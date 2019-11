La Justicia Federal suspendió las elecciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por supuestas irregularidades luego una denuncia de una las listas a la cual desde el oficialismo no dejaban participar.

#SOLICITADA:

Asumimos el gran desafío de HACER PLURAL la universidad que merece la Provincia: una Universidad pública, laica, gratuita, democrática e inclusiva, que se compromete a formar profesionales en un ambiente de profundo respeto por la diversidad de ideas.

Desde la UNTDF se emitio un comunicado oficial indicando: Mmiembros de la Universidad presentaron un amparo ante la Justicia Federal contra la legítima resolución de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, caratulado “HORLENT ROMERO, LAURA MURIEL Y OTROS c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (UNTDF) s/AMPARO LEY 16.986” (Expte. Nº FCR 17190/2019). Ante ello el Juez Federal de Ushuaia, intervino en el proceso eleccionario, suspendiendo el sufragio universitario a realizarse los días 5 y 6 de noviembre mediante una medida cautelar interina.Con motivo de no haber sido notificada la UNTDF de la acción de amparo, y para poder ejercer el derecho de defensa con la premura que se requiere en estas actuaciones se solicitó al Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, copias de la misma, con habilitación de días y horas inhábiles, la cual fue NEGADA. Según puede constatarse en la nota de la Secretaria Ana Mercedes Orgeira: "... d) del mismo. A la solicitud de que habiliten días y horas inhábiles para la notificación del traslado de la demanda ordenado a fs. 129/130 no ha lugar toda vez que no se advierte la posible producción de un perjuicio irreparable ni la urgencia, en tanto que el proceso eleccionario se encuentra suspendido por la medida cautelar dictada..."Como es de público conocimiento, desde el 2016 a la fecha, el Sistema Universitario Nacional sufrió el avasallamiento de su autonomía y autarquía mediante el poder político nacional, el económico, el mediático y el judicial. El ataque sufrido en esta oportunidad por nuestra querida Universidad no es ajeno a dicha práctica.Recordemos que la lista opositora del espacio HACER PLURAL que lleva al doctor Daniel Fernandez, como candidato a Rector recurrió a la Justicia Federal para denunciar presuntas maniobras "arbitrarias" que impedirian la participación y representación de varias listas de candidatxs que responden a dicho sector opositor.En la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se está desarrollando el proceso electoral que definirá la conducción de la universidad por los próximos cuatro años. Docentes investigadorxs y nodocentes de la Universidad, y quienes conformamos el espacio HACER PLURAL y nos presentamos como agrupación alternativa en las segundas elecciones generales, queremos dar a conocer a toda la comunidad fueguina nuestra profunda preocupación y estado de alerta ante los hechos recientemente ocurridos que dejan sin participación ni representación a varias de nuestras listas de candidatxs.Ante esta vulneración del derecho fundamental a la participación en un proceso electoral, hacemos un llamado urgente a la revisión de esta exclusión arbitraria. Solicitamos igualdad de criterio y trato y que nuestras listas se oficialicen al igual que el resto para que la elección se defina democráticamente en las urnas con la participación de la pluralidad y diversidad de voces.Defender la universidad pública es también defender procesos democráticos transparentes, participativos, justos, con igualdad de oportunidades y plurales. #Daniel #Fernández, candidato a Rector #UNTDF - Hacer Plural.