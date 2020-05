Sin vuelta atras en la flexibilizacion de la cuarentena aunque hayan nuevos casos positivos

Circulación, cultos y gimnasios

En la última etapa

Esto no quiere decir que hay que dejar de cumplir las normas de prevención, que vamos a tener que mantener por un largo período

Di Giglio adelantó por Radio Provincia nuevas medidas de flexibilización, que comenzarán esta semana con la apertura de gimnasios en Río Grande. “Los casos pueden estar, y lo importante es que podamos darle atención a las personas, por supuesto es positivo tener cada vez menos pacientes activos. Quedan solamente 36 pacientes esperando el alta, si bien todos están en perfecto estado de salud y no hay ninguno internado. Debemos esperar a los 21 días para el hisopado de alta. Casi el doble de los pacientes que se contagiaron están recuperados, y lo más importante es no tener pacientes internados, y haber logrado hasta el momento evitar el colapso del sistema sanitario”, sostuvo. “El número de casos fue mutando de manera bastante rápida al principio y, si seguíamos a ese ritmo, hubiéramos tenido un pico importante. Con el trabajo de todo el equipo sanitario logramos contener ese pico y lograr que no se siguiera transmitiendo”, celebró la funcionaria.Observó que “siguen ingresando personas a la provincia, que no son turistas, sino fueguinos que estaban en otro lugar del país. Se realizan los controles con una barrera sanitaria y después deben cumplir la cuarentena en su domicilio. Esa es una vía de entrada, porque sabemos que el virus circula por las personas y puede haber alguna asintomática. Si observan otras provincias como Salta o Santa Fe, han estado muchísimos días sin casos y después aparecen dos o tres. Lo importante no es no tener casos sino poder darle atención a las personas”, manifestó, instando a no alarmarse si aparecen nuevos contagios., sostuvo.. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires va a haber más casos y tenemos que aprender a convivir con el COVID, estando alertas. Todavía no ha colapsado el sistema sanitario en el país y este es nuestro objetivo. Nadie en el mundo puede decir que el virus no está.