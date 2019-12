Homologacion express del convenio colectivo

Sin aporte compulsivos:

El ministro de Gobierno José Luís Alvarez confirmó la homologación del convenio de trabajo de los estatales el mismo día en que fue presentado, mediante la resolución 217/19 dictada el 29 de noviembre. A partir de la publicación en el boletín oficial que seria este martes, va a tener plena vigencia.“Esto es en ámbito general. Las discusiones sectoriales referentes a Salud, Desarrollo Social o cualquier otra área específica, se tendrán que dar dentro del convenio para establecer las condiciones especiales que corresponden a esa actividad. Obviamente el sector Salud tiene un montón de situaciones que no están incluidas dentro de este convenio general”, manifestó.“Nosotros lo que dimos es primero una calidad institucional diferente, porque fueron normas de la dictadura. Teníamos una demora en la provincia en dejar atrás toda la normativa del gobierno de facto. Se tomó lo que ya estaba y que funcionaba, porque el régimen del empleado público de Tierra del Fuego es muy generoso respecto del resto del país. Fue muy difícil ampliar derechos porque hay muchos derechos reconocidos a los trabajadores públicos, y este convenio no puede ir en menos de lo que ya se había reconocido. Lo que se hizo fue garantizar los derechos que ya estaban adquiridos y ampliarlos un poco más”, sostuvo.Por otra parte, Álvarez negó el pase de funcionarios a planta permanente. “Primero, no hay funcionarios que estén designados en planta permanente. Lo que hubo fueron vacancias que se produjeron por fallecimientos, jubilaciones y renuncias, y lugares para cubrir. Todos los años se producen aproximadamente 400 vacantes por año por estas tres razones. Estos cargos se fueron cubriendo a lo largo de los cuatro años, y no se incrementó la planta de personal, porque seguimos con la misma cantidad del 2015”, expuso.Consideró que esta relación “es algo que deberá resolver el gobierno entrante, porque en algún momento la cantidad de activos va a ser insuficiente para sostener la capacidad de pasivos que tenemos. El gobierno entrante ha planteado volver hacia atrás y puede generar una alteración en la relación activos y pasivos, y que el sistema no sea sostenible en el tiempo. Por eso es importante que el sector activo se mantenga, y eventualmente va a tener que crecer, para que sea viable la ecuación del sistema previsional”, planteó.Destacó que “hemos tenido la anuencia y la voluntad de los trabajadores representados en los tres sindicatos que tienen personería en la administración pública central, que son ATE, ATSA y UPCN, o sea que no es una decisión del Ejecutivo solamente, sino que se dio la concurrencia de las voluntades”.Finalmente se lo consultó sobre otro punto resistido del convenio, que obliga a todos los trabajadores, incluidos los no afiliados, a aportar el 1,9% del salario bruto como contribución solidaria al gremio de su ámbito de trabajo. “Esto ha sido observado en el dictamen del Ministerio de Trabajo de la provincia y no va a ser aplicado.. Esto violenta el principio de la libertad sindical negativa, es decir el derecho a no afiliarse. Por eso se observó ese artículo y no se va a aplicar”, manifestó.