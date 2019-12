ATE mando a los otros gremios a chuparla

Sin palabras

Polémica respuesta sin filtro del Secretario General de ATE, Carlos Cordoba por decreto y subsidio millonario de Bertone y mandó a los sectores gremiales que los critican “a chuparla”. Aunque admitió desconocer si la Ley de asociaciones sindicales prohíbe a las organizaciones recibir ayuda económica de parte de sus empleadores.En similar sentido continuó manifestando que “los otros sindicatos lo que hacen es mirar o buscar un espejo que a veces no encuentran. Lo que tendrían que hacer es intentar como mínimo acercarse, charlar, porque nosotros no comemos a nadie ni somos mejores que nadie”, aseguró el sindicalista estatal.De todas formas aclaró que tienen resuelto “tratar de hablarlo con el nuevo gobernador Gustavo Melella, porque esto no termina acá. Esto recién empieza y es un camino largo que hay que construir, porque hay un montón de cuestiones para favorecer a todos los trabajadores”, advirtió.Cuando se le preguntó al respecto respondió: “Lo voy a hablar con los compañeros, porque no han recibido un peso tampoco y sería bueno que lo rechacen en todo caso”, dijo al enterarse de lo expresado en la normativa.Al consultarle si no conocía la normativa expresó: “yo conozco la Ley, pero andas metido en mil cosas y como nos denunciaron y hablaron mal por los tres meses y el pase a planta permanente. La verdad es que vivimos tantas injusticias, yo no me acordaba de esto y lo voy a hablar con los compañeros porque no han recibido un peso tampoco y sería bueno que lo rechacen en todo caso”, reiteró.