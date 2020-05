Vuoto pide a Melella que rinda cuenta de los gastos

Pidió a Melella que rinda cuenta de los gastos por la pandemia, aunque el propio Vuoto no lo hizo aun teniendo un pedido de informe solicitado desde el Concejo Deliberante

Yo entro al polo y se me pone la piel de gallina

¿en qué está invirtiendo la Provincia? Son preguntas que esperamos se informen a la gente

En su desesperación por posicionarse políticamente en medio de esta crisis, Vuoto dijo por un lado que no pretenden fomentar la grieta pero señalo:, dijo el intendente.Al respecto, apuntó que “podemos hablar de la apertura comercial de la ciudad porque tenemos el polo sanitario disponible; si no tenés preparado el sistema sanitario como pidió el presidente Alberto Fernández es muy difícil abrir porque no tenés red”. Y agregó:Vuoto señaló que “la inversión del Municipio en el polo obedece a objetivos sanitarios y económicos” ya que “” y en cambio “si no tenemos este reaseguro sería impensable retomar las actividades en nuestra ciudad”.“Todavía no sé el comparativo de cuánto invirtió el Estado provincial el año pasado en salud y en políticas sociales y”, enfatizó. A ello sumó que “si pasamos de 1.000 a 4.500 familias asistidas solo en nuestra ciudad es porque los municipios estamos presentes”.Por otra parte, planteó que “no podemos caer en políticas que potencien las grietas que hay en la sociedad, hay que entender que si el privado no reactiva, el Estado no recauda; si el Estado no recauda también va a haber problemas con lo público y a su vez lastimas al privado porque cae el consumo”.“El Estado tiene que ser más participativo, más eficiente al momento de administrar las relaciones, con menor costo fiscal, hay que trabajar en un proceso nuevo de diseñar políticas innovadoras e inteligentes”, apuntó Vuoto, y por último expresó que “”, dijo Vuoto.En la ultima semana el Polo se convirtió en casi un desfile de gremialistas provinciales, municipales y privados, con autoridades municipales que visitan el lugar, para sacarse una foto y mandar una gacetilla de prensa.