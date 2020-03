6 detenidos por violar la cuarentena

Esto ha ocurrido en la madrugada de hoy en Ushuaia, donde una persona fue privada de su libertad por violar la cuarentena

Hemos tenido casos en Río Grande de personas que se han reunido en palieres de edificios a consumir alcohol y directamente han sido detenidos. Esta no es una situación para juntarse, menos en el palier de un edificio donde hay personas que están cumpliendo la normativa

La policía, además de colaborar con la Prefectura Naval, acompañando a los pasajeros desde el puerto al aeropuerto local, desde ayer colabora con la PSA

El jefe de policía de la provincia, comisario Jacinto Rolón, informó sobre detenciones por violar la cuarentena durante los operativos nocturnos realizados y remarcó a la población la gravedad de la situación que se está combatiendo e impone la necesidad de “vaciar las calles” para evitar más contagios.Asimismo en Ushuaia se procedió a la detención por orden judicial de un hombre mayor que circulaba en la vía pública, siendo notificado de que debía estar aislado en el marco de las políticas de prevención sanitaria.“No queremos lamentar las situaciones tan tristes que vemos por los medios de comunicación que están ocurriendo en otros países, algunos lejanos y otros no tan lejanos. Son medidas muy estrictas pero debemos ajustarnos todos. Hay gente que todavía no tiene noción y cree que esta es una cuestión que afecta a otros lugares, pero no es así”, sostuvo.“Estamos trabajando muchísimo los estamentos municipales, provinciales y nacionales, se están volcando muchísimos recursos y la mayoría somos conscientes de lo que pasa, pero parece que algunos no se han informado”, lamentó el funcionario policial.Consultado sobre el tránsito por la ruta 3 de personas que están en Río Grande y quieran venir a Ushuaia o viceversa, si son residentes de la provincia “”, dijo, con la salvedad de que no se puede viajar por la ruta para visitar familiares o amigos, menos con fines turísticos. “Sólo se autoriza a los comprendidos en las excepciones, que están en el decreto 468 y el artículo 2° de la resolución 297 del Ministerio de Salud. Si no están comprendidos en esas excepciones no tienen que salir porque en el control de ruta no los van a dejar pasar. Lo mismo para las personas que se encuentran deambulando sin motivo justificado. Buscamos salvar vidas, hay que parar el virus y vaciar las calles”, enfatizó.