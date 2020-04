Confirmo pedido de plan a industrias para volver a trabajar

Despues de la desmentida de la Ministra Castiglione sobre una nota publicada sobre el pedido del Gobierno y que la funcionaria tildo de falsa, fue el propio Melella quien confirmo el pedido de un plan de contigencia a las industrias

El gobernador Gustavo Melella en dialogo con Infobae sostuvo que piensa que las actividades industriales volverán pero con restricciones y que la vida normal en la provincia se retomara con suerte en octubre o noviembre. El mandatario analizó el impacto financiero de la pandemia en la provincia, la crisis en el sector productivo y la complicación de la llegada del frío.Gustavo Melella, que gobierna desde diciembre del año pasado, es uno de los gobernadores que respalda con firmeza cada medida de Alberto Fernández. Y que sabe también que se deben preparar para la crisis después de la crisis. Para recuperar un sistema productivo y económico dañado por la pandemia. En una entrevista con Infobae, cuenta el impacto financiero que tiene su provincia, el escenario complejo que se avecina con la llegada del frío y el desafío que implica diferenciar cualquier afección respiratoria del COVID-19.-El mensaje más claro de Alberto fue que la cuarentena continúa. Que esto recién lo estamos empezando. No se ha ganado ninguna batalla. Nos dijo que los datos son positivos, pero hay que seguir en este camino. Después nos pidió todo el acompañamiento a los grupos de riesgo. Que cada provincia arme su propia estrategia en el cuidado de los adultos mayores. Porque ellos no vuelven a la actividad, a la vida cotidiana por fuera de la cuarentena. De que manera los acompañamos para que estén resguardados.-Yo lo deseaba. Estuve con el comité de emergencia de mi provincia y con los infectólogos. Ellos me dijeron que era necesario seguir en este ritmo. Que ahora teníamos una primera evaluación de los resultados. Pero que no podíamos liberar la actividad y volver todos a la calle. Porque realmente estaba dando datos positivos, pero había que extenderla. Por eso me puso contento que se extienda la cuarentena. Creo que todos los gobernadores lo esperábamos.Con gente que provenía de lugares que, a los dos días de estar en la provincia, ese país de origen se declaraba como zona de riesgo del coronavirus. Era muy complejo. Por eso cerramos una semana antes.-No. La gente, en términos generales, lo cumple. Tenés el vecino que todos los días va al supermercado a comprar algo, en vez de ir una vez y quedarse en la casa. Eso está acostando.La aplicación tiene un dispositivo que tiene que ver con la movilidad. Para moverte vas a tener que pedir autorización a través de un código QR.-Sí. Hay un aspecto fundamental en la lucha contra el coronavirus que es la cultura. Esto de no abrazar al otro cuando lo ves, no compartir el mate. A mí me cuesta un montón. Soy de saludar a todo el mundo. Es un cambio cultural. Esto de salir el fin de semana a dar la vuelta del perro. Te subís al coche, como cualquier pueblo del interior, y das vueltas. Vas al supermercado, compras, das vueltas, paseas. Hoy no. Vas, comprás lo necesario y te guardás en tu casa. Eso es lo que tenemos que lograr hacer.-Si hay una actividad que puede funcionar tiene que ser muy restringida, con muchos controles.. Y que va a ser supervisado con el ministerio de Salud, el de Trabajo y el de la Producción. Y si no lo cumple, se cierra. Sería una irresponsabilidad volver hacia atrás.-Hay tres ejes de desarrollo de producción en la provincia. Turismo, la industria electrónica y los hidrocarburos. El turismo está cerrado. La industria electrónica también y los hidrocarburos funcionan a media máquina. Pero, a la vez, con la caída del barril de petróleo, es poco lo que ingresa. Hoy no tenés casi ingresos a la provincia. Tampoco tenés actividad comercial. No le vamos a pedir al comercio que pague ingresos brutos, el impuesto provincial, si no está trabajando. Estamos midiendo la caída. La semana que viene tendremos resultados. Pero es importante.- Direccionamos fondos al programa alimentario. Estamos llevando alimentos a más de 20 mil familias. Que incluye a los chicos que van a los comedores escolares. Y también fondos a la salud. Toda la inversión que se necesita hoy en salud. El problema es que no tenes ingresos. Esta es la realidad. Los ingresos han caído muchísimo y van a caer mucho más.-Tenemos un programa con el que abarcamos a 17 mil personas. Llevamos alimentos a más de 20 mil familias. Hemos aumentado las pensiones de discapacidad y estamos subsidiando a ciertos sectores de la economía informal y al sector productivo.-Y sí. Hoy si a la gente no les das alimentos y algo de plata en el bolsillo, se complica la cuestión social, que es la otra cara de esta pandemia.-Es la discusión. En eso soy de la postura que tiene que durar el tiempo que sea necesario. Estuve con las cámaras hoteleras y turísticas en los últimos días y ellos entienden que viene para largo. Y para eso estamos trabajando. Vamos a generar mesas sectoriales con empresarios, trabajadores y el Estado. Para ver de qué manera, entre todos, hacemos un esfuerzo para sostener el empleo.-No sé. Octubre, noviembre. Con suerte.-Las medidas de higiene, el distanciamiento social. Nos va a quedar grabado.-Si, yo creo que esto nos marca tanto que lo vamos a hacer solos.-Sí, nosotros lo venimos trabajando porque es un sector que nos preocupa mucho. Tenemos un registro de todos los adultos mayores y de los que están en situación de riesgo. Hemos planteado una estrategia para contenerlos en sus casas. Vamos, los llamamos por teléfono, les llevamos los alimentos que necesitan.-Sí. La separación de los lugares para atender. Tenemos el número 107 que se amplió. Para que la gente no se mueva de su casa van los médicos a verlos. Se creó un grupo de médicos que son los que trabajan en los domicilios particulares visitando al posible caso sospechoso de coronavirus. Hacen el hisopado, se hace rápidamente el test. Se aísla al infectado, a la familia, y se buscan los contactos de los últimos días. Se está ejerciendo un control muy bueno.: -No. En esto seguimos el lineamiento nacional. Nuestra ministra de Salud me dijo que el ministro Ginés (González García) fue muy claro sobre el uso del barbijo. Hoy los barbijos, y sobre todo alguna clase de barbijos, están destinados al sistema de salud. A la protección de quienes nos cuidan.-No. Hoy la preocupación mayor es detener el virus. El sacrifico lo hacen los chicos, los docentes, la comunidad educativa. Nuestra preocupación es que hoy, estando en la casas, tengan las herramientas pedagógicas, didácticas y educativas para seguir aprendiendo a través de la tecnología.-Hoy es difícil hasta comprar. Nos pasa a nosotros. Querés comprar, te ponen cualquier precio y tenés que empezar a discutir. Nuestro director general de Compras está permanentemente apurado por el área de Salud o el área Social, que le dicen que lo necesitan ya, que compremos ya. A veces caés en eso.-Estoy de acuerdo. Pero cuál es el problema. Que el Estado paga mal. El Estado paga a los 60 o 90 días. Entonces, a veces, es cierto que el proveedor te dice que al Estado le pone un precio más alto porque no le pagas en el momento. Hoy nos están exigiendo pagar en el momento o, máximo, en 15 días. Y si no no te venden y no tenés alimento para darle a la gente. Durante la última teleconferencia Alberto fue muy claro en que hay que regular eso. Decir cuál es el precio máximo y que no se paga más que eso.-Sí. Es la oportunidad del Estado nacional de regular el tema de las compras y los precios, indico el gobernador en dialogo con Infobae.