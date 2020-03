Vamos a ver cuantas vidas salvamos y cuentos muertos menos vamos a tener

Extensión de cuarentena

El gobernador Gustavo Melella dialogó con Radio Provincia sobre las medidas que se han dispuesto para contener la pandemia de coronavirus, la expectativa de una ola de contagios que se trata de frenar para que los sistemas de salud puedan dar respuesta, y los análisis que se comenzarán a hacer en la provincia, por lo que se espera un aumento de casos positivos.. Hoy llegarían los reactivos para hacer los testeos en la provincia y ya fue capacitado el personal para hacerlo en laboratorios de la provincia. Advirtió que esto va a acelerar resultados y es posible que haya más casos positivos en Tierra del Fuego respecto de otras provincias.“Yo prefiero que me puteen pero cuidar la salud pública de todos. Si hay que extender la cuarentena o profundizar otro tipo de medidas, lo tendremos que hacer también. También estamos estudiando distintas medidas de restricción de horario de funcionamiento de supermercados, para que funcionen menos horas. Hay caravanas de coches yendo al supermercado y no tiene sentido. Es una costumbre nuestra ir a pasear al supermercado, uno lo entiende pero lo tenemos que cortar”, sentenció.También se le preguntó si hay posibilidad de un cierre del aeropuerto. “Se dicen muchas cosas y la responsable es la ANAC. Hay autoridades competentes que toman las decisiones y las respetaremos. No tenemos que entrar en un pánico desenfrenado, no demarcar un lugar ni determinadas personas. El virus nos puede tocar a todos, a los que trabajamos en el Estado y al privado, al que tiene trabajo y al que no lo tiene, y le puede tocar al gobernador, a cualquiera. No se puede exponer a un vecino en las redes sociales, porque le puede tocar a todos. No es un pecado tener coronavirus, hay mucha gente que lo tiene y ni se entera porque no tiene síntomas. Dejemos de señalar a la gente”, pidió, ante publicaciones en redes sociales de personas contagiadas.En cuanto a la campaña de vacunación antigripal, dijo que las dosis “estarían llegando a fines de esta semana y estamos discutiendo si vamos a ir a vacunar a las casas a las personas de riesgo, porque no queremos que se junten. Hay todo un trabajo de logística en este sentido. No hay que entrar en la desesperación y salir todos de golpe. Vamos a decir cómo va a ser el proceso de vacunación y estamos trabajando sobre eso con el Ministerio de Salud. Hay que capacitar también a los que van a ir a vacunar porque no es cuestión de llevar el virus”, planteó.“Hay grandes empresas que se pueden sostener pero pequeños comercios que no, y los recursos tienen que ir ahí. El Banco Tierra del Fuego está haciendo un trabajo muy serio y va a acompañar sobre todo al que menos tiene. Desde el primer día de la cuarentena nos hemos reunido con las distintas cámaras, que han entendido que esto es por el bien común. El consejo profesional de Río Grande se puso a disposición de la provincia, también sectores gremiales, políticos, personas de empresas privadas, personas individuales que ofrecen un camión, gente de hoteles de Río Grande y Ushuaia para transformarlos en espacios de salud si fuera necesario. Hay signos muy solidarios en esto que a veces saca lo mejor y lo peor de cada uno”, concluyó el Gobernador.