áreas respectivas para la realización de una inspección y se dió aviso a la Policía provincial, a fin de que acompañe en el operativo” informó García.





“Cuando llegaron al lugar la fiesta había finalizado pero efectivamente se había llevado adelante porque los hechos se pudieron constatar en distintas redes sociales. Desde la Municipalidad, repudiamos fuertemente estas actitudes y se tomarán todas las medidas legales para que esto no vuelva a suceder. Se revisarán las habilitaciones comerciales y se elevará una nota al COE – Comité Operativo de Emergencia – quienes tienen la responsabilidad primaria de controlar y de multar en el caso de que se considere que eso es lo correcto. Queremos que haya una medida ejemplar, para que esto no vuelva a suceder” enfatizó el secretario de Gobierno.





Por su parte, Horacio Herrera, subsecretario de Gobierno, agregó que “una vez informado de la actividad se activó el protocolo con el sector de Comercio e Industria, a cargo de Gastón Núñez Olivera. Como había mucha gente, no se podía concurrir en forma individual, por lo que por cuestiones de seguridad se convocó a la Policía provincial quien envió tres móviles con 10 agentes masculinos y femeninos. Una vez en el lugar, a la 1.00 de la madrugada aproximadamente, ya estaba todo cerrado .